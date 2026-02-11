„Češi jsou dlouhodobě zdrženliví vůči importovaným svátkům, ale letošní nárůst odmítání je výraznější, než jsme očekávali,“ uvádějí analytici portálu AkčníCeny.cz.
Hlavním důvodem zůstává vnímání Valentýna jako čistě komerční záležitosti, které uvedlo 34 % respondentů. Výrazně se však proměnila struktura těch, kteří svátek neslaví. Dříve dominoval argument „nemám s kým“, letos tento důvod uvádí už jen 12 % dotázaných. Valentýn tak stále častěji odmítají i lidé ve stabilních vztazích.
Květiny ustupují, vítězí sladkosti
Změny se projevují také v chování spotřebitelů, kteří Valentýn slaví. Podle zjištění průzkumu ustupují do pozadí tradiční dárky, jako jsou velké kytice či drahé šperky.
Vývoj preferencí podle let:
- 2024: Květiny byly nejčastější volbou (28 %)
- 2025: Nákupy se rozptýlily mezi různé alternativy
- 2026: Jednoznačně dominuje čokoláda a sladkosti (40 %)
Podle analytiků jde o kombinaci cenové dostupnosti, univerzálnosti a silné podpory ze strany obchodních řetězců, které právě sladkosti nejčastěji zařazují do akčních nabídek.
Návrat do kamenných obchodů
Zajímavý je také posun ve výběru místa nákupu. Po výrazném nárůstu online objednávek v roce 2025 se letos Češi vracejí do kamenných prodejen. Celkem 64 % dotázaných uvedlo, že dárky pořizují osobně. Valentýn se tak z pohledu spotřebitelů stává impulzivní, krátkodobou záležitostí, nikoli plánovanou událostí týdny dopředu.
Inflace mění nákupní limity
Průzkum zároveň potvrzuje, že Češi zůstávají extrémně citliví na cenu, i když se jejich finanční chování postupně přizpůsobuje inflaci. Zatímco v roce 2024 dominovaly nákupy do 300 Kč, letos už nejčastěji lidé utrácejí 301–500 Kč. Tento interval zvolilo 43 % respondentů.
Rozdíl je však v očekáváních. Celkem 77 % nakupujících letos plánuje využít slevy nebo akce, což je o 11 procentních bodů více než před dvěma lety. Vyšší cena je akceptovatelná jen tehdy, pokud je kompenzována akcí nebo zvýhodněným balením.