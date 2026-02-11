Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Autor:
  10:00
Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se chovají výrazně pragmatičtěji než v minulosti. Vyplývá to z tříletého srovnání průzkumu portálu AkcniCeny.cz, kterého se každoročně účastnilo 2 000 respondentů.
Valentýn patří mezi svátky, při kterých lidé nakupují spíš rychle a impulzivně.

Valentýn patří mezi svátky, při kterých lidé nakupují spíš rychle a impulzivně. | foto: Archiv Zámek Zbiroh

„Češi jsou dlouhodobě zdrženliví vůči importovaným svátkům, ale letošní nárůst odmítání je výraznější, než jsme očekávali,“ uvádějí analytici portálu AkčníCeny.cz.

Zatímco v roce 2025 svátek ignorovalo 76 % respondentů, v roce 2026 už jde o 83 % dotázaných. | foto: AkčníCeny.cz

Hlavním důvodem zůstává vnímání Valentýna jako čistě komerční záležitosti, které uvedlo 34 % respondentů. Výrazně se však proměnila struktura těch, kteří svátek neslaví. Dříve dominoval argument „nemám s kým“, letos tento důvod uvádí už jen 12 % dotázaných. Valentýn tak stále častěji odmítají i lidé ve stabilních vztazích.

Lidé Valentýn vnímají jako komerční svátek. | foto: AkčníCeny.cz

Květiny ustupují, vítězí sladkosti

Změny se projevují také v chování spotřebitelů, kteří Valentýn slaví. Podle zjištění průzkumu ustupují do pozadí tradiční dárky, jako jsou velké kytice či drahé šperky.

Vývoj preferencí podle let:

  • 2024: Květiny byly nejčastější volbou (28 %)
  • 2025: Nákupy se rozptýlily mezi různé alternativy
  • 2026: Jednoznačně dominuje čokoláda a sladkosti (40 %)

Podle analytiků jde o kombinaci cenové dostupnosti, univerzálnosti a silné podpory ze strany obchodních řetězců, které právě sladkosti nejčastěji zařazují do akčních nabídek.

Lidé k Valentýnu nejčastěji kupují čokoládu a sladkosti, nejméně šperky.

Návrat do kamenných obchodů

Zajímavý je také posun ve výběru místa nákupu. Po výrazném nárůstu online objednávek v roce 2025 se letos Češi vracejí do kamenných prodejen. Celkem 64 % dotázaných uvedlo, že dárky pořizují osobně. Valentýn se tak z pohledu spotřebitelů stává impulzivní, krátkodobou záležitostí, nikoli plánovanou událostí týdny dopředu.

Inflace mění nákupní limity

Průzkum zároveň potvrzuje, že Češi zůstávají extrémně citliví na cenu, i když se jejich finanční chování postupně přizpůsobuje inflaci. Zatímco v roce 2024 dominovaly nákupy do 300 Kč, letos už nejčastěji lidé utrácejí 301–500 Kč. Tento interval zvolilo 43 % respondentů.

Ochota utrácet za dárky k Valentýnu klesá. Zatímco v předchozích letech bylo přes 20 procent respondentů připravených utratit 1000 Kč a více, letos tuto hranici plánuje překročit jen 13 procent z nich. | foto: AkčníCeny.cz

Rozdíl je však v očekáváních. Celkem 77 % nakupujících letos plánuje využít slevy nebo akce, což je o 11 procentních bodů více než před dvěma lety. Vyšší cena je akceptovatelná jen tehdy, pokud je kompenzována akcí nebo zvýhodněným balením.

Čím dál více lidí nakupuje dárky k Valentýnu ve slevových akcích. | foto: AkčníCeny.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen

Premium
Sleva deset procent na potraviny pro seniory nad 65 let nezaujala ani v Hradci...

Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

11. února 2026

Necháváte si na mobilu pořád zapnutou WiFi? Riskujete útok i rychlé vybití

V mrazech je lépe používat telefon venku co nejkratší dobu.

Necháváte si neustále zapnutou WiFi na mobilu? Možná se tím vystavujete zbytečnému riziku. Váš smartphone se totiž pořád aktivně dotazuje okolí a hledá sítě, které zná z minulosti, čímž o vás...

11. února 2026  8:30

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

ilustrační snímek

S příchodem krátkých dní, šedé oblohy a mrazivého počasí se v české společnosti pravidelně otevírá téma, které bylo dříve často bagatelizováno jako pouhá lenost či nedostatek pevné vůle. Odborníci...

11. února 2026

3 doplňky stravy, které zlepší paměť, zpomalí stárnutí a pomohou shodit kila

Spojte příjemné s užitečným. Namísto po prášku sáhněte po partnerovi či...

Pokud vás trápí zhoršující se paměť nebo se bojíte předčasného stárnutí, zaměřte se na potravinové doplňky, které osvěží mozek a zlepší soustředění. Blahodárně působí na zdraví celého těla a pomohou...

10. února 2026  8:30

Veletrh For Pasiv 2026 v Praze: Na co se zaměřit, pokud plánujete stavět

Ukázka pasivního domu

Rostoucí ceny energií a přísnější normy mění české stavebnictví. Veletrh For Pasiv 2026, který proběhne od 12. do 14. února v Letňanech, nabídne ucelený pohled na nízkoenergetické bydlení. V...

10. února 2026

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

9. února 2026  8:30

Cestování s dětmi na hory: Jak přežít dlouhou cestu autem bez stresu

Před cestou na hory si nechejte zkontrolovat auto, projděte povinnou výbavu a...

Rodinná cesta na hory prověří nejen trpělivost rodičů, ale i připravenost auta. Několikahodinová jízda s dětmi klade vyšší nároky na bezpečnost, organizaci i komfort celé posádky. Podceněná výbava se...

9. února 2026

Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Energetický štítek na pračce (ilustrační foto)

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak srazit účty za elektřinu, je nahrazení stávajících spotřebičů. Nejvíce „žerou“ staré lednice, sušičky nebo bojlery – poradíme, kdy se zamyslet nad výměnou, někdy...

8. února 2026  8:30

Jak ušetřit v zimě na energiích: Rychlá opatření pro radiátory

Radiátor.

Ceny energií v zimě často rostou ne proto, že by lidé topili víc, ale proto, že topí špatně. Radiátory představují klíčový koncový prvek topného systému. Pokud nepracují správně, část vyrobeného...

8. února 2026

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

8. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Přichází vepřové hody. Půlku prasete si můžete objednat i v supermarketu

Domácí jitrnice

Období masopustu, které letos skončí o Popeleční středě 18. února se vyznačuje karnevaly, zábavou, ale také zvýšenou konzumací tučného masa. Restaurace pořádají vepřové hody a i když zabijaček v...

8. února 2026

Tahle dírka v lednici není výrobní chyba. Proč se nesmí změnit ve smrdutý kanál?

Nová kombinovaná chladnička s mrazákem dole (RB31) nabízí poličky Easy Slide,

Nenápadný otvor uvnitř lednice má nezanedbatelnou funkci. Někdy je schovaný za policí nebo zásuvkou na zeleninu. Bez něj by ale lednice nefungovala správně. Místo chlazení by vašim potravinám...

7. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.