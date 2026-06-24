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V Tescu koupíte litr mléka za sedm korun. Je levnější než před deseti lety

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Litr polotučného trvanlivého mléka v akci se dnes běžně prodává za devět korun, tedy za stejnou cenu jako před deseti lety. Podle aktuálních akčních letáků ho však Tesco tento víkend nabízí ještě levněji. Nejde přitom o jedinou velkou akci tento týden.

Za poslední tři měsíce se ceny mléka v akci napříč obchodními řetězci pohybovaly okolo devíti až desíti korun za litr. Penny před dvěma týdny zlevnilo mléko ještě o korunu níže, Tesco teď dokonce na pouhých 6,90 korun za litr, což je nejnižší cena za posledních deset let.

Jak je to s cenami u konkurence? Albert, Billa, Kaufland i Penny nabízí tento týden mléko v akci za 8,90 korun, Globus za 9,90 korun. V Tescu jej tedy seženete nejlevněji. Akce však platí pouze od pátku do neděle.

Výše uvedené ceny se týkají trvanlivého polotučného mléka. To díky technologii UHT vydrží bez otevření několik měsíců, aniž byste ho museli během přepravy nepřetržitě chladit nebo doma uchovávat v lednici.

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TOP 10 slev týdne (22. 6. – 28. 6. 2026)

ProduktObchodAkční cena
Mléko 1 lTesco6,90 Kč
Cukr krystal 1 kgBilla9,90 Kč
Meloun 1 kgAlbert11,90 Kč
Brambory 1 kgLidl14,90 Kč
Máslo 250 gTesco19,90 Kč
Vejce 10 ksPenny34,90 Kč
Kuřecí prsní řízky 1 kgKaufland99,90 Kč
Harmony 30 rolí 3vrLidl119,90 Kč
Káva Jihlavanka 1 kgPenny199,90 Kč
Budweiser Budvar soudek 5 lAlbert249 Kč

V Tescu tento týden kromě mléka koupíte také kostku másla v akci jen za dvacku, v Bille pro změnu kilo cukru krystal nebo krupice za desetikorunu. Po delší době zlevnily i brambory. Kilo teď v Lidlu koupíte za 14,90 korun.

Pokud se chcete v horkých dnech zchladit, můžete sáhnout po vodním melounu. Nejlevněji jej prodává Albert za pouhých dvanáct korun za kilo. Akce platí pouze s aplikací Můj Albert, i bez aplikace však pořád vyjde na pěkných patnáct korun.

Pro nejlevnější vejce a kávu v akci se vyplatí skočit do Penny. Jedno vejce zde vyjde na pouhých 3,49 korun, kilo kávy značky Jihlavanka pak na dvě stovky. V Kauflandu nabízí pro změnu kuřecí prsní řízky za 99,90 korun.

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Připravte se na vysvědčení

Tento týden však zdaleka není speciální jen slevou na mléko. Pro mnoho malých i velkých školáků jde totiž o poslední týden v tomto školním roce. Pokud tedy ještě nemáte dárek pro učitele nebo odměnu za hezké vysvědčení, máte poslední možnost se na obojí připravit.

Například v Lidlu koupíte balení pěti Brumíků za 34,90 korun nebo oblíbené figurky PEZ s motivem Mimoňů za 29,90 korun. Albert pak láká na akci 4+1 zdarma na Toffifee za 149,90 korun.

Mlsouny potěší pro změnu Kaufland, který nabízí velké balení zmrzliny Manhattan o objemu 1 400 mililitrů jen za 79,90 korun či balení Nutelly za 64,90 korun.

Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Pokud si potrpíte na privátní značky, můžete vyzkoušet kokosovou tyčinku Tropika, která při koupi tří tyčinek vyjde jen na 9,27 korun za kus. Svou alternativu má i zmíněná Nutella – lískooříškovou pomazánku koupíte v Kauflandu o deset korun levněji.

Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka

Pořádná oslava se neobejde bez přípitku. A pokud něco děti opravdu milují, pak je to dětský sekt Robby Bubble. Ten teď koupíte nejlevněji v Penny, a to za 39,90 korun. Penny navíc nabízí slevy až padesát procent na vybrané čokolády a bonboniéry pro učitele.

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