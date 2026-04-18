Pokud patříte mezi fanoušky pistácií, měli byste si pospíšit. Rossmann právě zařadil do prodeje limitovanou edici sprchového gelu a tekutého mýdla pod svou privátní značkou Isana, která vsadila na neodolatelnou vůni pistácií a sladkých makronek.
Podle prvních ohlasů na Instagramu je vůně opravdu intenzivní a v koupelně vytvoří atmosféru té nejlepší francouzské cukrárny.
Největším šokem je však cena. Sprchový gel o objemu 300 ml pořídíte za neuvěřitelných 24,90 korun. Pokud si chcete vůni dopřát i při mytí rukou, tekuté mýdlo o objemu 250 ml vás vyjde na 44,90 korun.
Vzhledem k tomu, že jde o limitovanou edici a videa s těmito produkty se už teď šíří rychlostí blesku, je jasné, že v regálech se příliš dlouho neohřejí. Jestli ho tedy chcete mít doma i vy, raději neotálejte.