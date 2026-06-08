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V Lidlu startuje FIFA World Cup 2026. Fanouškům nabízí sběratelské album

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  15:20
Lidl zahajuje přípravy na letošní Mistrovství světa ve fotbale. Do prodeje zařazuje limitované fotbalové edice jídel i nápojů. Zákazníci mohou začít sbírat do FIFA World Cup 2026 alba známky se jmény slavných fotbalistů Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nebo Erling Haaland za zvýhodněnou cenu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mistrovství světa ve fotbale klepe na dveře. Abyste si fandění u televizních obrazovek co nejvíce zpříjemnili, musíte se pořádně předzásobit. Lidl na to naštěstí myslel a s dostatečným předstihem zveřejnil akční letáky na první fotbalový týden.

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Sbírejte známky a získejte sběratelské album

Lidl si podobně jako loni pro vášnivé sběratele připravil i speciální sběratelské album FIFA World Cup 2026. Album si můžete koupit za 99,90 korun. Sestavíte si vlastní tým, vyměňujete kartičky s ostatními fanoušky a se svými hráči si můžete i zahrát on-line hru. Zkompletujte si album s nejlákavějšími hvězdami světového šampionátu jako je Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Luka Modrić nebo Vinícius Júnior.

Pokud však nakoupíte produkty značky Coca-Cola a u pokladny naskenujete aplikaci Lidl Plus, můžete toto album získat za zvýhodněnou cenu. Ke každému takovému nákupu navíc získáte další známky slavných fotbalistů, které můžete do alba sbírat.

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Limitované edice a pivo za skvělé ceny

Pro chvíle napětí u sledování zápasů si Lidl připravil bohatou nabídku slaných i sladkých pochoutek. V akčním letáku tak najdete třeba:

Nejde však o jen tak ledajaké pochoutky. Všechny tyto produkty se totiž prodávají ve speciální fotbalové edici. Například mléčný nápoj Müller Milch se inspiroval kanadským zákuskem s pekanovými ořechy, Doritos pak mexickým hovězím burritem.

Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

Žádný pořádný fotbalový přenos se neobejde bez vychlazeného piva. Pro fanoušky je proto připraveno výhodné balení osmi půllitrových plechovek piva Krušovice 12° za skvělou cenu 129,90 korun.

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