Pokud jste až doposud odkládali koupi nového grilu, nastal ten správný čas. Lidl totiž zařazuje do akční nabídky pro tento týden plynový gril Grillmeister Memphis se třemi hořáky.
Gril, který si oblíbili i známí kuchaři, zlevnil řetězec o více než 45 procent. Z původních 5 499 korun ho tak pořídíte jen za 2 999 korun. Cestu do obchodu si ale musíte předem naplánovat. Akce totiž potrvá jen ve vybrané dny, a to od čtvrtka 23. července do neděle 26. července.
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Tři varné zóny a prostor na plynovou láhev
Plynový gril Grillmeister Memphis disponuje jedním intenzivním hořákem s výkonem 4,5 kilowatt a dvěma samostatně regulovatelnými hořáky s výkonem 3,5 kilowatt. Celkový výkon tak dosahuje 11,5 kilowatt.
Jednou z jeho předních výhod je prostorná grilovací plocha o rozměrech 63 × 42 centimetrů. Součástí výbavy je také nerezový rošt, dvoustěnné víko s integrovaným teploměrem a výklopné boční odkládací plochy, které při skladování nezaberou zbytečně mnoho místa.
Praktickým detailem je zapuštěný držák pro plynové lahve o hmotnosti pět, osm i jedenáct kilogramů, takže láhev nemusíte nechávat vedle grilu. Gril potěší také integrovaným otvírákem na lahve se záchytnou nádobkou nebo trojicí háčků na zavěšení grilovacího náčiní.
|Cena v akci
|2 999 Kč
|Původní cena
|5 499 Kč
|Typ grilu
|Plynový
|Počet hořáků
|3
|Celkový výkon
|11,5 kW
|Výkon hořáků
|4,5 kW + 2× 3,5 kW
|Grilovací plocha
|63 × 42 cm
|Teploměr ve víku
|✔️
|Rošt pro udržení teploty
|✔️
|Boční odkládací plochy
|Výklopné
|Prostor pro plynovou láhev
|5, 8 a 11 kg
|Rozměry
|133 × 116 × 57 cm
|Hmotnost
|30 kg
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Chválí si ho zákazníci i šéfkuchaři
Podle zákaznických recenzí si gril získal oblibu také díky překvapivě jednoduché montáži. Několik z nich vyzdvihlo fakt, že výrobce použil v podstatě pouze jeden typ šroubu pro většinu konstrukce, díky čemuž si s jeho sestavením poradí i méně zdatní kutilové. Všechno potřebné nářadí navíc dostanete ke grilu jako součást balení.
Pozitivní ohlasy sklízí také samotný výkon hořáků. Zákazníci oceňují, že gril zvládne dosáhnout vysokých teplot už během několika málo minut. Chválí si také možnost připravovat různá jídla současně díky vícero varným zónám. Intenzivní hořák o výkonu 4,5 kW si bez problémů poradí se steaky, zbývající dva hořáky se pak dají využít pro přípravu příloh.
Grillmeister, privátní značka Lidlu, se navíc může pochlubit jedním plusem, o kterých se grilům jiných značek může jen zdát. Dlouhodobě ho totiž využívá i známý šéfkuchař Roman Paulus, který na něm připravuje mimo jiné i recepty pro youtube kanál Kuchyně Lidlu.
A pro koho že je tento gril vlastně vhodný? Grillmeister Memphis ocení především rodiny, které v létě pravidelně grilují pro větší počet lidí. Díky třem varným zónám můžete současně připravovat maso, zeleninu i přílohy, rošt se pak postará o to, aby hotové pokrmy zůstaly déle teplé.
SROVNÁNÍ V akci je i levnější Grillmeister 9 kW
Pokud se poohlížíte spíše po menším plynovém grilu na balkon, terasu nebo občasné grilování, pak vás potěší, že Lidl zařadil do akční nabídky také model Grillmeister se třemi hořáky o výkonu 9 kilowatt. Ještě před slevou stál gril 3 499 korun, nyní ho pořídíte na Lidl.cz jen za 1 999 korun.
Oproti modelu Memphis sice nabízí menší grilovací plochu a nižší výkon, na druhou stranu váží pouhých šestnáct kilogramů a zabere méně místa. Pro menší rodinu tedy může být zcela dostačující.
|Parametr
|Memphis 11,5 kW
|GRILLMEISTER 9 kW
|Akční cena
|2 999 Kč
|1 999 Kč
|Původní cena
|5 499 Kč
|3 499 Kč
|Celkový výkon
|11,5 kW
|9 kW
|Počet hořáků
|3
|3
|Výkon hořáků
|4,5 + 2×3,5 kW
|3×3 kW
|Grilovací plocha
|63 × 42 cm
|48 × 39 cm
|Teploměr
|✔️
|✔️
|Ohřívací rošt
|✔️
|✔️
|Prostor pro plynovou láhev
|✔️
|✔️
|Kolečka
|4 (2 s aretací)
|2
|Hmotnost
|30 kg
|16 kg
|Rozměry
|133 × 116 × 57 cm
|103 × 103 × 55 cm
Ano, menší model je sice o tisíc korun levnější, Memphis ale nabízí výrazně lepší poměr ceny a výbavy. Za příplatek získáte téměř o třetinu vyšší výkon, podstatně větší grilovací plochu i robustnější konstrukci s praktickým vozíkem na čtyřech kolečkách.
Pokud tedy plánujete gril využívat pravidelně a připravovat jídlo pro více osob, Memphis pro vás představuje daleko výhodnější volbu. Navíc jde o časově omezenou nabídku, na kterou v prodejnách Lidl narazíte pouze od 23. do 26. července.