Vánoční sladkosti, adventní kalendáře i drobnosti do mikulášských balíčků už zaplnily regály některých obchodů. Do Vánoc přitom zbývají ještě dva měsíce. Největší nabídku jsme zaznamenali v Kauflandu, v Lidlu a Penny se vánoční sortiment zatím mísí s halloweenskou výzdobou. Co všechno už obchody nabízejí a co na to říkají zákazníci?
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Kauflandu na nás vánoční nabídka čekala hned u vchodu. Regály se sladkostmi a svátečními figurkami se pak táhnou prakticky přes polovinu prodejny. Kromě běžných čokolád a adventních kalendářů obchod nabízí i prémiovější varianty, například adventní kalendáře Lindt, za které zákazníci zaplatí 400 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kinder patří k nejvýrazněji zastoupeným zahraničním značkám v nabídce. V Kauflandu najdete vše od adventních kalendářů přes čokoládové figurky až po dárkové balíčky. Patří však k těm dražším variantám. „Za ty peníze si radši koupím něco jiného,“ říká jeden ze zákazníků. Jiný to vidí opačně: „Jednou za rok si to klidně dopřeju. Vánoce jsou jen jednou.“
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U Kinder nás zaujalo, kolik různých adventních kalendářů letos nabízí. Vedle těch, ve kterých se střídá více druhů sladkostí, jsou k dostání i varianty zaměřené třeba na Kinder Bueno, čokoládové hrošíky nebo další sladkosti.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ve stojanové nabídce nechybějí ani tradiční hrníčky Kinder, tentokrát ve třech různých motivech. Každý obsahuje mini čokoládu Kinder a návod na přípravu čokoládového nápoje. Sladký balíček může posloužit nejen na domácí zahřátí během chladných dnů, ale také jako drobný dárek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Širokou nabídku má také Orion. Vybírat lze z různých druhů čokoládových pralinek a bonbonů, které se hodí jak na sváteční stůl, tak i jako ozdoba na vánoční stromeček. Jedna ze zákaznic si nabídku dlouho prohlížela, nakonec však balení vrátila zpět do krabice. „Počkám si, až to zlevní. Za tuhle cenu to nekoupím,“ okomentovala nabídku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pozadu nezůstávají ani Lentilky. Do nabídky zařadily například balíček s bonbony ve sváteční červené a zelené barvě. Nechybí ani zlatý čokoládový kapr nebo čokoládový Mikuláš. Toho si mohou zákazníci vybrat v mléčné i bílé čokoládě. „V prosinci lítám jak blázen a všechno je drahý nebo vyprodaný. Takhle aspoň můžu něco koupit dopředu,“ oceňuje výběr jedna ze zákaznic.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ferrero Rocher letos vedle tradičního Raffaella láká také na dárková balení ve tvaru stromečku nebo vánoční hvězdy. Už na první pohled působí slavnostněji než běžná bonboniéra. Tomu odpovídá i jejich vyšší cena, která z nich dělá spíše prémiovou sladkost.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vedle čokoládových figurek se v obchodech začínají ve větším objevovat také tradiční dárková balení, jako třeba Merci nebo Raffaello. Vybraní výrobci se snaží zákazníky nalákat i na něco navíc. Kupující se mohou zapojit například do soutěží o peníze. Merci láká na výhru 100 tisíc korun, Orion dokonce až na 1,3 milionu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vánoční sladkosti nemusejí mít vždy nutně podobu stromečků, Mikulášů nebo tradičních pralinek. Například Kit Kat letos ve spolupráci s formulí 1 prodává čokoládové tyčinky v plechovce ve tvaru závodní formule. Ta může posloužit nejen jako netradiční dárek, ale i jako krabička na drobnosti.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Ne všichni zákazníci jsou z vánoční nabídky nadšení. Podle některých je na Vánoce ještě brzy. „Přijde mi, že nás do toho obchody tlačí čím dál dřív, protože na tom všichni chtějí vydělat,“ říká zákaznice. Dodává také, že se v množství značek a sladkostí rok od roku hůře orientuje. „Každý má svůj kalendář, svoje figurky, svoje balíčky. Člověk pak ani neví, co vybrat.“
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Kauflandu narazíte na sezonní zboží nejen u stojanů, ale i v sekci akčního zboží. Zatímco na jedné straně už čekají vánoční figurky, na druhé stále lákají halloweenské dekorace. „Člověk už neví, co je vlastně za svátek,“ okomentoval uličku jeden ze zákazníků. Překrývání sezon je pro něj nepochopitelné a podobné regály obvykle míjí bez zastavení.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kaufland už se připravuje i na mikulášskou nadílku. V nabídce jsme objevili sáčky s různými motivy, stuhy, ozdoby i pekelné uhlí. Právě tento sortiment si zákazníci pochvalují nejvíce. „Radši už jsem nakoupil dneska, pak bych na to zapomněl. Aspoň to mám z krku a nemusím to řešit na poslední chvíli,“ chválí si nabídku námi oslovený zákazník.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kdo letos nechce dětem do mikulášského balíčku dávat jen pomeranč a pár brambor, může sáhnout i po něčem nápaditějším. V Kauflandu jsme narazili třeba na čertovo uhlí pro malé nezbedy. Podobné drobnosti ocení zejména rodiče, kteří toho mají v období před Mikulášem hodně a nechtějí všechno vymýšlet a chystat sami.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kdo má raději tradiční české Vánoce než Santu se soby, toho mohou zaujmout sváteční dekorativní ubrousky s motivy Josefa Lady. Jeho obrázky připomínají Vánoce, které známe z pohádek a starých pohlednic. I obyčejně prostřený stůl tak může dostat trochu té známé sváteční atmosféry.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Lidlu se potkávají Vánoce s Halloweenem v jedné uličce. Sezonní nabídka je pestrá a zahrnuje řadu sladkostí i pochutin. Zatímco část regálů připomíná blížící se svátky a s nimi spojenou rodinnou pohodu, vedle na zákazníky z krabic vykukují hrůzostrašné dýně a kostlivci.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Vánoční ulička v Lidlu láká především na široký sortiment sušenek. Právě u těch se zákazníci zastavují nejčastěji. „Vánoční cukroví bych si teď ještě nekoupila, to je na mě brzo. Ale nějaké sušenky ke kafi? Proč ne. To člověk sní hned a nemusí čekat na Vánoce,“ svěřila se nám jedna nakupující.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Během nakupování nás zaujalo také velké množství oříšků. Nabídka je opravdu rozmanitá a vedle klasických variant zahrnuje i pochutiny vhodné pro návštěvy nebo jako drobné pohoštění. Vybrat si můžete jak mandle nebo arašídy v čokoládě, tak i třeba maliny nebo rozinky ukryté v čokoládě.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U krabic s vánočními cukrovinkami na stromeček jsme si nemohli nevšimnout postaršího páru. Muž se ženou si prohlíželi vánoční nabídku a nechápavě kroutili hlavou. „Mně už to leze na nervy, upřímně. Je teprve říjen a už jsou všude Vánoce. Člověk se na ně pak ani netěší, když to vidí na každém kroku,“ svěřila se nám zákaznice.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kromě klasických pralinek v bonboniéře jsme v Lidlu narazili také na originálně pojaté pralinky v kelímku s vánočními ornamenty. Výhodou je, že kelímek nemusí po snědení pralinek skončit v koši, ale dá se dál používat třeba na bonbony nebo jiné drobnosti.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Lidlu jsme narazili také na různé druhy vánočních sušenek, například kokosové nebo dominové kostky s čokoládou. Některé najdou zákazníci rovnou v dózách, které se dají využít třeba na uskladnění napečeného cukroví.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Některé dózy jsou opravdu povedené. Řetězec je navíc prodává rovnou naplněné máslovými sušenkami. „Na Vánoce do toho dám cukroví a pak třeba sušenky pro děti. Je škoda takovou dózu vyhodit, když je hezká a dá se používat pořád dokola,“ řekla jedna ze zákaznic.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Zatímco v některých řetězcích už vánoční sladkosti výrazně dominují, v Penny ještě doznívá Halloween. Vánoční sortiment se zatím soustředí především na adventní kalendáře a vybrané sladkosti. Mezi cukrovinkami v Penny nechybí ani výrobky privátní značky Choco’la.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
I když se ještě Penny Market do příprav na Vánoce neponořil oběma nohama, na rozdíl od Lidlu se může pochlubit širokou nabídkou adventních kalendářů. Kromě značkových kalendářů Kinder, Milka, Lindt nebo Chupa Chups nechybí ani adventní kalendář Tlapková patrola, privátní kalendář Choco’la nebo adventní kalendář s krtečkem.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Penny letos nabízí i vánoční sušenky a perníčky vlastní značky Choco’la. Na obalech se objevují anglické názvy, například Christmas Cookie Man, i motivy Santa Clause. Ne každému však tento styl sedí. „Mám radši klasické české Vánoce, tohle je na mě trochu moc americké,“ komentuje jedna ze zákaznic.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz