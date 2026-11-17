Lokalita pražské obchodní třídy Na Příkopě patří hned po Pařížské ulici k nejdražším v metropoli. Nájmy se tu v loňském roce šplhaly k 220 eurům za metr čtvereční (5 310 Kč). Nově tu otevřela svou první prodejnu s parfémy a dalšími vonnými produkty třeba influencerka Yulie Velchevy-Lutak. V domě opodál, kam dříve mířily děti do Hamleys, je nyní pobočka s módou Peek & Cloppenburg.
Na stejné třídě sídlí i vlajková prodejna se sportovním oblečením Oysho nebo nová prodejna Lega, kde se i několik dní po otevření tvořily dlouhé fronty. Kousek dál, na Národní zase zamíří fanoušky Slavie do svého fanshopu. Herní nadšenci zpátky na Příkopech najdou v pasáži Černá růže první oficiální prodejnu Warhammeru.