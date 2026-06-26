Mnoho lidí si myslí, že chytré zavlažování je jen pro fajnšmekry, kteří si nenechají ujít žádný trend, nebo pro ty, kteří se nechtějí o starat o zahradu. Pravdu však nenajdete ani na jedné straně.
Chytré zavlažování se totiž využívá čím dál častěji i na balkonech a malých záhonech. Hlavním důvodem je to, že dokáže ušetřit spoustu vody, peněz a hlavně drahocenného času. To, že kvůli němu nemusíte každý večer běhat s konví a zalévat od oka, už je jen třešnička na dortu.
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Zaléváte podle oka? Platíte víc, než musíte
Zalévání od oka je paradoxně nejčastějším zdrojem zbytečného plýtvání vodou. Spousta pěstitelů totiž své truhlíky a záhonky zalévá mechanicky každý den, i když přes den sprchlo nebo je půda pod povrchem stále dostatečně vlhká. Neřídí se žádným pevným plánem a neberou v úvahu aktuální počasí ani skutečnou potřebu konkrétních rostlin.
Přebytečná voda z květináčů odteče a v půdě se ztratí, výdaje na faktuře ale jen tak ne. I na ploše do 20 metrů čtverečních se spotřeba vody za letní sezonu dokáže nasčítat do tisíců korun.
|Velikost plochy
|Spotřeba za týden
|Spotřeba za sezonu
|Orientační cena za sezonu
|5 m²
|100 – 150 l
|1,8 – 2,7 kubíku
|280 – 540 Kč
|10 m²
|200 – 300 l
|3,6 – 5,4 kubíku
|430 – 810 Kč
|20 m²
|400 – 600 l
|7,2 – 10,8 kubíku
|580 – 1 080 Kč
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S chytrým zavlažováním ušetříte až polovinu
Chytré zavlažování dokáže reálně snížit spotřebu vody zhruba o 20 až 50 procent. Dosahuje toho primárně tím, že eliminuje přelévání, zalévání po dešti nebo zbytečné spouštění systému, když je substrát optimálně vlhký. Co je ale nejdůležitější, rostliny nedostávají šok ledovou vodou a netrpí uhníváním kořenů z přelití.
U menší zahrádky nebo truhlíků o celkové ploše 20 metrů čtverečních dokáže chytré zavlažování ušetřit stovky litrů vody týdně. Investice do systému se vám tak vrátí klidně už během první, nanejvýš druhé sezony.
|Velikost plochy
|Úspora za týden
|Úspora za sezonu
|Orientační úspora za sezonu
|5 m²
|20 – 75 l
|0,36 – 1,35 kubíku
|56 – 270 Kč
|10 m²
|40 – 150 l
|0,72 – 2,7 kubíku
|86 – 450 Kč
|20 m²
|80 – 300 l
|1,44 – 5,4 kubíku
|116 – 540 Kč
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Jak vlastně chytré zavlažování funguje?
Nejčastější příčiny plýtvání vodou
Mnoho lidí si pod pojmem chytré zavlažování představí složitou mobilní aplikaci. Ve skutečnosti je ale aplikace jen mozkem celého systému. O tom, kolik vody rostliny dostanou a jestli vůbec, rozhodují především senzory, kapková potrubí a automatické ventily.
Moderní systémy určené pro mikrozávlahu dávkují vodu přímo ke kořenům jednotlivých rostlin. Pokud systém doplňují senzory, sleduje se vlhkost půdy a předpověď srážek. Pokud má substrát dostatek vláhy, cyklus se vynechá.
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PŘEHLED Kolik takový zavlažovací systém stojí?
Pokud chcete zalévat rostliny na balkoně, kde není vyvedený kohoutek ani zásuvka, může být pro vás skvělým startem solární zavlažovací sada značky Parkside PBSS1 A1 z Lidlu. Ta funguje na solární energii, vodu si sama čerpá z připraveného sudu nebo barelu a postará se o automatickou závlahu vašich rostlin za 1 999 korun.
Jestliže hledáte spolehlivé a efektivní řešení, které se postará o to, aby vaše rostliny dostaly vodu přímo ke kořenům, pak byste měli sáhnout po nadzemní kapací hadici značky Gardena MDS s délkou 15 metrů. Můžete ji použít jak do truhlíků, tak i do řadových rostlin, jelikož vodu dávkuje rovnoměrně a bez odpařování.
Gardena patří mezi jedny z nejprodávanějších zavlažovacích systémů. V případě, že byste potřebovali delší hadice, například pro větší zahradní keře, tak můžete sáhnout třeba po startovním setu pro živé ploty a keře o délce 50 metrů. Na internetu ji seženete pod dva tisíce korun.