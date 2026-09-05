Solární panely najdeme na střechách domů, balkonech i v přenosných nabíječkách. Teď se dostávají také přímo do dopravních prostředků. Jedním z nejzajímavějších příkladů je třeba Lightfoot, elektrický nákladní skútr vyvinutý americkou společností Otherlab.
Elektrický skútr má dvojici solárních panelů zabudovanou přímo v karoserii, velký uzamykatelný prostor na náklad a sedlo pro dva. Na plné nabití zvládne podle výrobce až 72 kilometrů*. Když ho navíc necháte stát na přímém slunci, panely mohou každý den přidat dalších 30 kilometrů. Neznamená to ale, že skútr nikdy nemusíte připojit k zásuvce.
*Výrobce v technických specifikacích uvádí dojezd až 45 mil, tedy přibližně 72 kilometrů. Na produktové stránce a v FAQ sekci však současně pracuje s údajem 37 mil (zhruba 60 kilometrů). Reálný dojezd tedy bude záviset na podmínkách provozu.
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Na slunci může získat až 30 kilometrů navíc
Lightfoot není klasická elektrická koloběžka. Má robustní hliníkovou konstrukci, dvě kola, široké sedlo a karoserii, jejíž boční části zároveň fungují jako solární panely s celkovým výkonem 240 wattů.
Výrobce uvádí, že každá hodina kvalitního slunečního svitu může přidat přibližně tři míle, tedy asi 4,8 kilometru dojezdu. Za dobrého dne se tak můžete dostat až k přibližně 30 kilometrům dodatečného dojezdu.
Základní baterie má kapacitu 1,5 kilowatthodiny a výrobce udává dojezd až 45 mil, tedy přibližně 72 kilometrů. Maximální rychlost je 19,9 mil za hodinu, což odpovídá zhruba 32 kilometrům za hodinu. O pohon se starají dva bezkartáčové elektromotory, každý s nominálním výkonem 750 wattů a výkonem 1 000 wattů.
A co solární panely? Ty slouží spíš k průběžnému dobíjení než jako náhrada klasického nabíjení. Pokud skútr necháte stát celý den na slunci, část spotřebované energie si doplní sám. V garáži nebo pod střechou se ale jejich hlavní výhoda prakticky ztrácí.
Nákup dáte dovnitř, partnera můžete vzít s sebou
Jednou z nejzajímavějších vlastností Lightfootu není samotná solární technologie, ale praktičnost. Pod sedlem se nachází uzamykatelný prostor o objemu 45,2 litru, který je odolný proti počasí a uveze až 20 kilogramů. Vejde se sem například větší nákup, pracovní batoh nebo helma.
Dlouhé sedlo je navíc určeno pro dva cestující. Lightfoot tak míří spíš na člověka, který chce nahradit krátké cesty autem, než na někoho, kdo hledá co nejmenší a nejlehčí elektrokoloběžku.
Skútr váží přibližně 62 kilogramů. Má desetipalcová kola, odpružení vpředu i vzadu, kotoučové brzdy a rekuperační brzdění.
Co Lightfoot nabízí?
- 2 solární panely s celkovým výkonem 240 wattů
- baterii o kapacitě 1,5 kilowatthodiny
- dojezd až 72 kilometrů
- až 30 kilometrů dodatečného dojezdu za den díky slunci
- maximální rychlost přibližně 32 kilometrů za hodinu
- dva elektromotory
- sedlo pro dva cestující
- uzamykatelný úložný prostor o objemu 45,2 litru
- nosnost nákladu až 20 kilogramů
- rekuperační brzdění
- hmotnost přibližně 62 kilogramů
Co je ovšem rovněž vysoké, je i jeho cena. Lightfoot stojí 4 995 dolarů, tedy přibližně 103 tisíc korun. K tomu je nutné počítat s případnou dopravou, daněmi a dalšími náklady při dovozu do Evropy.
Za cenu ojeté Octavie
Cena Lightfootu je možná ještě zajímavější, když ji porovnáme s tím, co za podobné peníze pořídíte v českých bazarech. Přibližně 103 tisíc korun dnes stačí na celou řadu ojetých aut. Do stovky se vejdete v případě aut Škoda Octavia, Fabia, Roomster, Renault Mégane nebo Ford Mondeo.
SROVNÁNÍ Segway nabízí dvojnásobný dojezd, NIU dvojnásobnou rychlost
Lightfoot není ani první, ani jediný svého druhu. Na trhu najdete hned několik výrobců elektrických skútrů. Mnoho z nich navíc nabízí větší dojezd za méně peněz.
V Česku se elektrické skútry s maximální rychlostí kolem 45 kilometrů za hodinu běžně prodávají za poloviční cenu. Například model NIU MQi+ Sport s dojezdem až 83 kilometrů byste v akci sehnali už od 30 tisíc korun. Výkonnější model NIU MQi GT s maximální rychlostí 70 kilometrů za hodinu a místem pro dva vyjde přibližně na 70 tisíc korun.
Ještě dál jde model Segway E125S. Ten sice zvládne jet maximálně 45 kilometrů za hodinu, na druhou stranu ale ujede až 140 kilometrů, tedy dvojnásobek toho, co Lightfoot. Cenově přitom vyjdou podobně. V akci ho seženete pod 85 tisíc korun, běžně se pohybuje okolo 100 tisíc korun.
|Model
|Cena v ČR*
|Max. rychlost
|Dojezd
|Lightfoot
|cca 103 000 Kč
|32 km/h
|až 72 km + solární dobíjení
|NIU MQi+ Sport
|od 29 900 korun
|45 km/h
|až 83 km
|VMOTO CU Economy
|od 50 000 korun
|45 km/h
|až 65 km
|NIU MQi GT
|od 69 900 korun
|70 km/h
|až 119 km
|Segway E125S
|od 83 990 korun
|45 km/h
|až 140 km**
*Aktuální ceny se mohou lišit podle prodejce, verze a akce.
**Typický dojezd 108 km, WMTC dojezd 81 km.
Z čistě ekonomického pohledu nevychází Lightfoot jako nejlevnější elektrický skútr. Za podobnou, mnohdy dokonce nižší částku si můžete Česku koupit rychlejší modely s delším dojezdem.
Lightfoot ale nabízí něco, čím se běžné skútry pochlubit nemůžou. Konkrétně je řeč o již zmíněné dvojici solárních panelů přímo na vozidle a uzamykatelném nákladovém prostoru, do kterého se vejde i větší nákup.
PŘEHLED Může s ním člověk jezdit v Česku?
Ano, ale ne jako na běžné elektrokoloběžce. Lightfoot má konstrukční rychlost 32 kilometrů za hodinu, takže nespadá do režimu vozidel, která můžete provozovat jako jízdní kolo.
V Česku by musel být schválený jako motorové vozidlo příslušné kategorie, registrovaný a mít registrační značku. Řidič by zároveň potřeboval odpovídající řidičské oprávnění, typicky skupinu AM, a na vozidlo by se vztahovalo povinné ručení. Při jízdě by se pak řídil pravidly platnými pro motorová vozidla, nikoli pro cyklisty.
U NIU MQi GT 70 je situace jiná. Jde o skútr s maximální rychlostí 70 kilometrů za hodinu, který je v evropské specifikaci veden jako vozidlo kategorie L3e. V Česku se tedy řadí do kategorie odpovídající lehkému motocyklu a pro jeho řízení je potřeba řidičské oprávnění A1.
Protože jde o běžně homologovaný skútr prodávaný i v Česku, musí mít registraci, registrační značku a povinné ručení a při jízdě se na něj vztahují pravidla pro motorová vozidla. Na cyklostezku tedy nepatří.
|Lightfoot
|NIU MQi GT 70
|Kategorie vozidla
|motorové vozidlo
|L3e
|Řidičské oprávnění
|AM
|A1
|Minimální věk
|15 let
|16 let
|Registrace
|Ano
|Ano
|Registrační značka
|Ano
|Ano
|Povinné ručení
|Ano
|Ano
|Cyklostezka
|Ne
|Ne
|Helma
|Povinná
|Povinná
|Provoz na pozemních komunikacích
|Jen při schválení a registraci v ČR*
|Ano, při splnění běžných podmínek pro provoz motocyklu
*Pokud konkrétní skútr nemá evropské schválení a dokumenty potřebné k registraci, nelze ho v Česku jednoduše přihlásit a legálně s ním jezdit po veřejných komunikacích. Před koupí je nutné ověřit, zda má konkrétní verze EU homologaci/typové schválení a COC dokumentaci.
S palubní nabíječkou na 80 procent za 90 minut
Největší smysl dává Lightfoot člověku, který ho skutečně může nechávat venku na slunci. Pokud s ním ráno pojedete do práce, několik hodin ho necháte zaparkovaný venku a odpoledne se vydáte zpět, solární panely mohou během dne část energie doplnit. Výrobce počítá až se zhruba pěti kilometry dojezdu za hodinu kvalitního slunečního svitu.
V zimě, při zatažené obloze nebo při parkování ve stínu bude výsledek samozřejmě výrazně horší. A protože má baterie kapacitu 1,5 kilowatthodiny, nemůžete čekat, že solární panely o výkonu 240 wattů nahradí klasické nabíjení při každodenním intenzivním používání.
Výhodou je, že Lightfoot má také klasické nabíjení ze sítě. Výrobce uvádí konkrétně palubní nabíječku o výkonu 230 wattů. Baterii byste měli nabít na 80 procent za přibližně 90 minut.
Levnější skútr a solární panel za 1 499 korun?
Pokud vás na Lightfootu láká hlavně myšlenka dobíjení ze slunce, nabízí se jednoduchá otázka: nešlo by koupit obyčejný elektrický skútr a solární panel přidat dodatečně?
Například Decathlon prodává skládací solární panel za 1 499 korun. Je lehký, skladný a přes USB-C dokáže dobíjet telefony nebo další drobnou elektroniku. Pro samotné dobíjení baterie skútru ale nestačí. Má výkon pouze 15 wattů, zatímco Lightfoot používá dva panely s celkovým výkonem 240 wattů a jeho systém je přímo propojený s trakční baterií.