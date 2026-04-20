Lednice patří mezi nejdůležitější spotřebiče v domácnosti, přesto ji většina lidí používá spíše intuitivně. Potraviny ukládáme tam, kde je zrovna místo, bez ohledu na teplotní zóny nebo riziko kontaminace.
Jenže právě to je ten zásadní problém. Podle hygieniků totiž může špatné skladování zkrátit trvanlivost potravin i zvýšit riziko zdravotních potíží.
Lidé často ukládají potraviny nahodile bez ohledu na teplotní zóny v lednici a míchají syrové a hotové pokrmy. Typickou chybou je také skladování otevřených potravin bez zakrytí.
Mgr. Bc. Josefína Adžič
Správné skladování potravin není vůbec složité. Přesto většina domácností opakuje stejné chyby, kvůli kterým pak nespotřebované jídlo zbytečně vyhazují do koše.
1. Ukládání potravin bez systému
Jednou z nejčastějších chyb je nahodilé ukládání potravin. Dáváme jídlo tam, kde je zrovna místo, bez ohledu na to, co už v lednici nějakou tu dobu je. Přesně kvůli tomuto chaosu pak na potraviny zapomínáme a často si na ně vzpomeneme teprve tehdy, když je vyhazujeme.
2. Míchání syrových a hotových jídel
Velkým problémem je i ukládání syrového masa vedle hotových pokrmů nebo potravin určených k přímé konzumaci.
„Syrové maso může obsahovat patogenní mikroorganismy, které se snadno přenášejí na jiné potraviny. Oddělením masa od zeleniny, která se často konzumuje bez tepelné úpravy, zabráníme křížové kontaminaci, která je jednou z nejčastějších příčin alimentárních onemocnění,“ vysvětluje Josefína Adžič, známá též jako Hygienik v akci.
3. Otevřené a nezakryté potraviny
Asi každému se už někdy stalo, že otevřel balení šunky a schoval ho do lednice otevřené. Pokud však tuto chybu děláte pravidelně, měli byste zbystřit.
Nejenže nezakryté potraviny rychleji vysychají, ztrácejí chuť a mohou zapáchat, ba navíc také často zvyšují riziko přenosu bakterií mezi jednotlivými jídly. V ideálním případě byste proto měli používat uzavíratelné nádoby nebo potraviny alespoň zakrýt.
4. Přeplněná lednice
Milujete ten pocit, když otevřete lednici a je plná? Ačkoliv to může být opravdu lákavý pohled, ve skutečnosti to dokáže natropit více škod než užitku. Pokud je totiž lednice přeplněná, vzduch v ní nemůže správně cirkulovat a některé potraviny se začnou kazit rychleji než jiné.
Ideálně byste tedy měli mezi potravinami vždy nechat alespoň malý prostor, aby mohl chladný vzduch volně proudit.
5. Špatné využití jednotlivých zón
Důležité je i uspořádání lednice, které mnoho lidí ignoruje. Každá část lednice má totiž jinou teplotu a vyhovuje jinému druhu potravin. Typickou chybou je třeba ukládání potravin do dveří lednice.
„Nejvíce trpí mléčné výrobky a vejce, které bývají ve dveřích vystaveny kolísání teplot při každém otevření lednice. To zrychluje jejich kažení a zvyšuje riziko mikrobiálního růstu,“ upřesňuje Adžič.
Chybu však děláte i tehdy, pokud maso ukládáte příliš vysoko, nebo zeleninu neschováváte do příslušné zásuvky. Mnohdy přitom jednoduché uspořádání lednice může prodloužit trvanlivost potravin i o několik dní.
Vejce dávejte do střední police, zbytky nahoru
Jak už jsme se zmiňovali výše, lednice není uvnitř stejně chladná a každá police je trochu jinak teplotně nastavená. Právě z tohoto důvodu je více než důležité potraviny ukládat na správná místa. Nejenže vám pak vydrží déle čerstvé, navíc i snížíte riziko otravy v případě jejich konzumace.
|Část lednice
|Co sem patří
|Horní police
|hotová jídla, zbytky
|Střední police
|mléčné výrobky
|Spodní police
|syrové maso a ryby
|Zásuvky
|ovoce a zelenina
|Dveře
|nápoje, trvanlivé omáčky
Horní část lednice má stabilní, ale o něco vyšší teplotu. Hodí se proto především pro hotová jídla, zbytky nebo uvařené pokrmy, které už nevyžadují další tepelnou úpravu. Výhodou je, že je máte neustále na očích, takže se vám nestane, že byste je nespotřebovali včas.
Střed lednice je ideální pro mléčné výrobky, jako jsou jogurty, sýry nebo tvaroh. Teplota je zde stabilní a vhodná pro citlivější potraviny. Na rozdíl od dveří zde nedochází k častým výkyvům teplot, takže vydrží déle.
Zpravidla nejchladněji bývá na spodku lednice. Právě sem patří syrové maso, ideálně uložené v uzavíratelné nádobě. Důvod je jednoduchý: zabráníte odkapávání šťáv na jiné potraviny a snížíte riziko kontaminace.
Spodní zásuvky jsou určené pro ovoce a zeleninu, jelikož si udržují vyšší vlhkost, kterou zelenina potřebuje k tomu, aby nevyschla a vydržela déle čerstvá. Některé druhy zeleniny je však vhodné skladovat odděleně, zejména ty citlivější na etylen. Taky nezapomeňte na to, že ovoce do lednice nepatří.
Dveře jsou nejteplejší částí lednice, jelikož se při každém otevření zahřívají. Patří sem proto nápoje, omáčky nebo různé trvanlivé výrobky. Naopak byste do nich rozhodně neměli dávat vejce nebo mléčné výrobky, které jsou na výkyvy teplot citlivé.