Ušetří práci, nebo jsou to vyhozené peníze? Pravda o robotických čističích oken

Autor:
15:20
Robotické čističe oken už dávno nejsou jen módním výstřelkem pro technologické nadšence. Moderní modely značek Silvercrest nebo Kärcher zvládnou vyčistit velké prosklené plochy, francouzská okna i zrcadla. Především vám však pomůžou ušetřit spoustu času. Kolik ale taková pomoc stojí?
Mytí oken nenávidíte? Vyzkoušejte robotické čističe oken.

Mytí oken nenávidíte? Vyzkoušejte robotické čističe oken. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Mytí oken patří mezi nejméně oblíbené domácí práce. Pokud se nám naskytne možnost ušetřit si práci, vrhneme se do ní po hlavě. Není tak divu, že už dnes mnoho lidí dalo přednost robotickým čističům.

Robotické čističe slibují méně námahy, rovnoměrnější výsledky a bezpečnější údržbu oken, kterou oceníte zejména tehdy, pokud umýváte okna ve vyšších patrech, kde by ruční mytí stěrkou mohlo být riskantní.

Vybrat si ten pravý však není tak úplně jednoduché. Než tedy do tohoto pomocníka investujete tisíce korun, měli byste si udělat přehled o tom, co od něj (ne)čekat.

Jak fungují robotické čističe oken

Většina modelů využívá princip vakuového přisátí k povrchu. Výkonný motor vytvoří podtlak, díky kterému se robot zvládne udržet na skle i ve svislé poloze.

Samotné čištění pak probíhá pomocí rotačních nebo vibračních podložek z mikrovlákna. Zatímco levnější stroje se pohybují spíše náhodně, dražší varianty pracují s laserovou navigací a dokážou si trasu naplánovat tak, aby nevynechaly ani centimetr plochy.

Co by měl mít ideální robotický čistič?

    • Kulaté rotační podložky – lépe leští, jsou vhodné na běžná okna.
    • Vibrační mopovací plocha – důkladně odstraní nečistoty.
    • AI navigace – zajišťuje pohyb bez vynechaných míst.
    • Bezpečnostní lanko a UPS baterie – chrání při výpadku proudu.

Jak vybrat správný model?

Při výběru není nejdůležitější jen cena, ale především dispozice vašeho domova. Zohlednit byste měli především sací výkon a hlučnost. Zdaleka však nejde o jediné klíčové parametry.

  • Sací výkon – čím vyšší, tím stabilněji robot drží.
  • Hlučnost – většina modelů se pohybuje v rozmezí 60–75 dB.
  • Délka kabelu – ujistěte se, že kabel dosáhne od zásuvky až k hornímu rohu největšího okna.
  • Automatické rozprašování – pokročilé modely si samy dávkují čisticí prostředek, díky čemuž nemusíte okna předem vlhčit.
  • Podpora bezrámových oken – pokud máte moderní prosklená zábradlí nebo bezrámová okna, měli byste se ohlédnout po modelu se senzory, které zabrání pádu přes hranu.

TIP Tři modely: pro každého něco

Nabídka na trhu je široká a modely se dramaticky liší cenou i technologickou výbavou. V redakci jsme se pokusili o výběr tří populárních zástupců, na kterých si ukážeme, co různé cenové hladiny nabízí. V Česku se momentálně těší zájmu například značky SilverCrest, Sencor a Kärcher

Pokud hledáte cenově dostupnou základní variantu, pak v regálech Lidlu narazíte na čistič značky SilverCrest za necelé dva tisíce korun. Pokud si nepotrpíte na značkový model a jdete čistě po kvalitním produktu za nízkou cenu, pak určitě oceníte čistič značky SilverCrest, který seženete v Lidlu za pouhých 1 999 korun.

Sencor a Kärcher už sice patří mezi dražší modely, na druhou stranu však nabízí větší kapacitu baterie a jsou méně hlučné. Cenově se pohybují okolo 5 tisíc korun.

ParametrSilverCrest SFSR 72 A1SENCOR Aquino SRW 6010WHKärcher RCW 2
Typ napájeníSíť + záložní baterieSíť + záložní baterieSíť + záložní baterie
Výkon72 Wneuvedenoneuvedeno
Sací výkon3 500 Paneuvedenomax. 5 000 Pa
Kapacita baterie500 mAh650 mAh650 mAh
Napětí baterie14,8 V14,8 V14,8 V
Výdrž při výpadku prouduaž 30 mincca 20 minaž 40 min
Hlučnost78 dB70 dB76 dB
Délka napájecího kabelu6 m4,5 m5 m
Bezpečnostní lano5 m5 mano
Režimy čištěnícikcak, hloubkové, bodovébodové, dvojitý cyklusautomatické čištění
Objem nádržkyneuvedeno60 ml70 ml
Rychlost čištěníneuvedeno4,5 m²/min3 min/m²
Rozměry14,5 × 29,5 × 7,5 cm14 × 29 × 8 cm16 × 29,2 × 7,1 cm
Hmotnostneuvedeno1,7 kg1,1 kg
Cena1 999 Kč4 999 Kč5 027 Kč

Na co si dát pozor před nákupem

Je důležité si uvědomit, že robotické čističe oken nejsou „akumulátorové“ v pravém slova smyslu. Fungují totiž jen tehdy, pokud jsou připojené do sítě. Vestavěná baterie slouží pouze jako záloha na 20 až 30 minut, aby robot nespadl, když někdo náhodou zakopne o kabel.

Zkušenosti z praxe: Na co si dát pozor

Podle uživatelských zkušeností a diskusí levnější modely zpravidla zvládnou základní údržbu, ale mohou občas bojovat s rohy oken. Vyšší třída pak logicky nabízí přesnější navigaci. V praxi se navíc potvrzuje, že často rozhoduje spíše kvalita mikrovláknových utěrek.

Výkon, hlučnost a papírové parametry

Aby se robot vůbec udržel na okně a zároveň odvedl dobrou práci, musí disponovat dostatečným tahem a chytrou elektronikou.

Většina kvalitních modelů disponuje sacím výkonem kolem 2 800 až 6 000 Pa. Tato síla zajišťuje, že robot nesklouzne ani z oroseného skla. Počítejte však s tím, že výkonný motor generuje hlučnost mezi 65 až 75 dB, tedy zhruba tolik, co běžný vysavač.

Rychlost čištění výrobci udávají v metrech čtverečních za minutu, přičemž standardem je přibližně 1 metr čtvereční za 2,5 až 4 minuty. U jednoho okna rozdíl prakticky nepoznáte, u obývacího pokoje s francouzskými okny už však může jít o drahocenné minuty navíc.

Klíčovým údajem, který se nevyplatí přehlížet, je výdrž akumulátoru při výpadku proudu. Standardně by měl robot vydržet 20 až 30 minut. Pokud bydlíte ve větrné oblasti nebo ve vysokém patře, hledejte modely s delší výdrží a pevným bezpečnostním lanem s nosností alespoň 150 kg.

Většina robotů vyžaduje minimální rozměr skla alespoň 35 × 35 cm (u čtvercových) nebo 40 × 40 cm (u kulatých modelů).

Papírový výkon však zdaleka není všechno. V praxi často rozhoduje spíše kvalita mikrovláknových utěrek a to, jak často je během úklidu měníte.

Spása nebo vyhozené peníze?

Nutno podotknout, že ani robot není „všemocný“. Ačkoliv může dobře posloužit při pravidelné údržbě, pokud jsou okna po zimě pokryta silnou vrstvou prachu a pylu, měli byste je prvně očistit ručně. Robota pak můžete použít až pro finální vyleštění.

Pro majitele domů s francouzskými okny je robotický čistič oken neocenitelný pomocník. Pokud však bydlíte v malém bytě s pár okny, ruční mytí bude pravděpodobně stále rychlejší a o dost levnější.

V případě, že byste si i přes to chtěli robota pořídit, sáhněte raději po modelu s automatickým rozprašovačem, který vám ušetří nejvíc práce.

