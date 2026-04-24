Ušetří čas i peníze, nejsou pro každého. Kdy se celoroční pneumatiky vyplatí

  15:20
Každoroční přezouvání pneumatik většina řidičů bere jako nutnost. Ve skutečnosti ale jde o časově i finančně náročný koloběh, který vás může stát tisíce korun ročně. Pokud ho ignorujete, riskujete nejen pokuty, ale hlavně bezpečnost. Celoroční pneumatiky slibují jednoduché řešení, jenže ne vždy fungují tak dobře, jak se říká.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Obsah

Přezouvání dvakrát ročně: kolik vás to ve skutečnosti stojí

Na první pohled se může zdát, že přezutí pneumatik je drobný výdaj, který není potřeba řešit. Když se ale podíváte na náklady v delším horizontu, realita vypadá úplně jinak. Většina řidičů mění pneumatiky dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Každá taková návštěva servisu znamená nejen finanční výdaj, ale i časovou investici.

Běžná cena za přezutí osobního vozu se dnes pohybuje mezi 600 a 1 200 Kč. Pokud nemáte vlastní disky, připočítejte si i cenu za přezutí samotných pneumatik, která bývá vyšší. V některých servisech navíc zaplatíte zvlášť za vyvážení kol, ekologickou likvidaci nebo drobné servisní úkony.

Co ukázal evropský test. Na léto obujte pneumatiky, které umí dobře všechno

Další položkou, kterou řada řidičů podceňuje, je uskladnění pneumatik. Ne každý má doma prostor, kde by mohl bezpečně skladovat druhou sadu. Autoservisy proto nabízí uskladnění za 500 až 1 500 Kč za sezónu. Ročně se tak můžete dostat klidně na 1 000 až 3 000 Kč jen za samotné skladování.

Když tyto náklady sečtete, dostanete se na částku:

  • 1 200 až 3 500 Kč ročně za servis a skladování

Za čtyři roky provozu tak zaplatíte klidně 8 000 až 14 000 Kč - a to stále bez započítání samotných pneumatik. Připočtěte k tomu čas strávený objednáváním, čekáním v servisu a řešením logistiky, a najednou už nejde o zanedbatelnou položku.

Co jsou celoroční pneumatiky a proč o nich lidé uvažují

Celoroční pneumatiky představují kompromisní řešení mezi letními a zimními pneumatikami. Výrobci se snaží vytvořit produkt, který zvládne široké spektrum podmínek - od letních veder až po zimní silnice.

Moderní celoroční pneumatiky jsou vybaveny speciální směsí, která zůstává pružná i při nižších teplotách, ale zároveň se nepřehřívá v létě. Dezén je navržen tak, aby dobře odváděl vodu i sníh a zajistil dostatečnou přilnavost na různých typech povrchu.

Přezouvání pneumatik: Kdy je ten správný čas a jak poznat sjetý vzorek

Důležitým prvkem je označení 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), tedy symbol hory se sněhovou vločkou. Ten potvrzuje, že pneumatika splňuje minimální požadavky na zimní provoz a je legálně použitelná i v zimě.

Důvody, proč řidiči o celoročních pneumatikách uvažují, jsou především praktické:

  • odpadá nutnost přezouvání
  • není potřeba řešit skladování druhé sady
  • šetří se čas i peníze
  • jednodušší provoz bez plánování

Zvlášť v posledních letech, kdy jsou zimy mírnější a sníh se objevuje spíše výjimečně, se tato varianta stává čím dál populárnější.

Kdy přezout auto na letní pneumatiky?

Kolik stojí celoroční pneumatiky v roce 2026

Cena celoročních pneumatik se odvíjí od několika faktorů - velikosti kol, značky, kvality i konkrétního modelu. Na trhu najdete široké rozpětí cen od levných variant až po prémiové produkty renomovaných výrobců.

Levné pneumatiky mohou být lákavé, ale často za nižší cenu zaplatíte horšími jízdními vlastnostmi, delší brzdnou dráhou nebo vyšším hlukem. Naopak prémiové modely nabízejí lepší výkon, delší životnost a vyšší bezpečnost.

V praxi většina řidičů volí střední třídu, která nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Extrémně levné pneumatiky mohou být rizikem, zatímco prémiové modely se vyplatí spíše náročnějším řidičům.

Přehled cen (orientační)
Kategorie pneumatikCena za kusCena za sadu (4 ks)
Levné značky1 200–1 800 Kč4 800–7 200 Kč
Střední třída1 800–2 800 Kč7 200–11 200 Kč
Prémiové značky2 800–4 000 Kč11 200–16 000 Kč

Skrytá úspora: kde se opravdu šetří

Na první pohled může vypadat, že celoroční pneumatiky nejsou výrazně levnější než klasická kombinace letních a zimních. Rozhodující je ale celkový pohled na náklady v delším období.

Pokud používáte dvě sady pneumatik, každá z nich se opotřebovává pomaleji. Na druhou stranu ale platíte pravidelný servis a řešíte skladování. U celoročních pneumatik je opotřebení rychlejší, ale odpadá většina vedlejších nákladů.

Srovnání za 4 roky
VariantaNáklady na pneumatikyServis (přezouvání)Celkem
Letní + zimní12 000–20 000 Kč6 000–12 000 Kč18 000–32 000 Kč
Celoroční8 000–16 000 Kč0–2 000 Kč8 000–18 000 Kč

Rozdíl může být výrazný, zejména pokud nemáte vlastní zázemí pro skladování nebo využíváte servisní služby pravidelně. Pro mnoho řidičů je právě tato úspora hlavním argumentem.

Zimní pneumatiky patří do garáže. Letní obutí ušetří peníze i nervy

Kdy celoroční pneumatiky dávají smysl

Celoroční pneumatiky nejsou univerzálním řešením, ale existuje řada situací, kdy dávají velmi dobrý smysl.

Městský a příměstský provoz

Ve městě se silnice pravidelně udržují a extrémní podmínky jsou spíše výjimkou. Celoroční pneumatiky zde fungují velmi dobře.

Nízký roční nájezd

Řidiči, kteří ročně najedou méně než 10 až 12 tisíc kilometrů, často pneumatiky neopotřebují, ale spíše zestárnou. V takovém případě je jednodušší mít jednu univerzální sadu.

Mírné zimy

V nížinách a městských oblastech bývají zimy slabší. Sníh se drží jen krátce a většinu času jezdíte po mokré nebo suché silnici.

Druhé auto v rodině

Menší auto používané na kratší trasy nebo nákupy je ideální kandidát pro celoroční řešení.

Kdy se jim raději vyhnout

Přestože mají celoroční pneumatiky řadu výhod, nejsou vhodné pro každého.

Jízda na horách

Pokud pravidelně jezdíte do horských oblastí, zimní pneumatiky poskytují lepší trakci i bezpečnost.

Vysoký roční nájezd

Při častém používání se celoroční pneumatiky opotřebují rychleji a ekonomická výhoda se snižuje.

Dynamická jízda

Řidiči, kteří preferují rychlejší nebo sportovní styl jízdy, ocení specializované pneumatiky s lepšími vlastnostmi.

Dálnice a vysoké rychlosti

Při vyšších rychlostech mají letní pneumatiky stabilnější chování a kratší brzdnou dráhu.

Jaká je realita: kompromis, ne zázrak

Je důležité si uvědomit, že celoroční pneumatiky nejsou dokonalým řešením. Jsou kompromisem, který funguje dobře v běžných podmínkách, ale neexceluje v extrémech.

V létě mohou mít delší brzdnou dráhu než letní pneumatiky. V zimě zase neposkytnou takovou jistotu jako kvalitní zimní modely. Na druhou stranu moderní technologie posunuly jejich vlastnosti výrazně dopředu a pro běžné použití jsou více než dostačující.

Na co si dát při výběru pozor

Výběr správných pneumatik by neměl být založen pouze na ceně. Důležité je sledovat parametry, které mají přímý vliv na bezpečnost a komfort.

Zaměřte se na:

  • výsledky nezávislých testů
  • brzdnou dráhu na mokré vozovce
  • hlučnost
  • spotřebu paliva (valivý odpor)
  • životnost

Levná pneumatika může znamenat vyšší riziko nehody. Investice do kvalitního modelu se proto vyplatí nejen finančně, ale především z hlediska bezpečnosti.

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

Nemáte našetřeno na stáří? Vyzkoušejte 5+1 tipů, jak začít spořit i v 50 letech

ilustrační snímek

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

Ušetří čas i peníze, nejsou pro každého. Kdy se celoroční pneumatiky vyplatí

Otevření nového robotického plně automatizovaného skladu pneumatik ve...

Každoroční přezouvání pneumatik většina řidičů bere jako nutnost. Ve skutečnosti ale jde o časově i finančně náročný koloběh, který vás může stát tisíce korun ročně. Pokud ho ignorujete, riskujete...

24. dubna 2026  15:20

Přiznání influencerky: Nechtěla jsem už sedět jedním zadkem na deseti židlích

Influencerka a podnikatelka Dominika Šťovíčková, známá jako Mamadomisha.

Buduje úspěšnou značku šperků, uvádí na trh inovativní proteinové drinky a svépomocí rekonstruuje dům. Jak zvládá influencerka Dominika Šťovíčková delegování práce a proč platí, že méně je někdy...

24. dubna 2026  8:30

Přestaňte utrácet za jídlo v restauracích a vsaďte na krabičky. Ušetříte přes 50 tisíc ročně

Krabičková dieta od Zdravé stravování

Průměrný Čech utratí za obědy v restauracích částky, které by bez problémů pokryly luxusní dovolenou nebo splátku nového auta. Přesto se do vaření mnozí z nás nehrnou. Buď se bojíme ztráty času, nebo...

24. dubna 2026

Omáčka rozhoduje víc než maso. Při párování vína hraje roli i tuk a kyselost

Alkohol (zejména víno) může blokovat odbourávání histaminu a zhoršovat jeho...

Většina lidí řeší párování vína až ve chvíli, kdy stojí před regálem nebo vinným lístkem. Jenže v tu chvíli už bývá pozdě. Pokud špatně zvolíte jídlo nebo jeho úpravu, žádné víno vás nezachrání a...

23. dubna 2026  18:25

Star Wars karty od České spořitelny. George nabízí i soutěž o vstupenky

Platební karty Star Wars od České spořitelny

Fanoušci ságy Star Wars se po sedmi letech dočkají nového celovečerního filmu. Premiéra snímku Mandalorian a Grogu je naplánována na květen, ale už teď se téma propisuje do českého bankovnictví....

23. dubna 2026  15:20

Zázrak za pár korun? Prací přípravek z 19. století odstraní i nejodolnější skvrny

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů...

Trápí vás odolná skvrna na oblíbeném tričku? Zapomeňte na přípravky plné chemie. Nejúčinnějším odstraňovačem nečistot na oblečení je vynález z 19. století. Prozradíme vám, proč je tento nenápadný...

23. dubna 2026  11:45

Co uvařit za pár korun? Na sushi si zajděte do restaurace, palačinky si raději uvařte doma

Při vaření se používá hodně postupů, které v anglické terminologii u nás nejsou...

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ušetřit za jídlo, je vařit doma. Mnoho delikates zvládnete uvařit sami i za zlomek ceny, neplatí to však zdaleka pro všechna jídla. U některých jídel totiž může...

23. dubna 2026  8:30

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

ilustrační snímek

Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci...

23. dubna 2026

Konec nekonečného žehlení? Experti radí, jak vybrat povlečení, které hýčká a vydrží roky

Ve spolupráci
MARGOT Povlečení Matějovský | Zdroj: www.matejovsky-povleceni.cz/

V povlečení se odehrává téměř třetina života. Přesto právě při jeho výběru mnoho domácností dělá chyby. Levné materiály sice lákají nízkou cenou, po několika praních však ztrácejí tvar, šisují a...

22. dubna 2026  15:24

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete...

Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí...

22. dubna 2026  11:45

Bílé v lednici, červené na lince? Češi skladují víno špatně, stačí malá změna

ilustrační snímek

Špatně skladované víno ztrácí chuť, aroma i hodnotu. Často dřív, než ho vůbec otevřete. Přitom stačí jediný detail: chybné uskladnění. Správně vybraná vinotéka dokáže víno nejen ochránit, ale výrazně...

22. dubna 2026  8:30

Největší slevy týdne: Špekáčky za sedm korun, káva za polovinu a brambory v akci

Grilovací sezona je v plném proudu.

Zatímco v minulých týdnech jsme o výrazných slevách trochu snili, tentokrát se s výbornými cenovkami roztrhl pytel. Vybrané položky pořídíme až o 68 procent levněji. V letákové hitparádě pro tento...

22. dubna 2026

