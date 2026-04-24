Přezouvání dvakrát ročně: kolik vás to ve skutečnosti stojí
Na první pohled se může zdát, že přezutí pneumatik je drobný výdaj, který není potřeba řešit. Když se ale podíváte na náklady v delším horizontu, realita vypadá úplně jinak. Většina řidičů mění pneumatiky dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Každá taková návštěva servisu znamená nejen finanční výdaj, ale i časovou investici.
Běžná cena za přezutí osobního vozu se dnes pohybuje mezi 600 a 1 200 Kč. Pokud nemáte vlastní disky, připočítejte si i cenu za přezutí samotných pneumatik, která bývá vyšší. V některých servisech navíc zaplatíte zvlášť za vyvážení kol, ekologickou likvidaci nebo drobné servisní úkony.
Další položkou, kterou řada řidičů podceňuje, je uskladnění pneumatik. Ne každý má doma prostor, kde by mohl bezpečně skladovat druhou sadu. Autoservisy proto nabízí uskladnění za 500 až 1 500 Kč za sezónu. Ročně se tak můžete dostat klidně na 1 000 až 3 000 Kč jen za samotné skladování.
Když tyto náklady sečtete, dostanete se na částku:
- 1 200 až 3 500 Kč ročně za servis a skladování
Za čtyři roky provozu tak zaplatíte klidně 8 000 až 14 000 Kč - a to stále bez započítání samotných pneumatik. Připočtěte k tomu čas strávený objednáváním, čekáním v servisu a řešením logistiky, a najednou už nejde o zanedbatelnou položku.
Co jsou celoroční pneumatiky a proč o nich lidé uvažují
Celoroční pneumatiky představují kompromisní řešení mezi letními a zimními pneumatikami. Výrobci se snaží vytvořit produkt, který zvládne široké spektrum podmínek - od letních veder až po zimní silnice.
Moderní celoroční pneumatiky jsou vybaveny speciální směsí, která zůstává pružná i při nižších teplotách, ale zároveň se nepřehřívá v létě. Dezén je navržen tak, aby dobře odváděl vodu i sníh a zajistil dostatečnou přilnavost na různých typech povrchu.
Důležitým prvkem je označení 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), tedy symbol hory se sněhovou vločkou. Ten potvrzuje, že pneumatika splňuje minimální požadavky na zimní provoz a je legálně použitelná i v zimě.
Důvody, proč řidiči o celoročních pneumatikách uvažují, jsou především praktické:
- odpadá nutnost přezouvání
- není potřeba řešit skladování druhé sady
- šetří se čas i peníze
- jednodušší provoz bez plánování
Zvlášť v posledních letech, kdy jsou zimy mírnější a sníh se objevuje spíše výjimečně, se tato varianta stává čím dál populárnější.
Kolik stojí celoroční pneumatiky v roce 2026
Cena celoročních pneumatik se odvíjí od několika faktorů - velikosti kol, značky, kvality i konkrétního modelu. Na trhu najdete široké rozpětí cen od levných variant až po prémiové produkty renomovaných výrobců.
Levné pneumatiky mohou být lákavé, ale často za nižší cenu zaplatíte horšími jízdními vlastnostmi, delší brzdnou dráhou nebo vyšším hlukem. Naopak prémiové modely nabízejí lepší výkon, delší životnost a vyšší bezpečnost.
V praxi většina řidičů volí střední třídu, která nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Extrémně levné pneumatiky mohou být rizikem, zatímco prémiové modely se vyplatí spíše náročnějším řidičům.
|Kategorie pneumatik
|Cena za kus
|Cena za sadu (4 ks)
|Levné značky
|1 200–1 800 Kč
|4 800–7 200 Kč
|Střední třída
|1 800–2 800 Kč
|7 200–11 200 Kč
|Prémiové značky
|2 800–4 000 Kč
|11 200–16 000 Kč
Skrytá úspora: kde se opravdu šetří
Na první pohled může vypadat, že celoroční pneumatiky nejsou výrazně levnější než klasická kombinace letních a zimních. Rozhodující je ale celkový pohled na náklady v delším období.
Pokud používáte dvě sady pneumatik, každá z nich se opotřebovává pomaleji. Na druhou stranu ale platíte pravidelný servis a řešíte skladování. U celoročních pneumatik je opotřebení rychlejší, ale odpadá většina vedlejších nákladů.
|Varianta
|Náklady na pneumatiky
|Servis (přezouvání)
|Celkem
|Letní + zimní
|12 000–20 000 Kč
|6 000–12 000 Kč
|18 000–32 000 Kč
|Celoroční
|8 000–16 000 Kč
|0–2 000 Kč
|8 000–18 000 Kč
Rozdíl může být výrazný, zejména pokud nemáte vlastní zázemí pro skladování nebo využíváte servisní služby pravidelně. Pro mnoho řidičů je právě tato úspora hlavním argumentem.
Kdy celoroční pneumatiky dávají smysl
Celoroční pneumatiky nejsou univerzálním řešením, ale existuje řada situací, kdy dávají velmi dobrý smysl.
Městský a příměstský provoz
Ve městě se silnice pravidelně udržují a extrémní podmínky jsou spíše výjimkou. Celoroční pneumatiky zde fungují velmi dobře.
Nízký roční nájezd
Řidiči, kteří ročně najedou méně než 10 až 12 tisíc kilometrů, často pneumatiky neopotřebují, ale spíše zestárnou. V takovém případě je jednodušší mít jednu univerzální sadu.
Mírné zimy
V nížinách a městských oblastech bývají zimy slabší. Sníh se drží jen krátce a většinu času jezdíte po mokré nebo suché silnici.
Druhé auto v rodině
Menší auto používané na kratší trasy nebo nákupy je ideální kandidát pro celoroční řešení.
Kdy se jim raději vyhnout
Přestože mají celoroční pneumatiky řadu výhod, nejsou vhodné pro každého.
Jízda na horách
Pokud pravidelně jezdíte do horských oblastí, zimní pneumatiky poskytují lepší trakci i bezpečnost.
Vysoký roční nájezd
Při častém používání se celoroční pneumatiky opotřebují rychleji a ekonomická výhoda se snižuje.
Dynamická jízda
Řidiči, kteří preferují rychlejší nebo sportovní styl jízdy, ocení specializované pneumatiky s lepšími vlastnostmi.
Dálnice a vysoké rychlosti
Při vyšších rychlostech mají letní pneumatiky stabilnější chování a kratší brzdnou dráhu.
Jaká je realita: kompromis, ne zázrak
Je důležité si uvědomit, že celoroční pneumatiky nejsou dokonalým řešením. Jsou kompromisem, který funguje dobře v běžných podmínkách, ale neexceluje v extrémech.
V létě mohou mít delší brzdnou dráhu než letní pneumatiky. V zimě zase neposkytnou takovou jistotu jako kvalitní zimní modely. Na druhou stranu moderní technologie posunuly jejich vlastnosti výrazně dopředu a pro běžné použití jsou více než dostačující.
Na co si dát při výběru pozor
Výběr správných pneumatik by neměl být založen pouze na ceně. Důležité je sledovat parametry, které mají přímý vliv na bezpečnost a komfort.
Zaměřte se na:
- výsledky nezávislých testů
- brzdnou dráhu na mokré vozovce
- hlučnost
- spotřebu paliva (valivý odpor)
- životnost
Levná pneumatika může znamenat vyšší riziko nehody. Investice do kvalitního modelu se proto vyplatí nejen finančně, ale především z hlediska bezpečnosti.