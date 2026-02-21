Psychologie únorového výprodeje: proč právě teď?
Český trh s nábytkem se řídí jasným cyklem. Po vánočním útlumu a lednovém rozjezdu přichází únor jako zlomový okamžik. Velké řetězce i menší tuzemští výrobci potřebují uvolnit místo pro zboží, které představili na podzimních veletrzích a které se začíná naskladňovat právě v březnu.
Z pohledu marketingu je únor měsícem čistky. Prodejci vědí, že lidé mají po svátcích hlouběji do kapsy, a proto nasazují agresivní slevovou rétoriku. Hesla jako „Likvidace skladu“ nebo „Slevy až 80 %“ mají v zákazníkovi vyvolat pocit urgence – strach, že pokud nenakoupí hned, přijde o příležitost. Realita je však taková, že skutečně výhodných nabídek je v celkovém objemu zboží jen zlomek.
Past jménem „původní cena“ a česká legislativa
Jedním z nejčastějších triků, se kterým se v českých prodejnách setkáte, je manipulace s přeškrtnutou cenou. Prodejce těsně před slevovou akcí cenu krátkodobě zvýší, aby následná sleva vypadala impozantně.
Od roku 2023 však v Česku platí přísnější novela zákona o ochraně spotřebitele (vycházející z evropské směrnice Omnibus). Obchodníci mají nyní povinnost uvádět jako původní cenu nejnižší částku, za kterou zboží prodávali v posledních 30 dnech před vyhlášením slevy.
Jak se nenechat zmást:
- Sledujte časovou osu: Pokud vidíte slevu 70 %, podívejte se pozorně na drobný tisk. Často zjistíte, že jde o slevu z doporučené maloobchodní ceny, kterou produkt neměl už několik let.
- Hlídejte si historii: Než kliknete na tlačítko „Koupit“, využijte nezávislé nástroje. České srovnávače jako Heureka nabízejí grafy vývoje ceny. Pokud graf ukazuje, že se cena v prosinci záhadně zvedla o 5 000 Kč, aby v únoru o stejnou částku klesla, nejde o slevu, ale o marketingovou hru.
Srovnávače cen: váš nejlepší spojenec, ale s výhradou
Srovnávače jsou pro českého zákazníka neocenitelným pomocníkem, ale je třeba je používat chytře. Ne vždy je nejnižší cena tou nejvýhodnější.
Při nákupu nábytku hraje zásadní roli logistika. Zatímco u elektroniky je doprava často zanedbatelná, u masivní dubové postele nebo rozkládací pohovky může doprava, výnos do patra a montáž tvořit i 20 % z celkové ceny. Levnější e-shop může mít tak vysoké poplatky za dopravu nadrozměrných zásilek, že se nákup u dražšího konkurenta s dopravou zdarma nakonec vyplatí více.
Vždy si ověřte, zda je daný kus nábytku skutečně skladem. Únorové slevy se často týkají ležáků, které jsou k odeslání ihned. Pokud u zboží svítí „na objednávku – 6 až 8 týdnů“, sleva je často jen fiktivní a prodejce se vás snaží zaháčkovat na standardní cenu s dlouhou dodací lhůtou.
Materiál jako rozhodující faktor: masiv versus dřevotříska
Sleva může být lákavá, ale pokud koupíte kus nábytku, který se po roce používání začne rozpadat, neušetřili jste nic. V únorových výprodejích se často objevuje nábytek z méně kvalitních materiálů, u kterého je snadné maskovat vady nízkou cenou.
Masivní dřevo: investice, která neztrácí hodnotu
Pokud narazíte na skutečnou slevu na nábytek z masivu (dub, buk, borovice), je to trefa do černého. Masiv je opravitelný, ekologický a s věkem získává na kráse. V českém kontextu hledejte výrobky od lokálních truhlářů nebo firem, které používají certifikované dřevo.
- Pozor na trik: Někteří prodejci používají termín „v barvě dubu“ nebo „dekor dubu“. To nemá s masivem nic společného – jde o dřevotřísku potaženou laminem s potiskem dřeva.
Dřevotříska (LTD a MDF): standard s limity
Většina slevového nábytku je vyrobena z laminované dřevotřísky. Není na tom nic špatného, pokud je provedení kvalitní.
- Hledejte ABS hrany: Levný nábytek má hrany zakončené pouze papírovou páskou, která se po čase odlepí. Kvalitní kusy mají tzv. ABS hrany (plastové zakončení), které jsou odolné proti nárazu i vlhkosti.
- Hustota materiálu: Pokud je skříň podezřele lehká, je vyrobena z řídké dřevotřísky, ve které nebudou držet panty. Kvalitní dřevotříska je těžká a pevná.
Na co se zaměřit u konkrétních typů nábytku
- Sedací soupravy: V únoru se často vyprodávají vystavené kusy z prodejen. Zkontrolujte prosezení sedáků a stav čalounění v rozích. Pokud je sleva 50 %, může jít o kus, na kterém v showroomu seděly stovky lidí. Ptejte se na oděruvzdornost látky (jednotky Martindale) – cokoli pod 20 000 cyklů je pro běžné domácí použití nevhodné.
- Kuchyňské linky: Zde bývají slevy nejvíce zavádějící. Často se vztahují pouze na korpusy, nikoliv na pracovní desky, kování nebo spotřebiče. Právě kování tvoří polovinu ceny kvalitní kuchyně.
- Matrace: Únor je pro matrace sezónou. Pozor na akce 1+1 zdarma. Často je cena jedné matrace nastavena tak vysoko, že i v akci 1+1 zaplatíte standardní tržní cenu za dva kusy. Vždy si dohledejte cenu daného modelu v jiných obchodech.
Reklamace a vrácení zboží: vaše práva nekončí slevou
Častým mýtem, který někteří nepoctiví prodejci šíří, je, že na zlevněné zboží se nevztahuje záruka nebo že ho nelze vrátit. To je v rozporu s českým právem.
- Zákonná záruka: I na zboží koupené ve slevě se vztahuje zákonná odpovědnost prodávajícího za vady po dobu 24 měsíců od převzetí. Pokud se vada projeví během prvních 12 měsíců, má se za to, že existovala už při převzetí, a je na prodávajícím, aby prokázal opak. Po uplynutí prvního roku se důkazní situace obrací a spotřebitel může být vyzván k doložení, že se nejedná o běžné opotřebení. Výjimkou je pouze vada, kvůli které byla sleva poskytnuta (například poškrábaný roh stolu) a na kterou vás prodejce předem výslovně upozornil – tu později reklamovat nelze.
- Vrácení do 14 dnů: Pokud nakupujete online, máte právo zboží bez udání důvodu vrátit do 14 dnů. To platí i pro výprodejové kousky. Pozor si dejte u nábytku vyrobeného na zakázku (např. konfigurace pohovky v konkrétní látce), tam právo na vrácení zaniká.