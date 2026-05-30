Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

Autor:
  12:16
Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na speciální dárky a ochutnávky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zahraniční obchodní řetězec, ukrajinský Best Market, se po úspěšné expanzi v Polsku rozhodl otevřít svou první pobočku i v České republice.

Slavnostní otevření proběhne v sobotu 6. června od 10 hodin v Budějovické ulici na Praze 4. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program včetně ochutnávek, soutěží o ceny, aktivit pro děti a speciálních hostů. Prvních sto zákazníků navíc získá dárek.

Best Market přitom v roce 2019 začínal s jedinou prodejnou v Krakově. Od té doby se mu však podařilo vyrůst v síť třiceti poboček po celém Polsku, kde sklidil velký úspěch u tamních zákazníků. Nyní se poprvé rozšiřuje také na český trh.

Nový cestovatelský trend. Turisté vyrážejí místo památek do supermarketů

Co Best Market prodává?

V Best Marketu narazíte především na ukrajinské speciality a další regionální potraviny. Ty si získávají popularitu nejen u cizinců žijících v zahraničí, ale i u domácích zákazníků, kteří rádi objevují netradiční chutě.

Těšit se můžete na široký sortiment:

  • uzenin a masných výrobků
  • ryb a rybích specialit
  • konzervované a nakládané zeleniny
  • sladkostí a cukrovinek
  • pečiva
  • mléčných výrobků
  • nealkoholických i alkoholických nápojů

Mezi produkty, které v nabídce hrají prim, patří například tradiční ukrajinská vařená klobása, špek, sušené a uzené ryby, nejrůznější druhy nakládané zeleniny nebo oblíbené cukrovinky.

Nejen boršč a varenyky. Ukrajinská kuchyně nabízí pestrou paletu chutí

Ukrajinská kuchyně? Víc než jen boršč

Ukrajinská gastronomie patří k nejrozmanitějším v regionu a v posledních letech si získává stále větší popularitu i mimo svou domovinu.

Mezi nejznámější pokrmy patří tradiční boršč nebo plněné taštičky varenyky. Velké oblibě se těší také pelmeně, plněné zelné listy holubce či sladká chalva.

Ukrajinské holubce

Ukrajinské holubce

Recept

Střední

90 min

Rostoucí zájem o speciality z blízka i ze světa

V Česku nejsou specializované obchody se zahraničními potravinami žádnou novinkou. Češi rádi nakupují italské sýry, francouzská vína a další speciality ze Středomoří. Stejně silnou tradici a oblibu u nás ale mají také chutě našich bezprostředních sousedů a zemí ze střední či východní Evropy. Ve větších městech už řadu let úspěšně fungují specializované prodejny zaměřené na polské, ukrajinské, balkánské nebo kavkazské speciality.

Příkladem toho, jak moc jsou pro Čechy regionální potraviny atraktivní, je polská Biedronka, do které čeští zákazníci jezdí nakupovat. Tento populární řetězec sice expanzi do Česka zatím neplánuje, ale Best Market nyní přiváží další vlnu těchto oblíbených a blízkých chutí přímo k nám.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Vitamin D patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy, hlavně v zimě, kdy ho lidé doplňují kvůli imunitě, kostem i únavě. Málokdo ale ví, že jeho účinek nezávisí jen na dávce, ale i na tom, s čím ho...

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

Ilustrační snímek

V sousedním Polsku se brzy otevřou nové obchody Shockprice. Sází na co nejnižší ceny a mají konkurovat známým maloobchodním řetězcům, jako jsou Pepco, Action i Sinsay. Co v nich zákazníci najdou a...

KVÍZ: Zmrzlinový inspektor: Kupujete kvalitu, nebo jen předraženou chemii?

Různé druhy italské řemeslné zmrzliny v italské Florencii (13. března 2026)

Za jediný kopeček zmrzliny dnes běžně dáte přes padesát korun. Jak ale poznat, že za své peníze dostáváte skutečnou smetanu, pravé ovoce a poctivou vanilku, a ne jen našlehanou vodu s rostlinným...

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

ilustrační snímek

Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na...

30. května 2026  12:16

Máte v šuplíku 10 nožů a všechny jsou tupé? Expert radí, jak se při nákupu nenechat napálit

Komerční sdělení
Místo deseti průměrných nožů dává mnohem větší smysl investovat do jednoho...

Leží vám v šuplíku celá sbírka nožů, z nichž málokterý opravdu krájí? Ne vždy je na vině špatné broušení. Mnohdy můžete udělat chybu už při samotném výběru. Podle odborníků se místo deseti levných...

30. května 2026  8:30

Dánský řetězec láká levnou drogerií. Bude i v Česku?

Obchod Normal v Helsinkách.

Dánský maloobchodní řetězec Normal prodává hlavně drogerii, kosmetiku, trvanlivé potraviny a domácí potřeby. Chlubí se tím, že nabízí zboží za nízké ceny, a to trvale a ne pouze ve slevových akcích....

30. května 2026

Ušetří práci, nebo jsou to vyhozené peníze? Pravda o robotických čističích oken

Mytí oken patří mezi nejméně oblíbené domácí práce.

Robotické čističe oken už dávno nejsou jen módním výstřelkem pro technologické nadšence. Moderní modely značek Silvercrest nebo Kärcher zvládnou vyčistit velké prosklené plochy, francouzská okna i...

29. května 2026  15:20

Spotřebitelé se o dodávky energií obávat nemusí, šetření úřadu dopadlo dobře

ilustrační snímek

Situaci na velkoobchodních trzích s energiemi silně ovlivňuje aktuální geopolitický vývoj. Energetický regulační úřad (ERÚ) v této souvislosti provedl mimořádné šetření, jehož cílem bylo ověřit...

29. května 2026  14:06

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

29. května 2026  11:53

Drahé krémy nestačí. Bez těchto 5 potravin tělo nový kolagen nevyrobí

paprika, ilustrace

Investujete tisíce do omlazujících krémů, ale vrásky nemizí? Problém je v biologii. Kolagen se nedá jen efektivně namazat zvenčí. Pokud tělu nedodáte specifické stavební kameny zevnitř, proces...

29. května 2026  11:45

Kupujete starý kultivátor z druhé ruky? Tohle vám napoví, zda vydrží ještě jednu sezonu

Kypření půdy

Kultivátor dokáže během pár minut ušetřit hodiny dřiny. Nové stroje ale často stojí desetitisíce korun, kvůli čemuž se mnoho lidí nakonec rozhodne dát přednost staršímu kousku z bazaru nebo...

29. května 2026  8:30

Trendy svačinka pro děti? Lyofilizované ovoce kupují tisíce rodičů, má i temnou stránku

Lyofilizované ovoce.

Vypadá krásně, skvěle chutná, děti ho milují. Lyofilizované jahody, maliny a mango se stalo symbolem moderní zdravé výživy a nepostradatelnou součástí svačinových boxů. Je mrazem sušené ovoce...

29. května 2026

Čokoláda s hmyzí moukou? Tajemný symbol žáby na obalech děsí Čechy. Většina netuší, co znamená

Ilustrační snímek

Při běžném nákupu v supermarketu na něj narazíte téměř stoprocentně. Malý zelený symbol žáby na obalech potravin vyvolává u českých zákazníků řadu otázek a na internetu kolem něj vznikají...

28. května 2026  15:20

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Kam vyrazit na Den dětí 2026? Tipy na nejlepší akce v Praze, Ostravě, Brně i Plzni

ilustrační snímek

Kam vyrazit na Den dětí 2026? Praha, Brno, Ostrava i Plzeň chystají parádní program pro celou rodinu. Zjistěte, kde na vás čeká vstup zdarma, skvělá zábava nebo oblíbená ZOO. Máme pro vás přehled...

28. května 2026  11:45

Pasti českého glampingu: Za co dáváte tisíce a kdy hrozí drahé zklamání?

V posledních letech se Svitap soustředí na výrobu stanů pro luxusní kempování v...

Ubytování v přírodě už dávno neznamená rozlámaná záda ze stanu a studenou sprchu v kempu. Divoký boom glampingu v Česku ale vystřídal tlak na kvalitu. Projekty lákají na líbivé fotky s wellness,...

28. května 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.