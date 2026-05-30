Zahraniční obchodní řetězec, ukrajinský Best Market, se po úspěšné expanzi v Polsku rozhodl otevřít svou první pobočku i v České republice.
Slavnostní otevření proběhne v sobotu 6. června od 10 hodin v Budějovické ulici na Praze 4. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program včetně ochutnávek, soutěží o ceny, aktivit pro děti a speciálních hostů. Prvních sto zákazníků navíc získá dárek.
Best Market přitom v roce 2019 začínal s jedinou prodejnou v Krakově. Od té doby se mu však podařilo vyrůst v síť třiceti poboček po celém Polsku, kde sklidil velký úspěch u tamních zákazníků. Nyní se poprvé rozšiřuje také na český trh.
Co Best Market prodává?
V Best Marketu narazíte především na ukrajinské speciality a další regionální potraviny. Ty si získávají popularitu nejen u cizinců žijících v zahraničí, ale i u domácích zákazníků, kteří rádi objevují netradiční chutě.
Těšit se můžete na široký sortiment:
- uzenin a masných výrobků
- ryb a rybích specialit
- konzervované a nakládané zeleniny
- sladkostí a cukrovinek
- pečiva
- mléčných výrobků
- nealkoholických i alkoholických nápojů
Mezi produkty, které v nabídce hrají prim, patří například tradiční ukrajinská vařená klobása, špek, sušené a uzené ryby, nejrůznější druhy nakládané zeleniny nebo oblíbené cukrovinky.
Ukrajinská kuchyně? Víc než jen boršč
Ukrajinská gastronomie patří k nejrozmanitějším v regionu a v posledních letech si získává stále větší popularitu i mimo svou domovinu.
Mezi nejznámější pokrmy patří tradiční boršč nebo plněné taštičky varenyky. Velké oblibě se těší také pelmeně, plněné zelné listy holubce či sladká chalva.
Rostoucí zájem o speciality z blízka i ze světa
V Česku nejsou specializované obchody se zahraničními potravinami žádnou novinkou. Češi rádi nakupují italské sýry, francouzská vína a další speciality ze Středomoří. Stejně silnou tradici a oblibu u nás ale mají také chutě našich bezprostředních sousedů a zemí ze střední či východní Evropy. Ve větších městech už řadu let úspěšně fungují specializované prodejny zaměřené na polské, ukrajinské, balkánské nebo kavkazské speciality.
Příkladem toho, jak moc jsou pro Čechy regionální potraviny atraktivní, je polská Biedronka, do které čeští zákazníci jezdí nakupovat. Tento populární řetězec sice expanzi do Česka zatím neplánuje, ale Best Market nyní přiváží další vlnu těchto oblíbených a blízkých chutí přímo k nám.