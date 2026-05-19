Ještě před pár lety byly večerky jen nouzovým řešením pro nutné nákupy. Dnes však do nich čím dál více zákazníků chodí cíleně.
Některé zboží zde totiž vyjde výrazně levněji než v běžných obchodních řetězcích a často překvapí i kvalitou. Platí to tedy hlavně pro drobnosti do domácnosti, dekorace, koření a vybrané oblečení.
Od lavoru po koště. Co se vyplatí koupit?
Pokud zařizujete domácnost nebo doplňujete výbavu na úklid, supermarkety jsou snad tím nejdražším místem, kam byste mohli jít. To ovšem neplatí pro večerky a obchody se smíšeným zbožím, kde ceny začínají na zlomku těch běžných.
- Plastové zboží. Lavory, kbelíky, cedníky nebo úložné boxy. Plast je stále stejný, ale rozdíl v ceně může být i 200 procent.
- Úklidové pomůcky. Kartáče na nádobí, košťata, prachovky nebo drátěnky. Jsou to věci, které mají omezenou životnost a tomu odpovídá i cena.
- Dekorace a drobnosti. Sezonní ozdoby, květináče nebo hračky na písek pro děti. Tady večerky vyhrávají na plné čáře.
Trička na zahradu ano, boty raději ne
Znáte to pravidlo „dvakrát měř, jednou řež“? Tak u oblečení z vietnamské večerky to platí dvojnásob. Oblečení zde totiž najdete za opravdu nízké ceny, ovšem ne vždy jde o kvalitní kousek, který vám vydrží roky.
Pozor na tyto kousky
Pokud kupujete oblečení z výlohy, kam celý den praží slunce, vždy si raději nechte podat kus ze skladu nebo ze zadní části regálu. Levná barviva použitá u neznačkového zboží jsou extrémně náchylná k vyšisování a mohou mít nepěkné pruhy hned po prvním vyprání.
Co se může vyplatit koupit ve večerce?
- Bavlněná trička
- Tepláky na doma
- Ponožky
Pokud hledáte oblečení na volný čas, u kterého vám nevadí větší velikost nebo méně kvalitní materiál, pak můžete ve večerce ušetřit stovky i tisíce korun. Nákup se vám vyplatí také v případě, že hledáte kostým na karneval nebo něco pohodlného na chalupu.
Kterému zboží je naopak lepší se vyhnout?
Velkým otazníkem jsou boty. Ne vždy jde totiž nutně o špatnou koupi, například za pantofle k bazénu, které obujete párkrát za sezónu, se šetřit vyplatí, ovšem po běžecké obuvi nebo botách do sněhu je rozhodně bezpečnější se poohlédnout jinde.
Říkáte si, proč jedny boty ano a druhé ne?
U obyčejných gumových pantoflí k bazénu nebo žabek na zahradu totiž prakticky není co zkazit a ve večerce za ně zaplatíte zlomek ceny. Ovšem specifickým botám, například těch určených na běhání nebo do zimy, chybí potřebná ergonomie a kvalitní materiály, a jejich nošení může vést akorát tak k bolestem zad i nohou. Nehledě na to, že zimní obuv mnohdy nevydrží déle než jednu sezonu a začne do ní protékat.
Ráj pro gurmány a milovníky orientu
V čem večerky naprosto dominují, je sekce potravin. Obchody s asijskými vlastníky často nabízejí obrovský výběr koření, nudlí, instantních polévek, sójových omáček nebo chilli past za ceny, které bývají nižší než v supermarketech. Navíc jde často o produkty, které běžné řetězce vůbec neprodávají.
Pravá asijská rýže
Pokud milujete asijskou kuchyni, zapomeňte na rýži ze supermarketu. Ve večerce seženete pěti i deseti kilové pytle jasmínové rýže přímo z Thajska nebo Vietnamu, mnohdy navíc za polovinu ceny.
Velkým lákadlem jsou třeba různé orientální sladkosti, netradiční chipsy, limonády nebo energetické nápoje z dovozu. Pokud milujete asijskou kuchyni, běžně zde narazíte na produkty, pro které byste jinak museli jet do specializovaných obchodů.
- Koření. Potřebujete velký balík skořice, kurkumy nebo chilli? Ve večerce koupíte stogramové balení za cenu, za kterou vám v supermarketu prodají patnáct gramů. Navíc bývá mnohem čerstvější a aromatičtější.
- Nudle a instantní jídla. Výběr instantních nudlí a polévek je zde neuvěřitelný. Od klasických až po autentické pálivé korejské speciality, které jinde neseženete.
- Sladkosti a pochutiny. Večerky jsou doslova rájem pro všechny, kteří se nebojí experimentovat a zkoušet nové věci. Narazíte zde na nepřeberné množství asijských sušenek, mochi koláčků nebo slaných snacků z mořských řas.
- Energetické nápoje. Často zde najdete také limitované edice nebo značky energetických nápojů, které velké řetězce vůbec nenabízejí.
Při nákupu potravin ve večerkách se nebojte experimentovat s orientálními omáčkami a pastami jako je Sriracha nebo kari pasty. Tyto autentické produkty dodají vašemu vaření šmrnc za zlomek ceny.
TIP Na co si dát pozor a čemu se vyhnout?
Nelze ovšem opomíjet fakt, že zatímco některé věci kvalitou příjemně překvapí, stále existují i kategorie, u kterých je lepší se mít na pozoru.
Například nabíječky a sluchátka bez certifikace mohou poškodit váš telefon, u levných plastových hraček hrozí pro změnu riziko udušení malými částicemi nebo použití nekvalitních barviv.
Obezřetní byste však měli být i jinde. Rozhodně se nevyplatí kupovat například kosmetiku, drogerii nebo funkční prádlo. U neznámých značek krémů nebo šamponů může chybět řádné testování na alergické reakce, složení navíc často bývá plné agresivních parfémů, které můžete špatně snášet, zejména pokud máte citlivější pokožku.
To, co na první pohled vypadá jako softshellová bunda, může být ve skutečnosti jen neprodyšná pláštěnka, ve které se během chvíle zpotíte. Membránové bundy a pokročilé sportovní vybavení vyžadují technologie, které levná výroba nedokáže nahradit.