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Týdenní výhra 10 tisíc míří ke čtenářce. O SUV se na iDNES.cz hraje dál

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  14:00

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První čtenářka dostane týdenní výhru 10 000 korun, o hlavní ceně, rodinném SUV BYD Sealion 5, se rozhodne na konci listopadu. | foto: BYD / Louda Auto

Články na iDNES.cz čte každý den, platí si i prémiové předplatné. Když se dozvěděla, že ve velké podzimní soutěži na iDNES.cz vyhrála deset tisíc korun, byla zaskočená. Podobné štěstí totiž dosud neměla. A to není všechno, ve finále soutěže se hraje o rodinné SUV za více než tři čtvrtě milionu korun.

Získat deset tisíc korun jen za to, že čtete? Lucii Veselé se to podařilo. V rámci soutěže o auto na iDNES.cz vyhrála týdenní výhru ve výši 10 000 korun. Když jsme jí tuto radostnou zprávu oznámili, byla zaskočená. Podobné štěstí ji totiž dosud v žádné soutěži nepotkalo.

Soutěžte o rodinné SUV a až 10 000 korun

Termín: 19. 10. – 29. 11. 2026
Denní výhra: 2 000 Kč
Týdenní výhra: 10 000 Kč
Hlavní výhra: BYD Sealion 5

„Aha. Dobře...“ byla její první slova. Chvíli trvalo, než si v záplavě emocí uvědomila, co to pro ni znamená. Nejprve si dokonce myslela, že jde o podvodný telefonát.

„Já se omlouvám, ale je hodně takových hovorů, které bývají zmatené, tak se radši ujišťuju,“ omlouvala se nám se smíchem.

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Čekala jste to, nebo je to pro vás překvapení?
To jsem tedy nečekala! (směje se) Je to překvapení. Nemám takové štěstí, že bych někdy něco vyhrála, i když se ráda podobných soutěží účastním.

Vyhrála jste už někdy něco v podobné soutěži?
Ne, toto je má první výhra.

Jak jste vlastně body do soutěže sbírala? Četla jste články jako obvykle, nebo jste měla nějakou strategii?
Na iDNES.cz jsem denně a mám i Premium, takže bych řekla, že jsem četla standardně. Samozřejmě jsem si hlídala, abych splnila těch 15 bodů za den. Dříve člověk tolik nesledoval, kolik se mu za co přičítá, ale jinak jsem fungovala jako obvykle.

Bylo pro vás náročné nasbírat potřebný počet bodů? Kolik času vám to zabralo?
Někdy ano. Čtu docela hodně, ale občas se mi stalo, že mi večer ještě dva nebo tři body chyběly.

Narazila jste během soutěže i na články, ke kterým byste se jinak nedostala?
Asi ano, třeba do sportu jsem chodila, když mi nějaké body chyběly. (dodává se smíchem)

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD ve výbavě Comfort v barvě Atlantis Blue v ceně 765 000 Kč.
Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD ve výbavě Comfort v barvě Atlantis Blue v ceně 765 000 Kč.
Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD ve výbavě Comfort v barvě Atlantis Blue v ceně 765 000 Kč.
3 fotografie

Už víte, co s výhrou 10 tisíc korun uděláte?
To jsem vůbec neřešila, protože jsem výhru nečekala! (směje se) Jsem z toho pořád zaskočená. Ale asi už vím. Něco s tím udělám pro syna.

Takže mu plánujete udělat radost nějakým dárkem?
Spíš pořídíme něco, o čem vím, že potřebujeme a na co se ty peníze hodí.

Co vás na soutěži nejvíce bavilo? Bylo to samotné sbírání bodů, možnost vyhrát, nebo objevování nových článků?
To nevím, na to asi nemám jednoznačnou odpověď.

Doporučila byste podobnou soutěž i ostatním čtenářům? Máte pro ně nějaký tip?
Určitě ano. Člověk se musí něčeho účastnit, aby občas něčeho dosáhl, i když mně se to povedlo až po letech. Vytrvat a nevzdávat to!

Rodina byla v šoku, mám radost. Čtenářka iDNES.cz si převzala vyhraný automobil

Vyhrát můžete i vy, soutěž končí za měsíc

Podzimní soutěž iDNES.cz běží od 19. října do 29. listopadu 2026. Hlavní výherce si odveze rodinné plug-in hybridní SUV BYD Sealion 5 DM-i ve výbavě Comfort v hodnotě 765 tisíc korun. Kromě toho se každý den hraje o 2 000 korun a každý týden o týdenní prémii 10 000 korun.

Jak se soutěže zúčastnit?

  1. Přihlaste se na iDNES.cz
  2. Čtěte články a hledejte soutěžní symboly
  3. Za nasbírání alespoň 15 bodů během jednoho dne se dostanete do slosování o denní výhru 2 000 korun
  4. Pokud za týden nasbíráte alespoň 150 bodů, dostanete se do slosování o týdenní prémii 10 000 korun
  5. Do hlavního slosování se zapojíte po nasbírání alespoň 1 000 bodů

Kompletní pravidla soutěže najdete ZDE

Za každých dalších tisíc bodů získáte další zařazení do slosování. Čím více bodů nasbíráte, tím vícekrát budete zařazeni.

Soutěže se mohou účastnit pouze registrovaní čtenáři. Symboly jsou náhodně umístěné v článcích na iDNES.cz, Lidovky.cz a v iDNES Premium. Kliknutím na symbol získáte bod, v článcích Premium dva body.

Výherce hlavní ceny bude vylosován 30. listopadu 2026. Kompletní pravidla a další podrobnosti najdete na Auto iDNES.cz.

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Témata: SUV, Lucie Veselá

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