Když se řekne KitKat, většina lidí si představí čokoládovou tyčinku s oplatkou. Společnost už pod touto značkou vydala spoustu dalších produktů, mimo jiné i vlastní cereálie, zmrzlinu či kávu. Tentokrát se ale rozhodla upustit od potravin a představit něco opravdu originálního.
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Ve spolupráci s brazilskou kosmetickou značkou Risqué si připravila kolekci laků na nehty, které mají připomínat oblíbenou čokoládu vzhledem, barvou obalů, ale i vůní. Vybrat si můžete rovnou ze šesti odstínů. Vedle typické čokoládově hnědé například z červené, zlaté nebo modré varianty, nechybí ani metalické a speciální efekty.
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To ovšem zdaleka není jediným lákadlem. Každý z laků má totiž vonět po čokoládě. Kolekce zaujme také názvy jednotlivých odstínů. Ty odkazují na čokoládu, oplatky i známou značku KitKat a cílí především na fanoušky limitovaných edic.
Podle zahraničních médií míří kolekce na brazilský trh. Oficiální uvedení do prodeje však zatím výrobci detailně nepředstavili. Jasné není ani to, zda se novinka dostane také do Evropy.