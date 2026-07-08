Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tyčinka KitKat jako lak na nehty? Voňavá kolekce pobláznila svět

Autor:
  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
Legendární čokoládová tyčinka mění svět kosmetiky. Značka KitKat spojila síly s kosmetickým průmyslem a představuje novou limitovanou kolekci laků na nehty. Ty vás dostanou nejen ikonickými obaly, ale především neodolatelnou vůní čokolády.

Když se řekne KitKat, většina lidí si představí čokoládovou tyčinku s oplatkou. Společnost už pod touto značkou vydala spoustu dalších produktů, mimo jiné i vlastní cereálie, zmrzlinu či kávu. Tentokrát se ale rozhodla upustit od potravin a představit něco opravdu originálního.

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Ve spolupráci s brazilskou kosmetickou značkou Risqué si připravila kolekci laků na nehty, které mají připomínat oblíbenou čokoládu vzhledem, barvou obalů, ale i vůní. Vybrat si můžete rovnou ze šesti odstínů. Vedle typické čokoládově hnědé například z červené, zlaté nebo modré varianty, nechybí ani metalické a speciální efekty.

Bílý povlak na čokoládě děsí. Vyhazovat ji ale rozhodně nemusíte

To ovšem zdaleka není jediným lákadlem. Každý z laků má totiž vonět po čokoládě. Kolekce zaujme také názvy jednotlivých odstínů. Ty odkazují na čokoládu, oplatky i známou značku KitKat a cílí především na fanoušky limitovaných edic.

KitKat uvedlo na trh nový lak na nehty s vůní čokolády. | Zdroj: mercadonegrope
KitKat uvedlo na trh nový lak na nehty s vůní čokolády. | Zdroj: mercadonegrope
KitKat uvedlo na trh nový lak na nehty s vůní čokolády. | Zdroj: mercadonegrope
KitKat uvedlo na trh nový lak na nehty s vůní čokolády. | Zdroj: mercadonegrope
8 fotografií

Podle zahraničních médií míří kolekce na brazilský trh. Oficiální uvedení do prodeje však zatím výrobci detailně nepředstavili. Jasné není ani to, zda se novinka dostane také do Evropy.

Láká vás limitka KitKat čokoládový lak na nehty?

Vstoupit do diskuse
Témata: nehty, čokoláda

Nejčtenější

KVÍZ: Švédský stůl není pro amatéry. Zvládnete hotelovou snídani?

Cestování bude plné bezpečnostních omezení, z hotelů zmizí třeba švédské stoly.

Bufet, kontinentální snídaně, all inclusive nebo polopenze. Hotelová snídaně může být jedním z nejlepších zážitků z dovolené, zároveň vás může ale nepříjemně překvapit. Víte, co se servíruje v...

Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej...

Československý poklad na půdě: Pokud ho najdete, máte vyhráno a v peněžence 100 tisíc

Šicí stroj Singer se stolem

Při vyklízení starých půd nebo pozůstalostí lidé často narážejí na starožitnosti, které bez přemýšlení vyhazují. Mezi nahromaděným harampádím se však může ukrývat i sběratelský kousek z...

Blíží se svátek Jana Husa. Zjistěte, jak fungují obchody 6. července

Socha Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.

Den upálení mistra Jana Husa, který si připomínáme 6. července připadá v roce 2026 na pondělí, postará se tedy o prodloužený víkend pro pracující. Jak to však bude s otevírací dobou obchodů? Mohou v...

Temu zničilo konkurenci. Oblíbený obchod s nábytkem vyprodává a končí

Oblíbený řetězec Depot v Německu s nábytkem končí. Kvůli krizi uzavře 66...

Oblíbená síť prodejen s nábytkem a bytovými dekoracemi zavírá obchody. Některé pobočky jsou již uzavřené, většina by měla skončit do konce července. Podle generálního ředitele by mohly následovat...

Tyčinka KitKat jako lak na nehty? Voňavá kolekce pobláznila svět

KitKat uvedlo na trh nový lak na nehty s vůní čokolády. | Zdroj: mercadonegrope

Legendární čokoládová tyčinka mění svět kosmetiky. Značka KitKat spojila síly s kosmetickým průmyslem a představuje novou limitovanou kolekci laků na nehty. Ty vás dostanou nejen ikonickými obaly,...

8. července 2026  15:20

Každý třetí let odlétá v létě se zpožděním. Češi přicházejí o miliony, protože neznají svá práva

Ve spolupráci
Problémy s počítači způsobily zpoždění či zrušení několika stovek letů na...

Jen během července vzlétne nad Evropou přes milion letadel. S růstem počtu cestujících ale přibývá zpoždění, zrušených letů i odepření nástupu. Přestože evropská legislativa zaručuje odškodnění až...

8. července 2026  11:45

Peletové grily: chuť dřeva, pohodlí plynu a upřímný verdikt

peletový gril

Peletové grily zažívají boom. Kombinují chuť dřeva známou z klasického uhlí s pohodlím plynového grilu a zvládnou grilování, uzení i pečení. Pro koho se investice do peletového grilu vyplatí a kdy je...

8. července 2026  8:30

Penny rozpoutalo nákupní šílenství: kvůli mléku za šest korun berou Češi regály útokem

Češi a Češky jezdí do Polska na velké nákupy v průměru zhruba jednou za čtrnáct...

Tento týden se nese ve znamení extra slev. Největší pozornost tentokrát upoutalo Penny, které prodává mléko v zatím největší letní akci za pouhých šest korun a vejce dokonce jen za tři koruny. Pozadu...

8. července 2026

Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej...

7. července 2026  15:20

Hodí se na zahradu, stavbu i stěhování. Přívěsné vozíky AGA KIT vás ohromí

Ve spolupráci
Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Přívěsný vozík bývá jedním z těch pomocníků, jejichž skutečnou hodnotu člověk ocení zejména ve chvíli, kdy ho potřebuje. Ať už potřebujete odvézt zahradní odpad, přepravit stavební materiál, nebo...

7. července 2026  11:45

Nejlepší grily na zahradu 2026: doporučené modely a rady, jak vybrat ten pravý

grilování, pálení čarodějnic, čarodějnice, špízy, grilovaná ryba

Výběr nového parťáka na letní party není jen otázkou ceny nebo líbivého designu. Pokud hledáte nejlepší grily na zahradu, musíte se odrazit od toho, jak často plánujete hostit svou rodinu či přátele,...

7. července 2026  8:30

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si ve Španělsku?

Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř...

Španělsko patří mezi nejoblíbenější letní destinace. V praxi ale dokáže překvapit víc, než se může na první pohled zdát. Víte třeba, jak si objednat v restauraci, nebo jak je to s dálničními poplatky...

vydáno 7. července 2026

Nebezpečný viscerální tuk: Jak s břichem pomůže obyčejný kefír?

Kefír uklidní trávení do hodinky. Zkuste to.

Viscerální tuk představuje skryté nebezpečí pro naše orgány, které běžné diety často neporazí. Klíč k jeho redukci přitom neleží v drahých fitness doplňcích, ale v obyčejném kefíru za 15 korun. Jak...

6. července 2026  15:20

Československý poklad na půdě: Pokud ho najdete, máte vyhráno a v peněžence 100 tisíc

Šicí stroj Singer se stolem

Při vyklízení starých půd nebo pozůstalostí lidé často narážejí na starožitnosti, které bez přemýšlení vyhazují. Mezi nahromaděným harampádím se však může ukrývat i sběratelský kousek z...

6. července 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Gril pro začátečníky: pět funkcí, které oceníte, a zbytečnosti za příplatek

Ilustrační snímek

Výběr prvního grilu nemusí být složitý. Začátečníci nejvíce ocení teploměr ve víku, automatické zapalování nebo praktické odkládací plochy. Naopak za řadu pokročilých funkcí, jako je sear zóna nebo...

6. července 2026  8:30

Lidl zlevnil sekačku Parkside o 5 000 korun. Je to tragédie, varují zákazníci

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v...

Lidl zlevnil robotickou sekačku Parkside. Do neděle 12. července ji zákazníci koupí o pět tisíc korun levněji. Přestože jde o jeden z nejpropracovanějších modelů, panují kolem ní rozporuplné názory....

6. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.