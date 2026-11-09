Jaký je rozdíl mezi trvanlivým a čerstvým mlékem? Odborník boří mýty o kvalitě

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Jedenáct korun stojí podle Jiřího Kopáčka výroba litru syrového mléka. Zemědělec za něj nyní dostává kolem deseti. A pak v obchodě narazí na polotučné mléko v akci za 5,90 koruny. „Pro spotřebitele dobrá zpráva, má levnou potravinu,“ řekl v Rozstřelu předseda Českomoravského svazu mlékárenského. Tak hluboké slevy ale podle něj zkreslují představu o tom, kolik práce za litrem mléka je.
Za poklesem výkupních cen vidí Kopáček především světový přebytek mléka. Produkce roste rychleji než poptávka a zlevnění suroviny se promítlo i do cen hotových výrobků. Zatímco loni se podle něj litr syrového kravského mléka vykupoval za 13,50 až 14 korun, nyní se cena pohybuje kolem desetikoruny. I proto Kopáček před Vánocemi neočekává opakování loňského skoku v cenách másla.
U některých akcí podle něj řetězce prodávají mléko pod vlastní nákupní cenou a výpadek si vynahradí na jiném zboží. Mlékárenský svaz chce, aby se takový prodej posuzoval jako nekalá obchodní praktika. „To je v podstatě zneuctění té práce zemědělců,“ uvedl Kopáček.
Překvapuje ho přitom, že ani nízké ceny Čechy k větší spotřebě nepřiměly. Za prvních osm měsíců podle něj spotřeba konzumního mléka klesla o 5,5 procenta. Jedno z možných vysvětlení hledá v nedůvěře zákazníků, kteří si mohou mimořádně nízkou cenu spojovat s horší kvalitou. „Já si myslím, že tím největším konkurentem je možná ztráta důvěry spotřebitele,“ poznamenal.
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Co se změní, když mléko vydrží měsíce
Právě otázkou, zda levnější mléko znamená také horší mléko, Rozstřel začal. Když si člověk místo čerstvého koupí trvanlivé, podle Kopáčka pozná rozdíl především v chuti. „Připravuji se o tu čerstvost,“ odpověděl na otázku, o co zákazník volbou trvanlivého mléka přichází.
Rozhodující je způsob tepelného ošetření. Čerstvé mléko prochází pasterací, při níž se používá při ošetření nižší teplota. Trvanlivé mléko se oproti tomu při ošetření UHT zahřívá na 135 až 150 stupňů, ovšem jen na dvě až tři sekundy. Právě intenzivnější záhřev se může projevit na jeho chuti. „Jeho chuť může být vařivá, jako když doma uvaříme mléko,“ popsal Kopáček.
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Představu, že krabice trvanlivého mléka obsahuje jen vodu smíchanou s náhražkou, odmítl. Při porovnání výrobků se stejnou tučností podle něj zůstává stejné množství tuku i bílkovin. Intenzivnější tepelné ošetření může snížit obsah vitaminů, podle Kopáčka však nejvýše přibližně o deset procent. Hlavní rozdíl tak zákazník pozná při ochutnání.
Na specifickou chuť trvanlivého mléka si podle něj čeští spotřebitelé zvykli. Tvoří přibližně čtyři pětiny celkového objemu konzumního mléka. Jeho rozšíření pomáhá i pohodlnější skladování a prodej. V neotevřeném obalu vydrží čtyři až pět měsíců a obchod je může vystavit na paletě mimo chladicí regál.
Čerstvé pasterované mléko má kratší trvanlivost a vyžaduje chlazení. To představuje další náklady, které se podle Kopáčka promítají do jeho ceny. Zákazník si tak připlácí také za způsob uchovávání a chuťové vlastnosti výrobku.
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Mezi oběma kategoriemi stojí mléko s prodlouženou trvanlivostí, označované zkratkou ESL z anglického Extended Shelf Life. Kopáček je popsal jako možnost pro zákazníky, kteří chtějí delší výdrž a zároveň chuť blízkou čerstvému mléku. „Chuť, chuťové vlastnosti, svěžest, čerstvost mléka zůstává zachována,“ uvedl. Na tuto technologii podle něj přecházejí i moderní mlékárny.
Vítěz testu přesvědčil plnou chutí
V testu MF DNES a iDNES.cz degustátoři hodnotili čtrnáct plnotučných mlék naslepo. Vzorky dostávali ve skleničkách a značky se dozvěděli až po hodnocení. Vyhrálo selské mléko z mlékárny Čejetičky. Kopáčka, který byl mezi degustátory, zaujalo hlavně to, jak blízko u sebe výsledky byly. Vítěz získal známku 1,7, nejslabší vzorek známku 2,4.
„Ta chuť byla velmi bohatá, plná, lahodná, svěží,“ popsal vítězné mléko. Výsledky celého testu podle něj ukázaly vysokou kvalitu výrobků na českém trhu. Vedle dražších mlék obstály i levnější varianty.
V ceně se podle Kopáčka odráží také marže obchodu, značka a obal. Karton, u kterého zákazník odtrhne růžek, stojí méně než krabice se šroubovacím uzávěrem. Svou roli hrají i výdaje na marketing. Privátní značky řetězců bývají levnější, přestože se technologie jejich výroby podle něj od značkových výrobků zásadně neliší.
Při výběru doporučuje řídit se také vlastní zkušeností. Někomu vyhovuje mírně vařivá chuť trvanlivého mléka, jiný upřednostní čerstvé pasterované. Označení „selské“ Kopáček popsal především jako marketingový atribut spojený s vyšší tučností. U biomléka naopak zdůraznil přísná pravidla pro chov a krmení dojnic.
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České mléko míří ven, výrobky se dovážejí
Česko podle Kopáčka vyprodukuje ročně přibližně 3,3 miliardy litrů mléka, tuzemské mlékárny zpracují asi 2,7 miliardy. Zbytek míří ke zpracování do zahraničí, především do Německa. Dovoz přitom podle něj pokrývá 47 procent domácí spotřeby mléčných výrobků. Část z nich může vznikat i z mléka od českých chovatelů.
Svaz proto s ministerstvem připravuje strategii mlékárenství do roku 2035. Kopáček vidí prostor hlavně v modernizaci stávajících provozů, aby více českého mléka končilo v trvanlivějších výrobcích s vyšší přidanou hodnotou už v tuzemsku.
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