Hobby markety lákají na široký sortiment, prakticky okamžitou dostupnost a možnost nakoupit vše na jednom místě. Právě to je jejich největší výhoda. Vedle spojovacího materiálu, nářadí nebo stavebnin však nabízejí také produkty, které nemusí být vždy nutně nejvýhodnější. Které konkrétní produkty se nevyplatí v hobby marketech pořizovat?
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Květiny, rostliny a bylinky
Oddělení zahrady bývá jednou z nejnavštěvovanějších částí hobby marketů. Zákazníky láká pestrá nabídka pokojových rostlin, bylinek a často i okrasných květin. Na první pohled mohou působit zdravě a udržovaně, skutečný stav rostlin však nemusí být vždy ideální.
Květiny v hobby marketech často procházejí dlouhou cestou od pěstitele přes distribuční sklady až na prodejní plochu. Během této doby mohou trpět nedostatkem světla, kolísáním teplot nebo nepravidelným zaléváním. Nejen z těchto důvodů mohou po přesazení rychle uhynout.
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Velké spotřebiče
Sporáky, trouby, myčky nebo lednice se v hobby marketech objevují stále častěji. Přesto nejde o kategorii, ve které by měly tyto prodejny konkurenční výhodu.
Specializovaní prodejci elektroniky nabízejí zpravidla širší výběr modelů, podrobnější technické informace i lepší možnosti porovnání parametrů. Často také poskytují rozšířené služby, například odvoz starého spotřebiče, odbornou instalaci nebo prodlouženou záruku.
U dražších spotřebičů se pak vyplatí sledovat cenové srovnávače. Není výjimkou, že stejný model můžete u specializovaných obchodů pořídit za nižší cenu než v hobby marketu.
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Baterie do kuchyně a koupelny
Vodovodní baterie patří mezi výrobky, na kterých se nevyplatí šetřit. Přesto se stále najde mnoho zákazníků, kteří raději sáhnou po nejlevnější variantě vystavené v hobby marketu.
Levnější modely mohou používat méně kvalitní kartuše, těsnění nebo povrchové úpravy. Tyto komponenty přitom zásadně ovlivňují životnost baterie a její odolnost vůči každodennímu používání. Problémy se mohou objevit už po několika letech.
Žárovky a svítidla
Pokud jsme k něčemu opravdu náchylní, pak je to impulzivní nakupování osvětlení. Na rozdíl od sprchy nebo televize nám nedělá problém do košíku přihodit pár LED žárovek, lampičku nebo třeba nové světlo.
Málokdo si však uvědomuje, že i u svítidel bychom měli věnovat dostatek pozornosti všem parametrům. Levnější svítidla a LED zdroje nemusí vždy dosahovat parametrů uvedených na obalu a mohou brzy přestat sloužit.
Specializované obchody často nabízejí širší výběr, lepší technické zpracování a prodejci vám mohou poskytnout podrobnější informace o světelném výkonu, barevné teplotě nebo energetické účinnosti.
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Dveře a okna
Možná se budete divit, ale ano, v hobby marketech najdete i dveře. Ať už ale vybíráte vchodové dveře do chalupy nebo interiérové dveře do zrekonstruovaného bytu, ve všech případech představují investici na mnoho let. A rozhodně byste ji neměli podcenit.
Lidé často zavítají pro dveře do hobby marketu, protože vybírají jen podle ceny a vzhledu. Nabídka bývá zaměřena především na standardizované rozměry a základní modely. Pokud ovšem potřebujete atypický rozměr, lepší zvukovou izolaci nebo vyšší odolnost, možnosti bývají omezené.
Podobně to platí i u oken. Okna jsou hned po dveřích jedním z nejdůležitějších prvků domu nebo bytu. Ovlivňují tepelnou izolaci, akustický komfort i celkovou energetickou náročnost budovy. Pokud si je tedy vybíráte pouze podle pořizovací ceny, můžete paradoxně prodělat.
Rozdíly mezi jednotlivými profily, typy zasklení nebo kvalitou montáže totiž bývají opravdu velké a běžný zákazník je často nedokáže na první pohled rozpoznat. Specializované firmy vám mohou pomoci jak se samotným výběrem, tak i zaměřením a odbornou montáží.
Malířské potřeby
Štětce, válečky, krycí fólie či malířské pásky patří mezi nejčastější položky, které v hobby marketu kupujeme. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se od sebe jednotlivé výrobky moc neliší, opak je pravdou. Levnější válečky mohou zanechávat stopy, nekvalitní štětce pouštět štětiny a slabší pásky nedokážou vytvořit čistou hranu.
Pokud tedy plánujete vymalovat celý pokoj, měli byste raději investovat do kvalitnějších pomůcek nebo navštívit specializované prodejny zaměřené na malířské a lakýrnické potřeby. Vyšší pořizovací cena se vám pak může vrátit v podobě lepšího výsledku a menší spotřeby materiálu.
Kdy hobby market naopak dává smysl?
To samozřejmě neznamená, že byste se měli nákupům v hobby marketech vyhýbat úplně. Naopak.
Pokud hledáte drobný spojovací materiál, zahradní potřeby, základní nářadí nebo stavební materiály, může být pro vás hobby market pohodlné řešení, které vám ušetří čas a v mnoha případech i peníze. U výrobků, které mají sloužit dlouhé roky nebo představují investici v řádu tisíců až desítek tisíců korun, se však vždy vyplatí porovnat nabídku více prodejců.