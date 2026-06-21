K příležitosti konání Mistrovství světa ve fotbale 2026 se LEGO rozhodlo oslovit děti i dospělé. Malí i velcí fanoušci si nově mohou postavit některou z limitovaných stavebnic, mezi nimiž nechybí vítězná trofej, ani modely dvou největších fotbalových hvězd současnosti.
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Mini stadion uvnitř fotbalového míče
Nejlevnějším kouskem z celé kolekce je model oficiálního loga FIFA World Cup 2026. Za šest stovek si můžete pořídit stavebnici složenou z 298 dílků, která po sestavení vytvoří zhruba čtrnácticentimetrovou repliku symbolu šampionátu.
Návody v aplikaci
Pokud si se stavebnicí nevíte rady, v mobilní aplikaci LEGO Builder najdete digitální návody. Kromě klasického postupu nabízí také možnost přibližování modelu, otáčení ve 3D prostoru nebo sledování průběhu stavby.
O poznání ambicióznější je pak model fotbalového míče za 2 949 korun. Na ten už si však málokdo troufne. Oproti předchozímu modelu se totiž skládá z téměř patnácti set dílků a po dokončení připomíná výstavní exponát spíše než běžnou dětskou hračku. Uvnitř míče se navíc skrývá mini replika fotbalového stadionu i s fanoušky.
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Postavit si můžete Messiho i Ronalda
O něco větší děti a dospělí si pak mohou postavit i modely inspirované nejslavnějšími fotbalisty současnosti. Do kolekce zařadilo LEGO konkrétně modely Lionela Messiho a Christiana Ronalda.
Obě stavebnice stojí shodně 1 929 korun a zachycují hráče ve vítězných pózách. Zatímco Messiho model obsahuje 958 dílků, Ronaldova verze se skládá z 854 dílků. V obou případech se každopádně jedná spíše o sběratelské předměty k vystavení na polici než o klasické stavebnice.
U Messiho ještě zůstaneme. Kromě základního modelu si totiž můžete pořídit ještě stavebnici s názvem „Okamžik vítězství“. Tento model má připomenout jeho triumf na světovém šampionátu, zároveň patří k největším modelům celé série. Za cenu 4 399 korun si můžete poskládat téměř půlmetrového Messiho z více než 1 400 dílků. Kvůli náročnosti jej však výrobce doporučuje skládat až od 14 let.
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Hlavní hvězda kolekce? Trofej pro mistry světa
Skuteční mistři však nesáhnou po logu, míči ani fotbalistech. Tím hlavním symbolem fotbalového šampionátu a zároveň nejsložitější stavbou, je totiž replika trofeje pro vítěze mistrovství světa.
Zlatý pohár se skládá z celkem 2 842 dílků a po dokončení měří přes 36 centimetrů na výšku. Stejně jako Messiho Okamžik vítězství jej seženete za 4 399 korun. Jen samotné sestavení zabere desítky hodin.
|Model
|Cena
|Počet dílků
|Doporučený věk
|Oficiální logo FIFA World Cup 2026
|599 Kč
|298
|10+
|Cristiano Ronaldo – Fotbalová legenda
|1 929 Kč
|854
|12+
|Lionel Messi – Fotbalová legenda
|1 929 Kč
|958
|12+
|Fotbalový míč
|2 949 Kč
|1 498
|10+
|Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale
|4 399 Kč
|2 842
|12+
|Lionel Messi – Okamžik vítězství
|4 399 Kč
|1 427
|14+
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Chybějící a rozbité dílky
U větších stavebnic, které obsahují stovky nebo dokonce tisíce dílků, je zcela běžné, že během skládání zjistíte, že vám chybí pár součástek, nebo v krabici narazíte na rozbité dílky. Co v takové situaci dělat?
Pokud vám chybí dílky:
- V patičce webových stránek LEGO klikněte na Chybějící dílky
- Z nabídky vyberte Chybějící dílky a klikněte na Začít >
- Najděte číslo své sady v návodu nebo na krabici
- Zadejte číslo sady do vyhledávače a vyberte sadu
- Najděte chybějící dílek v návodu a zadejte jeho číslo
- Vyplňte formulář a zadejte adresu, kam dílek doručit
Pokud jste narazili na rozbité dílky:
- V patičce webových stránek LEGO klikněte na Chybějící dílky
- Z nabídky vyberte Rozbité dílky a klikněte na Začít >
- Najděte číslo své sady v návodu nebo na krabici
- Zadejte číslo sady do vyhledávače a vyberte sadu
- Najděte chybějící dílek v návodu a zadejte jeho číslo
- Popište, jak je dílek poškozený (zvolte jednu možnost)
- Vyplňte formulář a zadejte adresu, kam dílek doručit
LEGO žádost následně posoudí a v oprávněných případech zašle na vámi zvolenou adresu náhradní součástku.
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