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Trofej z MS ve fotbale 2026 můžete mít doma i vy. Z kostek si postavíte Messiho

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  15:20
Po speciálních kopačkách, sběratelských kartičkách a fotbalových kelímcích dorazilo Mistrovství světa ve fotbale 2026 i do světa stavebnic. LEGO představilo speciální kolekci inspirovanou FIFA World Cup 2026. Postavit si můžete třeba vlastní trofej nebo modely Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.
Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com

Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Okamžik vítězství za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Fotbalová legenda za 1 929 Kč. | Zdroj: lego.com
Oficiální logo FIFA World Cup 2026™ za 599 Kč. | Zdroj: lego.com
7 fotografií

K příležitosti konání Mistrovství světa ve fotbale 2026 se LEGO rozhodlo oslovit děti i dospělé. Malí i velcí fanoušci si nově mohou postavit některou z limitovaných stavebnic, mezi nimiž nechybí vítězná trofej, ani modely dvou největších fotbalových hvězd současnosti.

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Mini stadion uvnitř fotbalového míče

Nejlevnějším kouskem z celé kolekce je model oficiálního loga FIFA World Cup 2026. Za šest stovek si můžete pořídit stavebnici složenou z 298 dílků, která po sestavení vytvoří zhruba čtrnácticentimetrovou repliku symbolu šampionátu.

Návody v aplikaci

Pokud si se stavebnicí nevíte rady, v mobilní aplikaci LEGO Builder najdete digitální návody. Kromě klasického postupu nabízí také možnost přibližování modelu, otáčení ve 3D prostoru nebo sledování průběhu stavby.

O poznání ambicióznější je pak model fotbalového míče za 2 949 korun. Na ten už si však málokdo troufne. Oproti předchozímu modelu se totiž skládá z téměř patnácti set dílků a po dokončení připomíná výstavní exponát spíše než běžnou dětskou hračku. Uvnitř míče se navíc skrývá mini replika fotbalového stadionu i s fanoušky.

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Postavit si můžete Messiho i Ronalda

O něco větší děti a dospělí si pak mohou postavit i modely inspirované nejslavnějšími fotbalisty současnosti. Do kolekce zařadilo LEGO konkrétně modely Lionela Messiho a Christiana Ronalda.

Obě stavebnice stojí shodně 1 929 korun a zachycují hráče ve vítězných pózách. Zatímco Messiho model obsahuje 958 dílků, Ronaldova verze se skládá z 854 dílků. V obou případech se každopádně jedná spíše o sběratelské předměty k vystavení na polici než o klasické stavebnice.

Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Okamžik vítězství za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Fotbalová legenda za 1 929 Kč. | Zdroj: lego.com
7 fotografií

U Messiho ještě zůstaneme. Kromě základního modelu si totiž můžete pořídit ještě stavebnici s názvem „Okamžik vítězství“. Tento model má připomenout jeho triumf na světovém šampionátu, zároveň patří k největším modelům celé série. Za cenu 4 399 korun si můžete poskládat téměř půlmetrového Messiho z více než 1 400 dílků. Kvůli náročnosti jej však výrobce doporučuje skládat až od 14 let.

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Hlavní hvězda kolekce? Trofej pro mistry světa

Skuteční mistři však nesáhnou po logu, míči ani fotbalistech. Tím hlavním symbolem fotbalového šampionátu a zároveň nejsložitější stavbou, je totiž replika trofeje pro vítěze mistrovství světa.

Zlatý pohár se skládá z celkem 2 842 dílků a po dokončení měří přes 36 centimetrů na výšku. Stejně jako Messiho Okamžik vítězství jej seženete za 4 399 korun. Jen samotné sestavení zabere desítky hodin.

Přehled stavebnic FIFA World Cup 2026
ModelCenaPočet dílkůDoporučený věk
Oficiální logo FIFA World Cup 2026599 Kč29810+
Cristiano Ronaldo – Fotbalová legenda1 929 Kč85412+
Lionel Messi – Fotbalová legenda1 929 Kč95812+
Fotbalový míč2 949 Kč1 49810+
Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale4 399 Kč2 84212+
Lionel Messi – Okamžik vítězství4 399 Kč1 42714+

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Chybějící a rozbité dílky

U větších stavebnic, které obsahují stovky nebo dokonce tisíce dílků, je zcela běžné, že během skládání zjistíte, že vám chybí pár součástek, nebo v krabici narazíte na rozbité dílky. Co v takové situaci dělat?

Pokud vám chybí dílky:

  1. V patičce webových stránek LEGO klikněte na Chybějící dílky
  2. Z nabídky vyberte Chybějící dílky a klikněte na Začít >
  3. Najděte číslo své sady v návodu nebo na krabici
  4. Zadejte číslo sady do vyhledávače a vyberte sadu
  5. Najděte chybějící dílek v návodu a zadejte jeho číslo
  6. Vyplňte formulář a zadejte adresu, kam dílek doručit
Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Oficiální trofej Mistrovství světa ve fotbale za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Okamžik vítězství za 4 399 Kč. | Zdroj: lego.com
Lionel Messi – Fotbalová legenda za 1 929 Kč. | Zdroj: lego.com
7 fotografií

Pokud jste narazili na rozbité dílky:

  1. V patičce webových stránek LEGO klikněte na Chybějící dílky
  2. Z nabídky vyberte Rozbité dílky a klikněte na Začít >
  3. Najděte číslo své sady v návodu nebo na krabici
  4. Zadejte číslo sady do vyhledávače a vyberte sadu
  5. Najděte chybějící dílek v návodu a zadejte jeho číslo
  6. Popište, jak je dílek poškozený (zvolte jednu možnost)
  7. Vyplňte formulář a zadejte adresu, kam dílek doručit

LEGO žádost následně posoudí a v oprávněných případech zašle na vámi zvolenou adresu náhradní součástku.

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