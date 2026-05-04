Trik výrobců, který vás oklame: Sledujte druhé místo ve složení potravin

  15:20
Rozumíte seznamu ingrediencí na zadní straně obalu výrobků? Výrobci potravin využívají propracované psychologické a legislativní kličky k tomu, aby levné náhražky maskovali za prémiové suroviny. Pokud ignorujete pořadí složek, můžete přeplácet za produkt, který tvoří z poloviny cukr nebo levný tuk, i když se tváří jako zdravá svačinka.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč na pořadí ingrediencí tolik záleží?

Když procházíte uličkami supermarketu, útočí na vás lákavé obrázky šťavnatého ovoce, čerstvého mléka nebo celozrnných klasů. To je však marketingová fasáda. Skutečná identita potraviny se skrývá v drobném písmu na zadní straně obalu.

Legislativa Evropské unie je v tomto směru neúprosná a pro spotřebitele velmi užitečná: složky musí být uváděny v sestupném pořadí podle hmotnosti.

To znamená, že čeho je v potravině nejvíce, to musí být na prvním místě. Čím méně dané látky produkt obsahuje, tím dále v seznamu se nachází. Klíč k rozpoznání kvality však neleží jen v první položce, ale především v té druhé.

Druhé místo v seznamu je totiž skrytým těžištěm produktu. Pokud je zde složka, kterou byste si doma do jídla dobrovolně nepřidali, je něco špatně.

Představte si, že si kupujete ovocný jogurt. Na prvním místě je logicky mléko. Očekávali byste, že na druhém místě bude ovoce. Pokud je tam však cukr, glukózo-fruktózový sirup nebo modifikovaný škrob, kupujete si v podstatě mléčný dezert s příchutí, nikoliv plnohodnotný jogurt s ovocem.

Tento trik se nejčastěji objevuje u následujících kategorií:

  1. Masné výrobky: U nekvalitních šunek je na prvním místě vepřová kýta (často s nízkým procentem), ale na druhém místě figuruje voda. Voda je v masném průmyslu nejlevnější náhražkou, která se do masa napíchá pomocí zahušťovadel.
  2. Celozrnné pečivo: Pokud je na prvním místě pšeničná mouka a na druhém cukr nebo barvivo (např. karamel), nejde o zdravé pečivo, ale o obarvenou bílou veku, která se za zdravou jen vydává.
  3. Dětské výživy a přesnídávky: Zde je situace nejvíce alarmující. Pokud u ovocného příkrmu najdete na druhém místě cukr, představujete dítěti často uměle sladkou chuť dříve, než pozná skutečné ovoce.

Pravidlo tří: Rychlý test v obchodě

Při nákupu nemusíte studovat celý seznam padesáti položek. Stačí se zaměřit na první tři ingredience. Ty tvoří drtivou většinu objemu a hmotnosti toho, co se chystáte sníst.

  • 1. pozice: Definuje základní charakter (např. maso, mléko, mouka).
  • 2. pozice: Definuje poctivost (mělo by zde být to, co slibuje název – např. u oříškové pomazánky oříšky, nikoliv palmový olej).
  • 3. pozice: Často funguje jako vylepšovač textury nebo chuti.

Pokud je na jakékoliv z těchto tří pozic cukr, sůl nebo ztužený tuk, produkt je vysoce průmyslově zpracovaný a pro vaše zdraví (i peněženku) nevýhodný.

Na co si dát pozor u konkrétních potravin

Typ produktuCo by mělo být uvedeno na druhém místěNa druhém místě toto? Zpozorněte
Šunka nejvyšší jakostiVepřové masoVoda, bramborový škrob
ČokoládaKakaové másloCukr, rostlinný tuk (palmový)
Ovocná šťáva / SmoothieDruhý druh ovoceCukr, glukózový sirup
SýrMlékárenské kulturyRostlinný tuk, voda
Müsli / GranolaOřechy nebo sušené ovoceCukr, sirup, čokoládová poleva

Jak výrobci maskují cukr na předních příčkách

Zkušený výrobce ví, že poučení zákazníci hledají na obalu slovo „cukr“. Aby ho odsunul z prvních tří míst, používá metodu rozmělnění složek. Místo aby do produktu dal 30 % bílého cukru, který by pak musel být na prvním nebo druhém místě, rozdělí ho do několika forem:

  • Trochu sacharózy
  • Trochu invertního sirupu
  • Trochu maltodextrinu
  • Trochu jablečného koncentrátu

Každá z těchto složek má jiný název, a proto se v seznamu objeví až dále. V součtu je však produkt stále plný sladidla. Pokud tedy v první pětici ingrediencí vidíte více než dva různé druhy sirupů nebo látek končících na „-óza“, výsledek je stejný, jako by byl cukr na druhém místě.

Kdy je voda příliš drahá

Voda v potravinách není toxická, ale nenechte se šidit. Pokud kupujete rybí filé, které má na druhém místě vodu, často na obalu uváděnou jako „ochranná glazura“, platíte cenu ryby za zmrzlou vodu z kohoutku. To samé platí pro uzeniny. Pokud je druhou nejzastoupenější složkou šunky voda, musí výrobce přidat chemii (dusitany, stabilizátory, zahušťovadla), aby tato voda v mase držela a nevytekla už v balení. Výsledkem je gumová konzistence a nižší nutriční hodnota.

Na co se zaměřte při příštím nákupu?

  1. Otočte obal: Ignorujte nápisy „Fitness“, „Natural“ nebo „Bez přidaného cukru“. Jsou to jen marketingová tvrzení, která nejsou tak přísně regulována jako seznam složení.
  2. Sledujte délku seznamu: Kvalitní sýr nebo poctivý chléb rozhodně nepotřebuje patnáct řádků textu. Pokud je seznam složek delší než pět řádků, pravděpodobně jde o vysoce zpracovaný produkt.
  3. Hledejte procenta: Výrobci jsou povinni uvádět procentuální zastoupení složky, která je zdůrazněna v názvu. Když máte chuť na jahodový jogurt, pohlídejte si, kolik obsahuje procent jahod. Pokud je jahod v jogurtu okolo pouhých dvou procent a na druhém místě je uvedený cukr, už víte, co skutečně kupujete.

