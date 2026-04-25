Zima je pro vznik plísní ideálním obdobím. Méně větráme, více topíme a udržujeme doma vlhkost. Není tak výjimkou, že sem tam narazíme na černé skvrny v rohu místnosti, kolem oken nebo za nábytkem. Spousta z nás bohužel řeší jen následky, nikoliv příčinu. Právě ta přitom rozhoduje o tom, jestli se plíseň do domácnosti vrátí i po zimě.
Plíseň ani zdaleka není problémem jen starých nebo zanedbaných bytů. V hojném počtu na ni můžeme narazit i v novostavbách, kde lidé spoléhají na moderní okna a podceňují větrání. Změna několika každodenních zvyků přitom často stačí k tomu, aby se problém už nevrátil. V opačném případě se z drobné nepříjemnosti může stát nákladná oprava.
Proč vzniká plíseň v bytě?
Ve většině případů nejde o jednu chybu, ale o kombinaci několika faktorů. Nedostatečné větrání, vlhkost z prádla a chladná místa na stěnách vytvářejí prostředí, kde má plíseň ideální podmínky. Dobrou zprávou je, že většinu z těchto problémů lze řešit rychle a bez velkých investic.
1. Nejčastější a nejvíce podceňovaná chyba
Základní problém, se kterým většina domácností v zimě i po ní bojuje, je špatné větrání. Mnoho domácností nevětrá vůbec, jiní alespoň na krátkou dobu otevřou okno na ventilačku. To ovšem ani zdaleka nestačí.
Ať je v bytě sebemenší zima, pokud neotevřete okna dokořán, vzduch v místnosti se nestihne vyměnit. Vlhkost z vaření, sprchování nebo běžného provozu se pak drží uvnitř a postupně se usazuje na chladnějších místech.
Typickým příkladem z praxe, jak by to nemělo vypadat, je třeba ložnice. Spíme se zavřeným oknem, ráno jen krátce pootevřeme ventilaci a přes den necháme místnost zavřenou. Vlhkost se tak může vyšplhat klidně nad sedmdesát procent, ideálně bychom ji však měli držet okolo padesáti, maximálně šedesáti procent.
Řešení je přitom jednoduché a prakticky nic nestojí. Stačí, když budete větrat dvakrát až třikrát denně, ale intenzivně. Otevřete okna dokořán na několik minut a vytvořte průvan.
2. Sušíte prádlo v bytě? Pak si dejte pozor
Druhým častým důvodem je sušení prádla v interiéru. Jedna várka vypraného oblečení dokáže do vzduchu uvolnit až dva litry vody a v zimě, kdy se méně větrá, se tato vlhkost nemá kam rozptýlit.
Problém se tak často kumuluje v menších bytech, kde se sušák nachází v obytné místnosti. V kombinaci s topením pak vzniká prostředí, které plísním doslova vyhovuje. Stačí několik týdnů a uvidíte, že se vám na stěnách objeví první mapy.
Pomoci může změna návyků, přesněji řečeno sušit prádlo v dobře větrané místnosti, ideálně u otevřeného okna. Alternativně si můžete pořídit odvlhčovač, jehož cena se však běžně pohybuje mezi dvěma až pěti tisíci korunami. Na druhou stranu dokáže snížit vlhkost i během několika dní.
3. Úspora na topení se vám pěkně prodraží
Třetí příčina vzniku plísně bývá nenápadná, ale o to častější – řeč je o přílišném šetření na vytápění. Snahou ušetřit za topení často držíme v bytě nižší teplotu, než je vhodné. Málokdo si však uvědomuje, že chladnější vzduch nedokáže udržet vlhkost, která se pak sráží na stěnách.
Většina lidí dělá tu chybu, že místnost přes den téměř nevytápí a večer ji rychle „dotopí“. V takovém případě však stěny zůstanou studené a usadí se na nich vlhkost. Ta se usazuje zejména v rozích nebo za nábytkem, kde neproudí vzduch.
Řešení přitom není extrémně drahé, jen vyžaduje změnu přístupu. V místnosti se doporučuje udržovat stabilní teplotu alespoň kolem dvaceti stupňů a vyhýbat se velkým výkyvům během dne. Krátkodobá úspora na topení se totiž může rychle proměnit v tisícové výdaje za opravy.
Nevyčíslitelné náklady i zdravotní riziko
Nechcete problémy s plísní řešit? Pak se připravte, že si budete muset sáhnout hluboko do kapsy. Pouhá malá skvrna se totiž může během několika měsíců rozšířit a poškodit omítku i vybavení. Nové malování a opravy se pak běžně pohybují mezi pěti až patnácti tisíci korunami. Pokud plíseň zasáhne i nábytek, škody mohou být ještě vyšší.
Představte si třeba místnost o rozloze 15 metrů čtverečních v novém bytě. Sanace zdiva a obnova omítek vyjde zhruba na deset tisíc, nákup odvlhčovače pro prevenci na dalších šest. Největší položkou je však kontaminovaný nábytek: jeho likvidace a následný nákup nového vybavení může u takto velkého pokoje přesáhnout čtyřicet tisíc korun.
Celkově vás tak náklady na nápravu škod v jediném pokoji vyjdou klidně i na šedesát tisíc korun, což je mnohonásobně víc, než kolik byste zaplatili za včasné vytápění a správné větrání.
|Typ řešení
|Odhadovaná cena
|Povrchová skvrna
|Svépomocí (Savo, spreje, houba)
|150 – 600 Kč
|Lokální prevence
|Digitální vlhkoměr + pohlcovač
|500 – 1 200 Kč
|Profesionální dezinfekce
|Odborný zásah (postřik, mlžení)
|2 500 – 5 000 Kč
|Oprava malby po plísni
|Izolační nátěr a protiplísňová barva
|150 – 350 Kč / m²
|Zasažený nábytek
|Čištění/likvidace a nákup nového
|5 000 – 50 000 Kč+
|Sanace zdiva
|Odstranění omítek, sanace, štukování
|1 500 – 3 500 Kč / m²
|Technologické řešení
|Kvalitní elektrický odvlhčovač
|4 500 – 12 000 Kč
Vedle finanční stránky je tu však i jisté zdravotní riziko. Dlouhodobý pobyt v plesnivém bytě totiž může zhoršit vaši alergii nebo způsobit dýchací potíže. Nejen z tohoto důvodu doporučují odborníci řešit problém co nejdříve.
TIP Co proti plísni skutečně funguje?
Pokud jste na zdi našli černé skvrny, nepanikařte, ale jednejte rychle. Nejdůležitější je pochopit, že likvidace viditelného nánosu je jen polovina bitvy. Aby se plíseň do bytu nevrátila, musíte změnit chemii povrchu a udržet vlhkost pod kontrolou.
Jak postupovat krok za krokem?
- Ošetřete místo dezinfekcí a po 15 až 20 minutách setřete mokrým hadrem.
Využít můžete například chlorové čističe, které mají okamžitý bělící účinek a jsou ideální do koupelen a na dlaždičky, nebo přípravky na bázi peroxidu vodíku, které dezinfikují bez agresivního zápachu.
- Po očištění místa musíte zasáhnout podhoubí ve zdi.
Na pomoc si můžete vzít protiplísňové spreje, které vytvářejí nepříznivé prostředí, sanační nátěry určené k dlouhodobé ochraně proti plísni nebo chytrou houbu, která plíseň doslova vysaje.
- Udržujte sucho a hlídejte vlhkost.
Vlhkost se nesmí dostat nad 60 procent. V místnosti pravidelně větrejte, dostatečně topte a v kritických místech využijte odvlhčovač.
Pokud se vám plíseň neustále vrací na stejné místo i po dezinfekci, neinvestujte do dalších sprejů. V takovém případě vás vyjde levněji pořídit odvlhčovač vzduchu. Nebudete tak muset neustále přetírat zeď, která by se pod novým nátěrem akorát dále rozpadala.