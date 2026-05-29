Trendy svačinka pro děti? Lyofilizované ovoce kupují tisíce rodičů, má i temnou stránku

Vypadá krásně, skvěle chutná, děti ho milují. Lyofilizované jahody, maliny a mango se stalo symbolem moderní zdravé výživy a nepostradatelnou součástí svačinových boxů. Je mrazem sušené ovoce skutečně tak nevinná dobrota? Může skrývat nejen koncentrovaný cukr, ale i chemický koktejl, o kterém výrobci mlčí.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obsah

Lyofilizované ovoce se během posledních let proměnilo v jeden z největších hitů zdravého stravování. Mrazem sušené ovoce najde v supermarketech, drogeriích, fitness obchodech i v dětských svačinových boxech.

Výrobci lákají na čisté složení, spousty vitaminů a především absenci přidaného cukru. Na první pohled tak působí jako téměř dokonalá alternativa ke sladkostem. Realita však zdaleka není tak jednoznačná.

SROVNÁNÍ Přes tři stovky za sto gramů

ProduktBaleníCenaCena za 100 g
Emco Jahody30 g64,90 Kč216,33 Kč
Emco Mango30 g64,90 Kč216,33 Kč
Emco Maliny30 g89,90 Kč299,67 Kč
Emco Broskve30 g64,90 Kč216,33 Kč
dmBio Jahody25 g79,90 Kč319,60 Kč
dmBio Mango100 g72,90 Kč72,90 Kč
dmBio Maliny25 g89,90 Kč359,60 Kč
dmBio Banány200 g44,90 Kč22,45 Kč

Nejdráže vyjdou maliny a jahody

Pokud jste již někdy kupovali lyofilizované ovoce, pravděpodobně jste si všimli propastného rozdílu napříč značkami, ale i mezi jednotlivými druhy ovoce. Zatímco třeba banány značky dmBio vycházejí na 22 korun za 100 gramů, za stejné množství malin stejné značky dáte šestnáctinásobek.

Důvodem je nejen samotná technologie lyofilizace, ale také vysoký podíl vody v některých druzích ovoce. Například maliny nebo jahody po vysušení výrazně ztratí objem i hmotnost, takže na malé balení padne velké množství čerstvého ovoce.

Co je vlastně lyofilizace?

Lyofilizované, tedy mrazem sušené ovoce, vzniká tak, že se nejprve hluboce zmrazí a následně se z něj ve vakuu odstraní voda. Díky tomu si zachová tvar, výraznou chuť i velkou část živin. Výsledkem je lehký, křupavý produkt s dlouhou trvanlivostí.

Výhodou je, že oproti běžnému sušení si může ovoce zachovat výrazně více vitamínů, antioxidantů i přirozené chuti. Mimo to navíc neobsahuje žádné konzervanty ani přidaný cukr. Tedy alespoň ve většině případů.

Vymysleli je kvůli vesmírným misím, nyní je používáme v našich domovech

Deset, ale i padesát gramů cukru

Čerstvé ovoce obsahuje velké množství vody, která přirozeně snižuje koncentraci cukru. Jenže zatímco voda po vysušení zmizí, cukr zůstane. Rozdíly mezi čerstvým a sušeným ovocem tak mohou dosahovat až neuvěřitelných čísel.

Vyzkoušejte křížaly

Obyčejné křížaly bez přidaného cukru často mohou vyjít výrazně levněji než exotické lyofilizované ovoce.

Skvěle si to lze ukázat na příkladu s jablky. Sto gramů čerstvého jablka obsahuje přibližně deset gramů cukru. U sto gramů sušeného jablka se už však bavíme klidně o 57 gramech cukru.

Ačkoli jde o přírodní cukr, tělo ho stále přijímá ve vysokém množství. Nadměrná konzumace tak může přispívat k vyššímu kalorickému příjmu a výkyvům energie během dne.

Během pár minut můžete sníst stejné množství cukru jako z několika kusů ovoce najednou, aniž byste se cítili dostatečně sytě. Právě to je jedním z největších problémů, a to zejména u dětí, které si na intenzivní sladkou chuť snadno zvykají a vyžadují ji pak častěji.

ProduktObsah cukru na 100 gObsah cukru v balení
Emco Jahody58 g17,4 z 30 g (58 %)
Emco Mango58 g17,4 z 30 g (58 %)
Emco Maliny30 g9 z 30 g (30 %)
Emco Broskve59 g17,7 z 30 g (59 %)
dmBio Jahody50 g12,5 z 25 g (50 %)
dmBio Mango49 g49 z 100 g (49 %)
dmBio Maliny31 g7,75 z 25 g (31 %)
dmBio Banány16 g32 z 200 g (16 %)

Problém, o kterém se moc nemluví

Kromě cukru se spotřebitelské organizace občas zaměřují i na obsah pesticidů. Jelikož se z ovoce odpaří voda, koncentrace případných látek na 100 gramů hotového produktu se logicky zvyšuje. Všechny potraviny na českém trhu sice musí splňovat přísné zákonné limity, u konvenčního, ne-BIO ovoce z mimounijních zemí, však může být riziko zachycení zbytkových látek o něco vyšší. Pokud chcete mít stoprocentní jistotu, sázkou na jistotu jsou produkty s BIO certifikací, kde jsou pravidla pro používání chemie při pěstování nejpřísnější.

Samozřejmě to automaticky neznamená, že by každé balení bylo nutně nebezpečné. Rozdíly mezi jednotlivými výrobci ale mohou být výrazné.

Kvalitní značky obvykle více kontrolují původ surovin i samotnou výrobu, levné anonymní produkty z nejasného dovozu mohou představovat o něco větší riziko. U exotického ovoce navíc bývá chemické ošetření při pěstování i přepravě častější než u lokálních plodin.

Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy

Pozor na podezřele levná balení

Pozor na podezřele levná balení z neověřených zdrojů. Kvalitní lyofilizace je technologicky náročný proces. Pokud proces neproběhne správně, produkt může absorbovat vzdušnou vlhkost, což zkracuje jeho trvanlivost a při špatném skladování může vést až k rychlému zkažení. Vyplatí se proto sledovat, zda je obal dokonale neprodyšný a ovoce uvnitř stále krásně křupavé.

Ne všechno je ale špatně

I přes všechna výše zmíněná negativa však rozhodně nemůžeme říct, že by lyofilizované ovoce bylo nezdravé. Ve srovnání například s bonbony nebo čokoládami jde stále často o mnohonásobně lepší variantu mlsné svačinky.

Mezi hlavní výhody mrazem sušeného ovoce patří zejména:

  • zachování části vitamínů a antioxidantů
  • absence přidaného cukru u kvalitních výrobků
  • dlouhá trvanlivost
  • snadné skladování
  • praktické použití na cesty nebo do školy

Aby však na vás nebo vaše děti mělo toto ovoce opravdu pozitivní vliv, musíte si ohlídat, kolik toho skutečně sníte. Malý sáček ovoce totiž může obsahovat energetickou hodnotu hned několika porcí čerstvého ovoce.

Vyplatí se ho tedy vůbec kupovat?

Ano, ale s rozumem. Kvalitní lyofilizované ovoce může být praktickou a relativně lepší alternativou ke klasickým sladkostem. Neměli byste ho ale automaticky brát jako zdravou potravinu, kterou lze jíst po hrstech bez následků.

