Proč se nemýt každý den?
Pro slavnou punkovou návrhářku byl důvod střídmého mytí částečně ekologický. Tento přístup totiž šetří drahocennou vodu i vaši peněženku. Jako další benefit uvedla Westwoodová také zachování mladistvého vzhledu. Ačkoliv je tajemství vitality komplexní záležitostí, která zahrnuje vše od životosprávy až po genetiku, dermatologové jí dávají v jednom za pravdu. Příliš časté koupání pokožce skutečně nesvědčí.
Jak často je zdravé se sprchovat?
Podle odborníků je ideální sprcha nebo koupel každé dva až tři dny. Každodenní mytí celého těla mýdlem totiž narušuje přirozenou rovnováhu pokožky. Pokud se ale bez každodenní očisty neobejdete, můžete využít strategii zónového mytí. To znamená použít mýdlo či mycí gel pouze na místa s vyšší koncentrací potních žláz, tedy do podpaží, třísel a na chodidla. Zbytek těla stačí opláchnout čistou vlažnou vodou. Tímto způsobem smyjete nečistoty, ale zároveň dopřejete zbytku pokožky prostor pro přirozenou regeneraci.
Co se stane, když se budete sprchovat každý den?
- Narušení lipidové bariéry: Mýdla a sprchové gely smývají přirozený kožní maz a narušují lipidovou bariéru.
- Vysušování a svědění: Výsledkem častého mytí může být suchá, popraskaná kůže, která je náchylnější k podráždění a svědění.
- Mastné a lámavé vlasy: Pokud si při každodenním sprchování umýváte také vlasy, přetěžujete vlasovou pokožku. Ta se vlivem přílišného mytí vysušuje, čímž produkuje více mazu. Vlasy jsou tak oslabené a mastnější.
Je lepší sprcha, nebo vana?
Z pohledu dermatologie i ekologie vítězí rychlá vlažná sprcha. Dlouhé máčení v horké vaně totiž doslova „vylouhuje“ z pokožky přirozené oleje a narušuje její ochrannou bariéru mnohem agresivněji než proud vody. Pokud si však koupel nedokážete odpustit, udělejte z ní spíše občasný rituál než každodenní rutinu.
Pokud máte citlivou pokožku se sklony k suchosti, dejte si pozor na různé přísady do koupele, jako je koupelová sůl, pěna nebo bomba do koupele. I když vypadají lákavě, citlivou pokožku mohou ještě více narušovat. Namísto toho můžete zvolit přírodní oleje do koupele.