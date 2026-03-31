Co je bezpečnější, lyže nebo snowboard?
Bezpečnost na svahu přímo souvisí s pravidelnou údržbou. Správně nabroušené hrany vám umožní bezpečně zastavit i na zledovatělém terénu a profesionálně seřízené vázání u lyží minimalizuje riziko zlomenin při pádu. Pravidelný servis, voskování a kontrola technického stavu jsou zkrátka základem pro to, abyste se vyhnuli nehodám způsobeným selháním materiálu.
Který ze sportů je bezpečnější? Statistiky ukazují, že oba mají svá rizika, liší se však typy zranění:
- Lyžaři častěji trpí na zranění kolen (vazy) kvůli pákám, které vytvářejí dlouhé lyže při pádu.
- Snowboardisté mají více úrazů zápěstí, ramen a hlavy (pády na záda/předek). Z hlediska celkové bezpečnosti je nejdůležitějším faktorem seřízené vázání (u lyží) a ochranné pomůcky (helma, chránič páteře a zápěstí).
Jak ošetřit lyže po lyžování?
Po každém dni na svahu, a zejména po posledním sjezdu sezony, je nutné lyže zbavit vlhkosti. Otřete skluznici i hrany suchým hadrem, abyste předešli vzniku povrchové rzi. Pokud jste lyže převáželi na střeše auta, nejprve je opláchněte čistou vodou, abyste smyli agresivní silniční sůl, a teprve poté je důkladně vysušte při pokojové teplotě.
- Otřete hrany: Použijte suchý hadr.
- Pozor na sůl: Pokud vozíte lyže na střeše auta bez vaku, opláchněte je čistou vodou, a pak vysušte.
- Pokojová teplota: Nechte výbavu vyschnout v teple, ale nikdy ne přímo u radiátoru, aby nedošlo k popraskání materiálů.
|
Lyžařská poradna: Jak vybrat správné vybavení na běžky
Jak nejlépe skladovat lyže?
Při skladování lyží se vyhněte místu, kde je přímé sluneční záření, velké teplo nebo přílišná vlhkost. Lyže by měly být před jejich uložením po sezóně dokonale čisté a suché. Nejlépe uděláte, když je uložíte volně vedle sebe nebo je zavěsíte za špičky do speciálního držáku. Vyhněte se jejich pevnému sepnutí, protože neustálý tlak může narušit sklon a celý profil. Doporučuje se také povolit pružiny vázání na nejnižší hodnotu DIN, jen si nezapomeňte poznačit své původní nastavení.
- Povolte vázání: U lyží se doporučuje snížit vypínací sílu na minimum, aby pružiny vázání nebyly mimo lyžařskou sezonu pod tlakem.
- Skladujte je odděleně: Ideální je mít je volně vedle sebe nebo v držáku, který je drží za špičky.
- Neopírejte skluznice o zeď: Povrch skluznice by se při opření o zeď nebo o betonovou podlahu mohl poškrábat.
Kde skladovat snowboard?
Ideálním místem pro snowboard je suchý a temný prostor se stabilní teplotou, například šatna v bytě nebo suchý sklep. Vyhněte se vlhkým kůlnám, kde hrozí koroze hran, a také horkým půdám, kde vysoké teploty vysušují skluznici. Prkno může stát i ležet, ale dbejte na to, aby na něm nebyly naskládané těžké předměty, které by mohly způsobit jeho trvalou deformaci.
Místo musí být suché a tmavé.
- Ideální: Skříň v bytě, suchý sklep.
- Nevhodné: Vlhká kůlna nebo horká půda. Extrémní výkyvy teplot a vlhkost ničí jak dřevěné jádro, tak lepidla a plasty.
- Poloha: Snowboard může ležet nebo stát, ale nikdy na něm nesmí být naskládané těžké věci, které by ho mohly deformovat.
|
Hůlky stranou a lyže na prsa. Jak vybrat vybavení, když učíte děti lyžovat
Jak často brousit lyže?
Interval broušení závisí na tom, jak často jezdíte a v jakých podmínkách. Obecně se doporučuje velký servis na stroji jednou za sezonu, ideálně před jejím začátkem nebo po skončení. Pokud ale jezdíte na technickém mrazivém sněhu nebo ledu, hrany se tupí rychleji. V takovém případě je vhodné je po každých 4 až 6 dnech lyžování lehce přebrousit ručním brouskem, aby si zachovaly potřebný grip.
Obecně platí:
- Broušení: Velký servis (strojový) jednou za sezónu, průběžné dobroušení ručním brouskem dle potřeby (cca po 4–6 dnech na svahu).
- Voskování: Pokud lyže nejsou navoskované, skluznice vysychá, šedne a oxiduje. Lyže pak nejedou, drhnou a hůře se ovládají, což může být i nebezpečné.
Jak zrenovovat snowboard?
Renovace snowboardu začíná důkladným vyčištěním skluznice speciálním odmašťovačem. Pokud v ní najdete rýhy, můžete je sami vyplnit roztavenou polyethylenovou tyčinkou (P-Tex). Po zatvrdnutí se přebytečný materiál seškrábne ocelovou škrabkou do roviny. Pokud je však skluznice celkově nerovná nebo má vytrženou hranu, je lepší ji svěřit do odborného servisu, kde prkno srovnají na brusném kameni.
Co když nemám navoskované lyže?
Nenavoskované lyže jsou nejen pomalé, ale i hůře ovladatelné a náchylnější k poškození. Suchá skluznice, která se projevuje šedivými mapami, oxiduje a ztrácí svou pružnost. Na jaře se na suchou skluznici navíc lepí mokrý sníh, což může být při jízdě velmi nepříjemné a vést k nečekanému brzdění a pádům. Před uložením na léto se doporučuje nanést na lyže silnou vrstvu vosku a nestahovat ji. Vytvoříte tak ochranný film, který zabrání vysychání materiálu až do příští zimy.