Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Toto svým lyžím nedělejte. Zjistěte, jak je správně uskladnit a ošetřit

Veronika Reicheltová
  8:30
Pokud patříte k milovníkům zimních sportů, měli byste znát základy péče o lyže a snowboard. Správná údržba a ošetření totiž rozhodují o tom, zda příští rok na svahu zažijete radost, nebo zklamání z tupých hran a zničené skluznice.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obsah

Co je bezpečnější, lyže nebo snowboard?

Bezpečnost na svahu přímo souvisí s pravidelnou údržbou. Správně nabroušené hrany vám umožní bezpečně zastavit i na zledovatělém terénu a profesionálně seřízené vázání u lyží minimalizuje riziko zlomenin při pádu. Pravidelný servis, voskování a kontrola technického stavu jsou zkrátka základem pro to, abyste se vyhnuli nehodám způsobeným selháním materiálu.

Který ze sportů je bezpečnější? Statistiky ukazují, že oba mají svá rizika, liší se však typy zranění:

  • Lyžaři častěji trpí na zranění kolen (vazy) kvůli pákám, které vytvářejí dlouhé lyže při pádu.
  • Snowboardisté mají více úrazů zápěstí, ramen a hlavy (pády na záda/předek). Z hlediska celkové bezpečnosti je nejdůležitějším faktorem seřízené vázání (u lyží) a ochranné pomůcky (helma, chránič páteře a zápěstí).
Jak ošetřit lyže po lyžování?

Po každém dni na svahu, a zejména po posledním sjezdu sezony, je nutné lyže zbavit vlhkosti. Otřete skluznici i hrany suchým hadrem, abyste předešli vzniku povrchové rzi. Pokud jste lyže převáželi na střeše auta, nejprve je opláchněte čistou vodou, abyste smyli agresivní silniční sůl, a teprve poté je důkladně vysušte při pokojové teplotě.

  • Otřete hrany: Použijte suchý hadr.
  • Pozor na sůl: Pokud vozíte lyže na střeše auta bez vaku, opláchněte je čistou vodou, a pak vysušte.
  • Pokojová teplota: Nechte výbavu vyschnout v teple, ale nikdy ne přímo u radiátoru, aby nedošlo k popraskání materiálů.

Jak nejlépe skladovat lyže?

Při skladování lyží se vyhněte místu, kde je přímé sluneční záření, velké teplo nebo přílišná vlhkost. Lyže by měly být před jejich uložením po sezóně dokonale čisté a suché. Nejlépe uděláte, když je uložíte volně vedle sebe nebo je zavěsíte za špičky do speciálního držáku. Vyhněte se jejich pevnému sepnutí, protože neustálý tlak může narušit sklon a celý profil. Doporučuje se také povolit pružiny vázání na nejnižší hodnotu DIN, jen si nezapomeňte poznačit své původní nastavení.

  • Povolte vázání: U lyží se doporučuje snížit vypínací sílu na minimum, aby pružiny vázání nebyly mimo lyžařskou sezonu pod tlakem.
  • Skladujte je odděleně: Ideální je mít je volně vedle sebe nebo v držáku, který je drží za špičky.
  • Neopírejte skluznice o zeď: Povrch skluznice by se při opření o zeď nebo o betonovou podlahu mohl poškrábat.
Kde skladovat snowboard?

Ideálním místem pro snowboard je suchý a temný prostor se stabilní teplotou, například šatna v bytě nebo suchý sklep. Vyhněte se vlhkým kůlnám, kde hrozí koroze hran, a také horkým půdám, kde vysoké teploty vysušují skluznici. Prkno může stát i ležet, ale dbejte na to, aby na něm nebyly naskládané těžké předměty, které by mohly způsobit jeho trvalou deformaci.

Místo musí být suché a tmavé.

  • Ideální: Skříň v bytě, suchý sklep.
  • Nevhodné: Vlhká kůlna nebo horká půda. Extrémní výkyvy teplot a vlhkost ničí jak dřevěné jádro, tak lepidla a plasty.
  • Poloha: Snowboard může ležet nebo stát, ale nikdy na něm nesmí být naskládané těžké věci, které by ho mohly deformovat.

Jak často brousit lyže?

Interval broušení závisí na tom, jak často jezdíte a v jakých podmínkách. Obecně se doporučuje velký servis na stroji jednou za sezonu, ideálně před jejím začátkem nebo po skončení. Pokud ale jezdíte na technickém mrazivém sněhu nebo ledu, hrany se tupí rychleji. V takovém případě je vhodné je po každých 4 až 6 dnech lyžování lehce přebrousit ručním brouskem, aby si zachovaly potřebný grip.

Obecně platí:

  • Broušení: Velký servis (strojový) jednou za sezónu, průběžné dobroušení ručním brouskem dle potřeby (cca po 4–6 dnech na svahu).
  • Voskování: Pokud lyže nejsou navoskované, skluznice vysychá, šedne a oxiduje. Lyže pak nejedou, drhnou a hůře se ovládají, což může být i nebezpečné.
Jak zrenovovat snowboard?

Renovace snowboardu začíná důkladným vyčištěním skluznice speciálním odmašťovačem. Pokud v ní najdete rýhy, můžete je sami vyplnit roztavenou polyethylenovou tyčinkou (P-Tex). Po zatvrdnutí se přebytečný materiál seškrábne ocelovou škrabkou do roviny. Pokud je však skluznice celkově nerovná nebo má vytrženou hranu, je lepší ji svěřit do odborného servisu, kde prkno srovnají na brusném kameni.

Co když nemám navoskované lyže?

Nenavoskované lyže jsou nejen pomalé, ale i hůře ovladatelné a náchylnější k poškození. Suchá skluznice, která se projevuje šedivými mapami, oxiduje a ztrácí svou pružnost. Na jaře se na suchou skluznici navíc lepí mokrý sníh, což může být při jízdě velmi nepříjemné a vést k nečekanému brzdění a pádům. Před uložením na léto se doporučuje nanést na lyže silnou vrstvu vosku a nestahovat ji. Vytvoříte tak ochranný film, který zabrání vysychání materiálu až do příští zimy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Velký test dětských přileb: Helma z Lidlu za 400 korun porazila luxusní konkurenci

Cyklostezka mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je jednou z...

Chystáte se s dětmi na kolo a řešíte, kolik může stát úplně nejlepší helma? Pak vás potěší, že se vlezete pod pět stovek. Přilba z Lidlu stojí okolo 400 korun, přesto však porazila několikanásobně...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

Kvalitní kečup poznáte za pár sekund. Většina Čechů ale stále kupuje ten horší

„Éčka“ mají špatnou pověst, bez většiny z nich bychom se ale těžko obešli....

Kečup patří mezi nejčastěji kupované dochucovadla v českých domácnostech. Přesto mnoho lidí netuší, co vlastně obsahuje. Špatná volba může znamenat zbytečně vysoký podíl cukru, minimum rajčat a horší...

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

Test velikonočních barev na vejce: Některé selhaly a jiné překvapily výsledkem

Krásná sytá vajíčka přinášející jarní velikonoční náladu. Víme, jak na to!

Velikonoce se neobejdou bez barevných vajíček, ale ne všechny barvy slibují stejný výsledek, jaký uvádějí na obalu. Redakce otestovala několik běžně prodávaných velikonočních barev na vejce, aby...

31. března 2026

Velký test dětských přileb: Helma z Lidlu za 400 korun porazila luxusní konkurenci

Cyklostezka mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou je jednou z...

Chystáte se s dětmi na kolo a řešíte, kolik může stát úplně nejlepší helma? Pak vás potěší, že se vlezete pod pět stovek. Přilba z Lidlu stojí okolo 400 korun, přesto však porazila několikanásobně...

30. března 2026  20:17

5+1 způsobů, jak nahradit klasický odkapávač a ušetřit místo v kuchyni

Jak často měnit houbičku na nádobí? Víte, kdy jste ji naposled měnili?

Zabírají vám odkapávače na nádobí cenné místo v kuchyni? Na trhu existuje několik variant, které jsou stejně efektivní, ale ušetří prostor na lince. S lepší organizací získáte více místa na vaření.

30. března 2026

Jak na jarní kempování: Vyberte stan a spacák, co zvládnou dubnovou noc venku

Víte, kde se mimo kemp můžete legálně utábořit?

První jarní výpravy do přírody lákají na probouzející se krajinu a klid bez davů turistů, ale pro nepřipraveného začátečníka mohou skončit dříve, než začaly. Rozdíl mezi denní teplotou na slunci a...

30. března 2026  11:45

Jak zjistíte, jaký model iPhonu máte, a k čemu je to dobré?

iPhone 15 Plus (vlevo) a iPhone 16 Plus

Znát přesný model iPhonu, jaký používáte, se vyplatí nejen ve chvíli, kdy řešíte aktualizaci operačního systému. Hodit se to může i pro správnou údržbu, nákup příslušenství nebo odhad hodnoty, pokud...

30. března 2026  8:30

Předražené Velikonoce? Čokoláda je letos luxusem, domácím barvením ušetříte stokoruny

Čokoládoví zajíčci Lindt

Pondělní účtenka tentokrát vyčíslila přípravu na Velikonoční pondělí. Zatímco v jednom obchodě necháte za pletenou pomlázku a výslužku pro koledníky stovky korun, o ulici dál můžete pořídit totéž za...

30. března 2026,  aktualizováno  5:01

Výměna oleje v autě: Proč nedodržovat „long-life“ intervaly

ilustrační snímek

Mnoho řidičů žije v iluzi, že díky pokročilým technologiím stačí navštívit servis jednou za dva roky nebo po ujetí 30 000 kilometrů. Takzvané „long-life“ intervaly jsou sice lákavým marketingovým...

29. března 2026  11:45

Čištění fasády po zimě: Jak se zbavit řas a nečistot svépomocí

Fasádu můžete opatrně omýt tlakovou myčkou.

Zanedbaná fasáda není jen estetický problém, který snižuje hodnotu vaší nemovitosti. Pokud po zimě necháte na stěnách bujet zelené řasy a černé plísně, riskujete nevratnou degradaci omítky a vnikání...

29. března 2026

Sedlecká pouť v Kutné Hoře 2026 nezdraží. Začne 2. dubna, některé atrakce i dřív

Sedlecká pouť v Kutné Hoře.

Tradiční sedlecká pouť v Kutné Hoře začíná 2. dubna 2026, už od středy ale budou v provozu některé atrakce. Ceny oproti loňsku zůstávají nezměněné a návštěvníci se mohou těšit na několik nových...

28. března 2026  18:35

Levné potraviny na posílení imunity: Co opravdu funguje a stojí pár korun

ilustrační snímek

Silná imunita nezačíná v lékárně, ale na talíři. Pokud ve stravě chybí základní živiny, žádné doplňky vás dlouhodobě neochrání. Ignorování běžných a levných potravin může vést k častějším nemocem,...

28. března 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Špatná spánková poloha škodí páteři i srdci. Zkuste spát na tomto boku

Víte, jaké potraviny zajistí, že se vám bude dobře spát a budete se ráno budit...

Většina lidí řeší délku spánku nebo kvalitu matrace, ale zásadní detail často přehlíží - polohu těla během noci. Přitom právě to, na kterém boku spíte, může ovlivnit trávení, dýchání, páteř i srdce....

28. března 2026

Jak přežít změnu času bez únavy? Dejte si kefír a 20 minut se ráno procházejte

Spánek je důležitý. Dosáhnout kvalitního odpočinku lze poměrně snadno,...

Poslední březnový víkend nás čeká přechod na letní čas. Hodiny se v noci ze soboty na neděli posunou vpřed a noc se o hodinu zkrátí. Řada lidí po změně pociťuje zvýšenou únavu a hůře usíná. Tělo...

28. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.