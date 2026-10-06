Design oceněný iF Design Award Praktický box na manžetu přímo v těle
Při testování na nás tlakoměr SimplyMed C02 působil jednoduše a účelně, bez zbytečných designových výstřelků. Tělo přístroje z odolného ABS plastu nabízí přehledné rozvržení prvků, díky čemuž jsme se v ovládání zorientovali okamžitě. Měření lze spustit doslova jedním stiskem bez zdlouhavého studia návodu. Estetické i funkční zpracování podtrhuje také mezinárodní ocenění iF Design Award, které patří k nejsledovanějším prestižním milníkům v oblasti produktového designu a získávají ho obvykle jen vybrané produkty prémiových světových značek.
Jedním z nejpraktičtějších detailů je integrovaný úložný prostor pro manžetu přímo v těle přístroje. Po dokončení měření tak odpadá věčné hledání samostatného textilního pouzdra nebo nevzhledné motání pletených hadiček kolem přístroje. Kompletní set zůstává pohromadě, chráněný a připravený k dalšímu použití.
Drobnou výhradu máme k lesklému povrchu čelního panelu, na kterém ulpívají otisky prstů. Na samotnou funkčnost to samozřejmě vliv nemá, estetici však budou muset mít po ruce mikroflánový hadřík. Jde o drobný ústupek designu, který celkově vysokou užitnou hodnotu nijak nesnižuje.
Manžeta Překvapila stabilním uchycením i na širší paži
Srdcem každého tlakoměru je jeho manžeta. Výrobce garantuje univerzální rozsah pro obvod paže od 22 do 40 centimetrů. Před nákupem je vždy namístě paži přeměřit, v redakčním testu jsme však přístroj vystavili zatížení u horní hranice dimenzování: na paži s obvodem přes 38 centimetrů.
I v tomto hraničním pásmu držel suchý zip pevně, manžeta se během tlakování neprotáčela ani nesklouzávala. Velmi dobře hodnotíme také ergonomii nasazování. Po krátkém nácviku zvládne manžetu na vlastní paži správně upevnit a dotáhnout i člověk bez pomoci druhé osoby, což je pro samostatné domácí měření klíčový parametr.
Měření Vyšší komfort bez zbytečného tlaku
Zásadní předností modelu C02 je moderní inflační metoda měření. Zatímco starší tlakoměry manžetu nejprve silně napumpují a hodnoty odečítají až při jejím vypouštění, SimplyMed C02 zaznamenává data plynule už během samotného nafukování.
V praxi to přináší výrazně vyšší uživatelský komfort. Tlakoměr ruku nesvírá nepřiměřenou silou a celý proces působí jemněji a rychleji. Změnu pocítí především citlivější uživatelé nebo ti, kteří si tlak měří pravidelně několikrát denně.
LED barevný displej Dokonalý přehled a hlasový průvodce
Dominantou předního panelu je kontrastní barevný digitální LED displej s velkými čitelnými číslicemi. Naměřené hodnoty jsou skvěle rozpoznatelné i z většího odstupu nebo pod úhlem, což ocení zejména senioři.
Sekunduje mu vestavěný hlasový výstup, který naměřené hodnoty přečte v češtině. Pro uživatele se zhoršeným zrakem jde o vynikající pomůcku. V tiché místnosti je však hlasové hlášení poměrně hlasité, proto je příjemné, že intenzitu zvuku lze upravit, případně funkci zcela vypnout.
Stále připraven Napájení ze sítě i na baterie
Jak na správné domácí měření tlaku?
I ten nejlepší přístroj poskytne zkreslené výsledky, pokud nedodržíte pravidla. Manžetu upevňujte vždy na holou paži (případně přes velmi tenkou látku) přibližně centimetr až dva nad loketní jamku tak, aby byla ve výšce srdce. Před měřením aspoň 5 minut klidně seďte, během samotného cyklu nemluvte a nehýbejte se.
SimplyMed C02 nabízí univerzální duální napájení. Může fungovat na 3 standardní AA baterie, ale na zadní straně disponuje také konektorem pro externí napájení (5 V / 1 A). Součástí balení je navíc síťový adaptér, což u této cenové kategorie bývá spíše výjimkou.
Pokud tlakoměr používáte trvale na nočním stolku nebo v obýváku, vyplatí se jej zapojit přímo do sítě a baterie si nechat jako záložní zdroj pro případ cestování.
REDAKČNÍ TEST Co jsme hodnotili?
Přístroj jsme podrobili několikadennímu testování v běžných domácích podmínkách. Do testu se zapojili čtyři uživatelé ve věku od 32 do 66 let s různou fyzickou konstitucí i odlišnými zkušenostmi s domácí zdravotní technikou.
Při hodnocení jsme se zaměřili na detaily a zjišťovali jsme:
- Příprava a zprovoznění: Jak snadno a rychle lze přístroj připravit k prvnímu měření.
- Ergonomie ovládání: Jak intuitivní je samotná obsluha bez nutnosti studovat manuál.
- Manipulace s manžetou: Zda ji uživatel dokáže pohodlně a správně nasadit jednou rukou.
- Uživatelský komfort: Jak příjemný je průběh plynulého nafukování manžety.
- Čitelnost dat: Jak dobře a z jakého úhlu jsou naměřené hodnoty viditelné na displeji.
- Hlasový průvodce: Jak srozumitelný a v praxi využitelný je český hlasový výstup.
- Správa uživatelů: Jak snadno se přepíná mezi dvěma paměťovými profily.
- Oddělená paměť: Zda se naměřená data obou uživatelů ukládají správně a bez míchání.
- Práce s historií: Jak přehledné a rychlé je procházení předchozích výsledků.
- Variabilita napájení: Jak spolehlivě přístroj funguje při provozu na AA baterie i přes externí adaptér.
- Chytré uskladnění: Jak praktický je v reálném provozu integrovaný box pro uložení manžety.
- Detaily z praxe: Zda se během používání neobjeví drobnosti či omezení, které z tabulky technických parametrů vyčíst nejdou.
Aby byly výsledky objektivní, měřili jsme vždy za stejných podmínek: s uvolněnou paží podepřenou ve výšce srdce a v úplném klidu. Tlakoměr jsme navíc nepůjčili testerům jen na jedno vyzkoušení. Nechali jsme je s ním žít několik dní, abychom zjistili, které funkce dávají smysl i po opadnutí prvního nadšení a zda je ovládání stejně příjemné i při stálé rutině.
Hodnocení Jak si SimplyMed C02 vedl v praxi?
|Testovaná oblast
|Hodnocení
|Jak si vedl
|Jednoduchost ovládání
|9/10
|Základní měření je snadné a přístroj nezahlcuje uživatele množstvím tlačítek nebo složitým nastavováním.
|Nasazování manžety
|9/10
|Po krátkém zaučení ji testeři zvládali nasazovat jednou rukou. U paže blízko horní hranice rozsahu už nezůstává velká rezerva.
|Komfort při měření
|9/10
|Postupné nafukování manžety hodnotili testeři jako příjemné a bez výrazně nepříjemného sevření.
|Čitelnost displeje
|10/10
|Velké číslice jsou dobře čitelné a tuto vlastnost ocenila zejména starší testerka.
|Hlasový výstup
|08/10
|Hlas je dobře srozumitelný a může pomoci uživatelům se slabším zrakem. Při vyšší hlasitosti je ale poměrně výrazný.
|Uživatelské profily
|9/10
|Přepínání mezi dvěma uživateli je jednoduché a jejich výsledky se ukládají odděleně. Limitem zůstávají pouze dva profily.
|Práce s historií měření
|9/10
|Oddělená historie pro dva uživatele a možnost pracovat s předchozími výsledky patří k praktickým funkcím přístroje.
|Možnosti napájení
|10/10
|Kombinace tří AA baterií a externího napájení dává uživateli větší flexibilitu při používání.
|Uložení manžety
|10/10
|Integrovaný prostor na manžetu pomáhá udržet přístroj i příslušenství pohromadě.
|Zpracování a praktičnost
|9/10
|Konstrukce působí účelně, lesklé části plastu jsou však náchylné na viditelné otisky prstů.
9,2/10 Celkové redakční hodnocení
Čtyři testeři, čtyři pohledy z praxe
Jana (32 let) „Návod jsem vůbec nepotřebovala“
Jana tlakoměr držela během našeho testování poprvé v životě sama v ruce, dosud jí tlak měřili jen odborníci. Pravidelné měření jí doporučil lékař během těhotenství a s přístroji neměla žádnou zkušenost.
„Čekala jsem, že budeme muset zdlouhavě studovat manuál. Nakonec stačilo zapojit manžetu a stisknout hlavní tlačítko. Překvapilo mě, jak plynule a bezpečným dojmem samotné nafukování probíhá.“
Karel (40 let) „Držel pevně i na silné paži“
Karel se aktivně věnuje silovému tréninku a tlak si orientačně kontroluje po náročných fyzických výkonech a tréninkových dávkách. Obvod jeho paže je přes 38 centimetrů. Nachází se tedy poměrně blízko horní hranice rozsahu manžety.
„Při obvodu paže přes 38 cm mám u běžných tlakoměrů problém. Manžeta SimplyMed držela pevně i při natlakování, i když rozsah do 40 centimetrů je pro mě už hraniční.“
Marie (66 let) „Perfektní displej bez brýlí“
Marii domácí sledování tlaku nařídila praktická lékařka kvůli úpravě dávkování léků na hypertenzi. Marie chce zvládnout měření tlaku bez pomoci druhého člověka.
„Oceňuji hlavně obří číslice. Nemusím hledat brýle na čtení, abych hned viděla výsledek. A hlasový doprovod je skvělá věc, i když jsem si ho doma trochu ztišila.“
Tomáš (33 let) „Pohodlné napájení ze sítě“
Tomáš sledování tlaku bere jako součást zdravého životního stylu a prevence v náročném, stresujícím sedavém zaměstnání. Při testu zkoušel především napájení a práci s uživatelskými profily.
„Možnost napájení ze sítě je obrovské plus. Tlakoměr leží na stole, nepotřebuji pořád řešit vybité baterie. Přepínání paměti mezi mnou a manželkou funguje na jedno stisknutí.“
Velkou výhodou tlakoměru SimplyMed CO2 je jedinečná přesnost měření, která je ověřená klinickou studii provedenou v roce 2025 na prestižní lékařské univerzitě. Tato robustní studie sledovala široké generační spektrum pacientů ve věku až do 60 let. Analýza krevního tlaku probíhala plně v souladu s klasifikací WHO, což umožnilo detailně zmapovat celý rozsah hodnot: od optimálního stavu a mírně zvýšeného tlaku až po středně těžkou a závažnou hypertenzi.
Dva nezávislí pozorovatelé používali referenční sfygmomanometr-stetoskop a zaznamenávali krevní tlak subjektů, třetí pozorovatel obsluhoval tlakoměr SimplyMed CO2. Postup byl navržen podle čl. normy ISO 81060-2:2018. Referenční měření během klinické studie prokázalo 98% přesnost měření tlakoměru SimplyMed CO2.
Verdikt Spotřebitel iDNES.cz
SimplyMed C02 v redakčním testu prokázal, že i cenově dostupný domácí tlakoměr může nabídnout prémiové prvky výbavy. Oceňujeme zejména inovativní inflační měření šetrné k paži, skvěle přehledný, čitelný a barevný displej, integrovaný box na manžetu a přítomnost síťového adaptéru v balení. Výrobce navíc staví na řádně doložené klinické validační dokumentaci podle mezinárodních norem ISO, což přístroji dodává potřebnou odbornou kredibilitu.
Mezi drobné limity patří náchylnost lesklých plastů na otisky prstů či rozsah manžety limitovaný 40 centimetry, který nemusí stačit osobám s výrazně nadprůměrným obvodem paže.
V cenové relaci okolo 900 korun nabízí SimplyMed C02 vynikající poměr mezi uživatelským komfortem, funkční výbavou a praktickým zpracováním pro každodenní domácí použití. Přináší uživatelům možnosti, které jsou k dispozici jen u některých podstatně dražších přístrojů: hlasový asistent, menší tlak stisku manžety při měření nebo praktická schránka na uložení manžety.