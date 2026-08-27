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Tisícovky na kroužky či plavání. Víte, kolik vám v novém školním roce přispěje pojišťovna?

Veronika Reicheltová
  8:30
Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě.

Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě. | foto: SAURUSMEDIA

Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě.
Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě.
Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě.
Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě.
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Návrat do školy pořádně provětrá rodinný rozpočet. Zdravotní pojišťovny ale rodičům nabízejí štědré příspěvky na dětské kroužky, plavání, lyžařské výcviky i školy v přírodě. Zjistěte, jak ušetřit a snadno získat až tisíce korun, než vyprší termíny.

Obsah

Jak získat příspěvek na kroužky?

Žádost o finanční podporu od zdravotních pojišťoven je v současnosti jednodušší než kdy dříve. Vše lze ve většině případů vyřídit on-line přes mobilní aplikace nebo klientské portály.

  • Pro úspěšné proplacení je klíčové doložit potvrzení o úhradě sportovní či zájmové aktivity a doklad o zaplacení, který nesmí být starší než stanovený limit (zpravidla 1 až 3 měsíce, u VZP až 6 měsíců).
  • Podmínkou bývá, aby kroužek trval souvisle po určitou dobu, byl organizován základní školou, mateřskou školkou nebo oficiálně registrovaným sportovním klubem.
  • Příspěvky lze čerpat do určené výše finančního limitu, který stanovuje každá pojišťovna. Přestože některé pojišťovny nabízejí různé druhy příspěvků na aktivity v jiné výši, celková suma příspěvku však tento limit nepřesahuje.
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Která pojišťovna proplácí školu v přírodě?

Účast na školách v přírodě či lyžařských výcvicích pořádaných školou podporuje většina českých zdravotních pojišťoven v rámci svých preventivních programů zaměřených na pohybové aktivity dětí a mládeže.

  • Příspěvek na sportovní pobyty lze čerpat u VZP, ZP MV ČR, ČPZP, VoZP, OZP.
  • Příspěvek na školy a školky v přírodě lze čerpat u ZP MV ČR, ČPZP, RBP, OZP, VoZP.

Výše finanční podpory se obvykle pohybuje od 500 Kč do 2 000 Kč na jedno dítě za kalendářní rok. Zásadním požadavkem bývá potvrzení od školy o konání akce a doklad o účasti dítěte. Některé pojišťovny podmiňují vyplacení vyšší částky tím, že jsou v jejich preventivních programech aktivní i samotní rodiče, například účastí na pravidelných preventivních prohlídkách.

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Kurzy plavání a další sportovní aktivity

Podpora pravidelného pohybu dětí patří mezi hlavní pilíře preventivních programů všech zdravotních pojišťoven. Kurzy plavání pro kojence, batolata i školáky jsou podporovány téměř bez výjimky, neboť plavání představuje ideální všestranný rozvoj dětského organismu.

  • Mimo plavání lze příspěvky využít na další pravidelné sportovní aktivity, jako je fotbal, atletika, gymnastika, tanec, bojová umění nebo jakékoliv jiné kroužky.
  • V některých případech lze získat také příspěvek na sportovní vybavení. Například pojišťovna ČPZP nabízí až 500 Kč na ochrannou přilbu.
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Nenechte příspěvky propadnout

Při čerpání jakýchkoliv finančních příspěvků je nutné hlídat si termíny pro odevzdání žádostí.

  • Většina zdravotních pojišťoven uzavírá příjem žádostí za daný kalendářní rok do konce listopadu nebo poloviny prosince, v některých případech až ke konci roku.
  • Pokud platíte kroužek na celý školní rok dopředu v září, požádejte o příspěvek co nejdříve, abyste předešli riziku expirace platebního dokladu.
  • Zároveň se vyplatí sledovat bonusové programy za věrnost či rodinné balíčky, díky kterým lze získat dodatečné finanční prostředky například převedením nevyčerpaného příspěvku od rodičů na dítě.
Přehled příspěvků pojišťoven na školní rok 2026/2027
PojišťovnaMax. výše příspěvkuNa co lze příspěvek využít
VZP (111)Až 2 000 KčPravidelné sportovní kroužky, kurzy plavání, lyžařské výcviky, startovné.
ZP MV ČR (211)Až 1 500 KčSportovní kroužky a kurzy, organizované cvičení pro děti, cvičení dětí s rodiči, individuální sportovní aktivity dlouhodobého charakteru (příspěvek až 1 000 Kč). Ozdravný nebo sportovní pohyb (příspěvek až 500 Kč).
OZP (207)Až 1 000 KčPravidelné sportovní aktivity v délce minimálně 3 měsíce. Ozdravné a sportovní pobyty, sportovní soustředění, školy a školky v přírodě.
ČPZP (205)Až 1 700 KčSportovní kroužky (příspěvek až 700 Kč). Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky (příspěvek až 500 Kč). Ochranná přilba na sport (příspěvek až 500 Kč).
VoZP (201)Až 2 000 KčPravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity pro děti (příspěvek až 1 000 Kč). Sportovní a ozdravné pobyty (příspěvek až 1 000 Kč).
RBP (213)Až 2 000 KčKurz plavání organizovaný školou nebo školkou (příspěvek až 500 Kč). Škola a školka v přírodě (příspěvek až 1 000 Kč). Speciální bonus „Září v pohybu“ ve výši až 1 000 Kč.
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