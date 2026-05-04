Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tichý zloděj peněz: Tyto spotřebiče žerou elektřinu, i když jsou vypnuté. Odpojte je hned

Autor:
  11:45
Rostoucí ceny energií nutí české domácnosti počítat každou korunu, přesto se dopouštíme chyby, která ročně stojí tisíce. Mnohé spotřebiče odebírají proud, i když je plně nepoužíváte. Platíte za elektřinu, kterou jste nikdy nevyužili. Zjistěte, které přístroje jsou největšími viníky a jak tento neviditelný únik peněz zastavit.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Co je to standby režim a proč vás stojí peníze?

Většina moderní elektroniky v našich domácnostech není nikdy skutečně vypnutá. Místo toho se nachází v takzvaném pohotovostním režimu. Ten umožňuje přístrojům okamžitý start, dálkové ovládání nebo udržování vnitřních hodin a nastavení. Zdánlivá drobnost má svou odvrácenou stranu: neustálý, byť nízký odběr elektrické energie.

I když se příkon jednotlivých zařízení ve standby režimu pohybuje v řádech jednotek wattů, v průměrné české domácnosti najdeme desítky takových spotřebičů. Dohromady tvoří nezanedbatelnou položku, která může představovat 5 až 10 procent celkového vyúčtování za elektřinu. V době rekordních cen energií se tak z tichého společníka stává zloděj, kterého se vyplatí odhalit.

Vyúčtování energií by mělo být transparentní, shodli se významní hráči energetiky

Největší viníci v obývacích pokojích

Obývací pokoj je obvykle centrem standby režimu. Právě zde se koncentruje nejvíce elektroniky, která čeká na povel dálkového ovladače.

Smart TV a set-top boxy

Moderní chytré televize jsou ve vypnutém stavu stále připojeny k Wi-Fi a připraveny na aktualizace softwaru. Ještě horší jsou však set-top boxy pro příjem kabelové nebo satelitní televize. Tyto přístroje často spotřebují ve standby režimu téměř stejné množství energie jako při plném provozu, protože musí neustále komunikovat se sítí operátora.

Herní konzole

PlayStation nebo Xbox jsou energetičtí otesánci. Pokud máte nastaven režim „Instant-On“ (okamžité zapnutí), konzole stahuje aktualizace a hry na pozadí, i když na ní nikdo nehraje. Spotřeba v tomto režimu může být až desetkrát vyšší než u standardního úsporného vypnutí.

Audio systémy a domácí kina

Zesilovače, soundbary a subwoofery často postrádají fyzický vypínač, který by je zcela odřízl od sítě. Transformátory uvnitř těchto zařízení generují teplo a spotřebovávají proud, i když je v místnosti ticho.

Za vodu i teplo zaplatí Češi letos víc. Velký průzkum srovnává, kde bude nejdráže

Kuchyně: Kde teplo znamená peníze

V kuchyni nejvíce energie odebírají spotřebiče s displeji nebo ty, které využívají k ohřevu topná tělesa řízená elektronikou.

Mikrovlnné trouby

Mikrovlnka, na které svítí hodiny, je klasickým příkladem zbytečného výdeje. Displej sám o sobě spotřebuje minimum, ale elektronika uvnitř, která čeká na stisk tlačítka, běží nonstop. Pokud hodiny na mikrovlnce nepoužíváte jako primární ukazatel času v místnosti, je její zapojení do sítě mimo provoz zbytečným luxusem.

Kávovary

Moderní kávovary, zejména ty na kapsle nebo automatická espressa, udržují vodu v malém bojleru teplou, aby byl přístroj rychle připraven k akci. Pokud si děláte kávu jen dvakrát denně, tento kávovar prohřívá vodu zbytečně dalších 23 hodin.

Domácí kancelář a neviditelné nabíječky

Kvůli práci z domova se naše pracovny zaplnily elektronikou, jejíž spotřebu často zapomínáme hlídat.

  • Počítače a monitory: Stolní počítač v režimu spánku stále napájí paměť RAM a udržuje USB porty pod napětím. I monitor v pohotovostním režimu (indikovaném blikající diodou) odebírá proud.
  • Nabíječky v zásuvce: Necháváte nabíječku na telefon nebo notebook v zásuvce, i když k ní není připojen přístroj? Moderní nabíječky jsou sice efektivnější než staré modely, ale stále jde o transformátory, které při zapojení do sítě generují ztrátové teplo a odebírají zlomek wattu. Vynásobte ztrátu počtem členů rodiny a počtem nabíječek v domě.

Vytahujete spotřebiče ze zásuvky, abyste ušetřili? Může vás to vyjít pěkně draho

Odhadovaná roční spotřeba ve standby režimu

Následující tabulka ukazuje, kolik vás přibližně stojí provoz běžných spotřebičů, pokud je necháváte v síti 24 hodin denně, 365 dní v roce. (Výpočet vychází z průměrné ceny 7 Kč/kWh).

SpotřebičPříkon ve standby (W)Roční náklady (cca)
Set-top box (starší model)15–20 W920–1 200 Kč
Herní konzole (režim Instant-On)12–15 W730–920 Kč
Stolní PC + monitor5–10 W300–600 Kč
Starší LCD televizor5–8 W300–490 Kč
Mikrovlnná trouba s hodinami3–5 W180–300 Kč
Wi-Fi router5–10 W300–600 Kč
Kávovar (pohotovostní ohřev)2–5 W120–300 Kč
Nabíječka (ponechaná v síti)0,1–0,5 W6–30 Kč

Jak efektivně bojovat se standby režimem bez námahy

Představa, že každý večer obcházíte byt a vytahujete dvacet kabelů ze zásuvky, je nereálná. Existují však chytrá řešení, která to udělají za vás.

1. Prodlužovací kabely s vypínačem

Nejjednodušší a nejlevnější řešení. Celou sestavu domácího kina nebo počítačového koutku zapojte do jedné lišty. Jedním cvaknutím před spaním nebo při odchodu z domova odříznete od proudu klidně pět spotřebičů najednou. Investice se vám vrátí během prvních dvou měsíců.

2. Chytré zásuvky

Pokud chcete mít kontrolu i na dálku, pořiďte si chytré zásuvky s mobilní aplikací. Můžete si nastavit časové plány: například aby se kávovar a televize automaticky odpojily ve 23 hodin a znovu zapnuly v 7 hodin ráno. Mnoho z nich navíc měří aktuální spotřebu, takže přesně uvidíte, kolik vás daný přístroj stojí.

Jak vybrat televizi, aby sloužila roky? Rozhodují detaily, které většina přehlíží

Kdy se vypínání nevyplatí?

Existuje několik výjimek, kde byste s odpojováním měli být opatrní.

  • Inkoustové tiskárny: Pokud inkoustovou tiskárnu úplně odpojíte od sítě, po každém zapnutí provede cyklus čištění tiskových hlav. Tím spotřebuje značné množství drahého inkoustu, což vyjde dráž než ušetřená elektřina.
  • OLED televizory: Tyto televize po vypnutí dálkovým ovladačem provádějí automatickou údržbu panelu (tzv. čištění pixelů), aby se zabránilo vypalování obrazu. Pravidelné odpojování ze zásuvky ihned po sledování může zkrátit životnost panelu. Odpojujte je pouze při delší nepřítomnosti.
  • Chytré ovladače domácnosti: Termostaty, zabezpečovací systémy nebo chytré zámky musí být online neustále, aby plnily svou funkci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl a Kaufland stahuje jeden z nejpopulárnějších sýrů. Našli v něm nebezpečnou bakterii

Ilustrační snímek

Oblíbený sýr musel být okamžitě stažen z pultů velkých obchodních řetězců. Testy u výrobce totiž potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie, která může vyvolat vážné onemocnění. Pokud jste v posledních...

Nakoupíte na Svátek práce? Otevírací doba obchodů v pátek 1. května 2026

Obchodní dům Máj šest let po otevření (1. ledna 1981)

Svátek práce 1. května letos připadá stejně jako prvomájový svátek lásky na pátek. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?

KVÍZ: Poznáte pravý špekáček od buřtu?

ilustrační snímek

Sezóna špekáčků běží v plném proudu, ale vybrat v obchodě ten správný je skoro věda. Víte, kolik masa musí špekáček obsahovat podle zákona a co do něj naopak rozhodně nepatří? Otestujte se v našem...

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerální doplňky stravy. Lidé po něm sahají především při únavě, stresu nebo svalových potížích. Nejde ale jen o to, kolik ho do těla dostanete. U některých...

Test rybích salátů v konzervě: Který dodá nejvíc bílkovin a prospěšných tuků?

Premium
ilustrační snímek

Z tuňáka, lososa, sledě, nebo raději makrely? Pokud hledáte salát bohatý na bílkoviny, dejte přednost tuňákovi, ale největší zdravotní čáry a kouzla umí opomíjená makrela. Redakce iDNES.cz prověřila...

Tichý zloděj peněz: Tyto spotřebiče žerou elektřinu, i když jsou vypnuté. Odpojte je hned

Ilustrační snímek

Rostoucí ceny energií nutí české domácnosti počítat každou korunu, přesto se dopouštíme chyby, která ročně stojí tisíce. Mnohé spotřebiče odebírají proud, i když je plně nepoužíváte. Platíte za...

4. května 2026  11:45

Den matek 2026 se blíží. Tyhle dárky mamince udělají největší radost

Ilustrační snímek

Svátek matek měl historicky mnohem hlubší význam, než obdarovávání květinami a čokoládou. Ani dnes by tedy neměl být jen další příležitostí k bezuzdným nákupům. Hlavní je maminku potěšit, poděkovat...

4. května 2026  8:30

Pondělní účtenka: Nepodlehněte XXL slevám, pro originální dárek ke Dni matek jděte do Lidlu

Den matek je krásný svátek, který se právem těší velké oblíbenosti. Slaví se ve...

Den matek je za rohem a obchodní řetězce se předhánějí, kdo nabídne levnější prosecco či bonboniéry. Většina řetězců navíc ve stejnou chvíli spustila XXL týden. Jsou však tato mega balení skutečně...

4. května 2026  5:01

Do výplaty daleko? Zkuste 5 levných receptů pro celou rodinu do 30 Kč za porci

Těstoviny s čočkou a olivami

Kritický týden před výplatou je tady a vy s obavami sledujete svůj účet? I v takové situaci lze nakrmit celou rodinu. Existuje řada jídel, která zasytí, stojí pár korun a vykouzlíte je z trvanlivých...

3. května 2026  15:20

KVÍZ: Vyznáte se v privátních značkách?

ilustrační snímek

Jsou levnější a často stejně kvalitní jako značkové zboží. Privátní značky supermarketů tvoří v českých košících čím dál větší podíl. Poznáte, která značka patří kterému řetězci?

vydáno 3. května 2026

Zdravé jídlo bez vaření a velkých výdajů? Krabičky vás vyjdou levněji, než si myslíte

Komerční sdělení
Krabičková dieta od Zdravé stravování

Mnoho lidí žije v přesvědčení, že zdravý životní styl je luxusem, který si ne každý může dovolit. Klasické krabičkové diety často stojí tisíce korun měsíčně. Na trhu se však objevila alternativa,...

3. května 2026  8:30

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerální doplňky stravy. Lidé po něm sahají především při únavě, stresu nebo svalových potížích. Nejde ale jen o to, kolik ho do těla dostanete. U některých...

3. května 2026

Vysavač už nikdy nebude cítit. Použijte vychytávku z kuchyně a provoníte celý byt

Vysavače jsou jen jedním z domácích spotřebičů, které by kolaps civilizace...

Zápach linoucí se z vysavače během úklidu není jen estetický problém. Je to jasný varovný signál, že uvnitř stroje dochází k bujení bakterií a plísní. Naštěstí existuje trik, který nestojí téměř nic,...

2. května 2026  18:20

Skrytá hrozba v dětské postýlce? Rodiče dělají při výběru dudlíku zásadní chybu

Ilustrační snímek

Tato drobná pomůcka sice k dětem neodmyslitelně patří, přesto může v ústech napáchat neviditelné škody, které je potřeba později opravovat pomocí rovnátek. Jak správně vybrat dudlík pro kojence, aby...

2. května 2026  15:20

Vyplatí se ještě jezdit pro drogerii do Německa? Porovnali jsme ceny, výsledek překvapí

Balení pracího prášku Tide připoutané řetězy má odradit zloděje v supermarketu...

Německo bývalo běžným cílem svátečních nákupních výletů. Německé drogerie nabízely levnější prací prášky, větší balení a údajně i vyšší kvalitu. Doba se však změnila a zdaleka ne vše u nás vyjde dráž...

2. května 2026  8:30

Češi platí tisíce ročně za obsah, který nestíhají sledovat. Jen za Netflix dají pět tisíc

Češi platí tisíce ročně za obsah, který nestíhají sledovat.

David miluje seriály, a proto si před pár lety pořídil Netflix. Zaujaly ho i novinky na dalších kanálech: Disney+ a HBO Max. Dnes již má aktivní tři předplatná. Když se ho někdo zeptá, kolik za TV...

2. května 2026

Konopí si letos zasadí tisíce Čechů. Mnozí ale neví, jak na to, upozorňuje expert

Ve spolupráci
Společnost CANNA patří mezi známé evropské výrobce rostlinné výživy a substrátů.

Ještě před pár lety se o pěstování konopí mluvilo spíše šeptem. Poslední dobou strach ustupuje, a naopak roste zájem lidí, kteří si chtějí rostlinu vypěstovat svépomocí na zahradě. Mnozí však...

1. května 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.