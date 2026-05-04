Co je to standby režim a proč vás stojí peníze?
Většina moderní elektroniky v našich domácnostech není nikdy skutečně vypnutá. Místo toho se nachází v takzvaném pohotovostním režimu. Ten umožňuje přístrojům okamžitý start, dálkové ovládání nebo udržování vnitřních hodin a nastavení. Zdánlivá drobnost má svou odvrácenou stranu: neustálý, byť nízký odběr elektrické energie.
I když se příkon jednotlivých zařízení ve standby režimu pohybuje v řádech jednotek wattů, v průměrné české domácnosti najdeme desítky takových spotřebičů. Dohromady tvoří nezanedbatelnou položku, která může představovat 5 až 10 procent celkového vyúčtování za elektřinu. V době rekordních cen energií se tak z tichého společníka stává zloděj, kterého se vyplatí odhalit.
Největší viníci v obývacích pokojích
Obývací pokoj je obvykle centrem standby režimu. Právě zde se koncentruje nejvíce elektroniky, která čeká na povel dálkového ovladače.
Smart TV a set-top boxy
Moderní chytré televize jsou ve vypnutém stavu stále připojeny k Wi-Fi a připraveny na aktualizace softwaru. Ještě horší jsou však set-top boxy pro příjem kabelové nebo satelitní televize. Tyto přístroje často spotřebují ve standby režimu téměř stejné množství energie jako při plném provozu, protože musí neustále komunikovat se sítí operátora.
Herní konzole
PlayStation nebo Xbox jsou energetičtí otesánci. Pokud máte nastaven režim „Instant-On“ (okamžité zapnutí), konzole stahuje aktualizace a hry na pozadí, i když na ní nikdo nehraje. Spotřeba v tomto režimu může být až desetkrát vyšší než u standardního úsporného vypnutí.
Audio systémy a domácí kina
Zesilovače, soundbary a subwoofery často postrádají fyzický vypínač, který by je zcela odřízl od sítě. Transformátory uvnitř těchto zařízení generují teplo a spotřebovávají proud, i když je v místnosti ticho.
Kuchyně: Kde teplo znamená peníze
V kuchyni nejvíce energie odebírají spotřebiče s displeji nebo ty, které využívají k ohřevu topná tělesa řízená elektronikou.
Mikrovlnné trouby
Mikrovlnka, na které svítí hodiny, je klasickým příkladem zbytečného výdeje. Displej sám o sobě spotřebuje minimum, ale elektronika uvnitř, která čeká na stisk tlačítka, běží nonstop. Pokud hodiny na mikrovlnce nepoužíváte jako primární ukazatel času v místnosti, je její zapojení do sítě mimo provoz zbytečným luxusem.
Kávovary
Moderní kávovary, zejména ty na kapsle nebo automatická espressa, udržují vodu v malém bojleru teplou, aby byl přístroj rychle připraven k akci. Pokud si děláte kávu jen dvakrát denně, tento kávovar prohřívá vodu zbytečně dalších 23 hodin.
Domácí kancelář a neviditelné nabíječky
Kvůli práci z domova se naše pracovny zaplnily elektronikou, jejíž spotřebu často zapomínáme hlídat.
- Počítače a monitory: Stolní počítač v režimu spánku stále napájí paměť RAM a udržuje USB porty pod napětím. I monitor v pohotovostním režimu (indikovaném blikající diodou) odebírá proud.
- Nabíječky v zásuvce: Necháváte nabíječku na telefon nebo notebook v zásuvce, i když k ní není připojen přístroj? Moderní nabíječky jsou sice efektivnější než staré modely, ale stále jde o transformátory, které při zapojení do sítě generují ztrátové teplo a odebírají zlomek wattu. Vynásobte ztrátu počtem členů rodiny a počtem nabíječek v domě.
Odhadovaná roční spotřeba ve standby režimu
Následující tabulka ukazuje, kolik vás přibližně stojí provoz běžných spotřebičů, pokud je necháváte v síti 24 hodin denně, 365 dní v roce. (Výpočet vychází z průměrné ceny 7 Kč/kWh).
|Spotřebič
|Příkon ve standby (W)
|Roční náklady (cca)
|Set-top box (starší model)
|15–20 W
|920–1 200 Kč
|Herní konzole (režim Instant-On)
|12–15 W
|730–920 Kč
|Stolní PC + monitor
|5–10 W
|300–600 Kč
|Starší LCD televizor
|5–8 W
|300–490 Kč
|Mikrovlnná trouba s hodinami
|3–5 W
|180–300 Kč
|Wi-Fi router
|5–10 W
|300–600 Kč
|Kávovar (pohotovostní ohřev)
|2–5 W
|120–300 Kč
|Nabíječka (ponechaná v síti)
|0,1–0,5 W
|6–30 Kč
Jak efektivně bojovat se standby režimem bez námahy
Představa, že každý večer obcházíte byt a vytahujete dvacet kabelů ze zásuvky, je nereálná. Existují však chytrá řešení, která to udělají za vás.
1. Prodlužovací kabely s vypínačem
Nejjednodušší a nejlevnější řešení. Celou sestavu domácího kina nebo počítačového koutku zapojte do jedné lišty. Jedním cvaknutím před spaním nebo při odchodu z domova odříznete od proudu klidně pět spotřebičů najednou. Investice se vám vrátí během prvních dvou měsíců.
2. Chytré zásuvky
Pokud chcete mít kontrolu i na dálku, pořiďte si chytré zásuvky s mobilní aplikací. Můžete si nastavit časové plány: například aby se kávovar a televize automaticky odpojily ve 23 hodin a znovu zapnuly v 7 hodin ráno. Mnoho z nich navíc měří aktuální spotřebu, takže přesně uvidíte, kolik vás daný přístroj stojí.
Kdy se vypínání nevyplatí?
Existuje několik výjimek, kde byste s odpojováním měli být opatrní.
- Inkoustové tiskárny: Pokud inkoustovou tiskárnu úplně odpojíte od sítě, po každém zapnutí provede cyklus čištění tiskových hlav. Tím spotřebuje značné množství drahého inkoustu, což vyjde dráž než ušetřená elektřina.
- OLED televizory: Tyto televize po vypnutí dálkovým ovladačem provádějí automatickou údržbu panelu (tzv. čištění pixelů), aby se zabránilo vypalování obrazu. Pravidelné odpojování ze zásuvky ihned po sledování může zkrátit životnost panelu. Odpojujte je pouze při delší nepřítomnosti.
- Chytré ovladače domácnosti: Termostaty, zabezpečovací systémy nebo chytré zámky musí být online neustále, aby plnily svou funkci.