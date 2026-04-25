Tiché zabijáky lásky máte v peněžence. Tento zvyk zachrání váš vztah i konto

Veronika Reicheltová
  8:23
Většina párů o penězích raději mlčí, dokud nepřijde krize. Přitom existuje rituál, který promění stres z domácích financí ve fungující systém, který pracuje pro vás. Poradíme vám, jak s partnerem bez nátlaku otevřít téma peněz a předejít budoucím sporům.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak mluvit s partnerem o penězích?

Peníze jsou jedním z nejcitlivějších témat, o kterých je pro spoustu lidí těžké mluvit. Přitom je finanční gramotnost zásadní jak v osobní rovině, tak v partnerství. „Peníze jsou emoce, ne jen čísla,“ upozorňuje psychoterapeutka Ivana Veselá. Pokud chcete s partnerem toto téma otevřít, je dobré se opřít o společné vize. Partnerovi můžete říct, že byste se chtěli ohledně peněz cítit více v klidu a rádi byste se o tom pobavili.

„Můj osobní tip je, nezačínat se o tom bavit doma. Domov je spojený s provozními povinnostmi a rutinou. Naopak na neutrální půdě odpadá domácí stres, jsme více partneři, a přirozeně se více hlídáme, abychom na sebe nebyli útoční. Vyrazte do kavárny nebo na procházku, cílem je, aby mozek pochopil, že nejste v módu řešení povinností, ale v budování společné budoucnosti,“ doporučuje Veselá.

ilustrační snímek

Hádky kvůli penězům být nemusí

Uspořádání rodinných financí je vhodné věnovat čas pravidelně. „Jednoduchý zvyk, který funguje, je koncept finančního rande,“ navrhuje Matúš Kuchálik, zakladatel vzdělávacího projektu o osobních financích a investování Teorie peněz. „Zařaďte si to do svého kalendáře jako pevnou schůzku a jednou měsíčně si s partnerem sedněte a projděte finance bez stresu a bez výčitek,“ říká Kuchálik.

Pokud se bojíte, že během diskuze o financích vznikne tlak nebo hádky, je důležité se vyvarovat hodnocení druhé strany. „Zaměřte se spíše na pochopení potřeb a chuti utrácet. Klíčem je neřešit, kdo udělal v minulosti chybu, ale jak se můžeme dohodnout na budoucnosti. Nejsme ve vztahu soudce a obžalovaný, ale tým na stejné straně barikády,“ uvádí Veselá.

Jak mít finance pod kontrolou?

Aby bylo finanční rande úspěšné a vztah posouvalo, je vhodné začít postupně a nechtít vše vyřešit na první dobrou. Stejně jako při budování finanční rezervy je nejprve potřeba naučit se opakovat nový návyk. „Ticho kolem peněz budí nedůvěru. Finanční rande není o číslech a tabulkách, ale o intimitě. Jestliže znáte finanční obavy a sny toho druhého, stáváte se spojenci. A pokud jsme transparentní, snižujeme úzkost a přinášíme do vztahu větší stabilitu. Oba přesně víme, kam směřujeme,“ Veselá.

Tip Spotřebitele: Podcast o financích

Zakladatel projektu Teorie peněz Matúš Kuchálik chce inspirovat tipy a...

Matúš Kuchálik je zakladatelem projektu o finanční gramotnosti Teorie peněz.

  • Cílem platformy je představovat témata, která pomohou zachránit peněženku nebo vylepšit budoucnost.
  • Součástí projektu je pravidelný podcast, ve kterém jsou tématu finančního rande věnovány dvě epizody.

5 kroků, jak naplánovat finanční rande

1. Co se nám dařilo

„Začněte pozitivně, to je důležité pro nastavení fajn energie celého rande,“ přibližuje Kuchálik. S partnerem projděte pozitiva, oslavte, že jste dodrželi rozpočet na jídlo nebo si konečně odložili stranou na vysněný výlet.

  • „Co se nám tenhle měsíc povedlo?“
  • „Kde jsme měli dobrý pocit z peněz?“

2. Co nám nesedělo

Tady buďte upřímní, ale bez obviňování. Zapomeňte na věty typu: „Ty jsi zase utratil za blbosti...“ Místo toho zvolte konstruktivní přístup: „Měl jsem z tohohle výdaje blbý pocit, pojďme se na to podívat a vymyslet, jak to příště udělat jinak.“ Cílem je najít řešení, ne viníka.

3. Praktické věci

„V této části se podívejte na realitu. Žádné složité tabulky, stačí základní přehled,“ vysvětluje Kuchálik. Projděte především:

  • Aktuální příjmy a výdaje.
  • Větší platby, které vás čekají (např. pojistka auta, roční kupón na MHD).
  • Diskuse o tom, jestli něco „ujíždí“ víc, než bychom chtěli.
ilustrační snímek

4. Směr dopředu

„Tohle je klíčová část celého rande, kdy se z peněz stává nástroj, nikoliv problém,“ zdůrazňuje Kuchálik. Zaměřte se na oblasti:

  • Na co chcete šetřit?
  • Co chcete zažít?
  • Co je pro vás teď skutečně důležité?

5. Atmosféra je základ

Finanční rande nesmí být výslech. Udělejte si z toho příjemný rituál. Vyberte si klidné místo, vypněte telefony a věnujte si pozornost. Když se z hovoru o penězích stane bezpečná zóna, váš vztah to neuvěřitelně posílí a stejně tak se budou postupně zlepšovat i rodinné finance.

25. dubna 2026  8:23

