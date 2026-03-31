OVO prášková barva na vajíčka
Prášková barva na vajíčka od značky OVO patří mezi klasiku, která v testu obstála na výbornou. Příprava je jednoduchá a rychlá, manipulace během barvení bezproblémová a výsledný odstín velmi sytý už po několika minutách. Barva se na vejce chytá rovnoměrně, bez nežádoucích map, a odpovídá tomu, co slibuje obal. U zelené barvy se však v praxi ukázalo, že je potřeba nechat vajíčka v lázni o něco déle, aby barva dobře chytla a dosáhla požadované sytosti.Po lehkém potření tukem navíc získají vajíčka výrazný lesk, který ještě zvýrazní celkový efekt.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|OVO prášková barva
|Typ barvy
|Prášková barva
|Výrobce
|Druchema
|Počet barev v balení
|1
|Doporučená teplota vody
|70 °C
|Doporučený čas barvení
|2-5 min.
|Reálný čas barvení
|4 min.
|Náročnost přípravy
|jednoduchá
|Manipulace během barvení
|snadná
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|10
|Odpovídá barva obalu
|spíše ano
|Rovnoměrnost barvy
|bez map
|Lesk bez tuku
|pololesk
|Lesk po tuku
|výrazně lepší
|Cena
|14,90 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|10
OVO Nature prášková barva na vajíčka
Sada přírodních barev na vajíčka nabízí šetrnější alternativu ke klasickému barvení a zaujme jednoduchou přípravou i přehledným použitím. V balení najdete tři odstíny – žlutý, karmínový a fialový – které lze mezi sebou kombinovat a vytvářet tak další barevné variace. Pro rovnoměrný výsledek je však nutné vajíčka během barvení pravidelně otáčet, i přesto se mohou objevit mírné skvrny. Výsledný efekt lze ovlivnit délkou barvení a po potření tukem získají vajíčka přirozený lesk.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|OVO Nature
|Typ barvy
|Prášková přírodní barva
|Výrobce
|Druchema
|Počet barev v balení
|3
|Doporučená teplota vody
|70 °C
|Doporučený čas barvení
|2-3 min.
|Reálný čas barvení
|5 min.
|Náročnost přípravy
|jednoduchá
|Manipulace během barvení
|nutné otáčet
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|8
|Odpovídá barva obalu
|spíše ano
|Rovnoměrnost barvy
|mírné mapy
|Lesk bez tuku
|pololesk
|Lesk po tuku
|výrazně lepší
|Cena
|62,90 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|9
Anděl Přerov s.r.o. barvy na vajíčka v tabletách
Tablety se dobře rozpouštějí a díky nanášení barvy i pomocí štětce lze vytvářet zajímavé kombinace odstínů i vzorů. Výsledkem jsou spíše jemnější, pastelové barvy, které působí elegantně, ale nemusí být tak syté jako u klasických práškových variant. Pro rovnoměrný efekt je vhodné vejce při barvení průběžně otáčet, jinak se mohou objevit lehké nerovnoměrnosti v odstínu.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|Anděl Přerov s.r.o. Barvy na vajíčka
|Typ barvy
|Tablety
|Výrobce
|Anděl Přerov s.r.o.
|Počet barev v balení
|5
|Doporučená teplota vody
|není uvedeno
|Doporučený čas barvení
|není uvedeno
|Reálný čas barvení
|5 min.
|Náročnost přípravy
|jednoduchá
|Manipulace během barvení
|nutné otáčet
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|7
|Odpovídá barva obalu
|spíše ano
|Rovnoměrnost barvy
|mírné mapy
|Lesk bez tuku
|matný
|Lesk po tuku
|výrazně lepší
|Cena
|79 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|6
IRIS-Eierfarben barvy na vajíčka v tabletách
Barvy na vajíčka IRIS od značky Heitmann patří mezi tradiční produkty, které lákají na jednoduché použití a pestrou škálu odstínů. Tablety se snadno rozpouštějí a příprava je rychlá, během testu ale zamrzela nejasnost v návodu - v různých jazykových verzích se liší doporučení ohledně teploty vody, což může vést k horším výsledkům. Samotné barvy jsou spíše méně syté a při barvení je nutné vajíčka otáčet, jinak se mohou objevit mírné mapy. Povrch zůstává bez ošetření spíše matný, po potření tukem se však vzhled výrazně zlepší.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|IRIS- Eierfarben
|Typ barvy
|Tablety
|Výrobce
|Heitmann Eierfarben
|Počet barev v balení
|6
|Doporučená teplota vody
|není uvedeno
|Doporučený čas barvení
|není uvedeno
|Reálný čas barvení
|5 min.
|Náročnost přípravy
|jednoduchá
|Manipulace během barvení
|nutné otáčet
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|5
|Odpovídá barva obalu
|spíše ano
|Rovnoměrnost barvy
|mírné mapy
|Lesk bez tuku
|matný
|Lesk po tuku
|výrazně lepší
|Cena
|87 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|5
Pastell Zauber pastelové barvy na vajíčka
Barvy na vajíčka Pastell Zauber od značky Heitmann lákají na jemné pastelové odstíny a kreativní zdobení, v praxi však výrazně zaostaly za očekáváním. Příprava je sice jednoduchá, ale chybí jasné informace o ideální teplotě vody i délce barvení. Výsledné barvy jsou velmi slabé a často neodpovídají odstínům na obalu. Při barvení je nutné vajíčka průběžně otáčet, přesto se objevují výrazné fleky a nerovnoměrné zabarvení. Povrch zůstává bez ošetření matný, po potření tukem se vzhled sice zlepší, celkový dojem ale zůstává spíše podprůměrný.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|Pastell Zauber
|Typ barvy
|Tekutá barva
|Výrobce
|Heitmann Eierfarben
|Počet barev v balení
|6
|Doporučená teplota vody
|není uvedeno
|Doporučený čas barvení
|není uvedeno
|Reálný čas barvení
|5 min.
|Náročnost přípravy
|jednoduchá
|Manipulace během barvení
|nutné otáčet
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|2
|Odpovídá barva obalu
|spíše ne
|Rovnoměrnost barvy
|výrazné fleky
|Lesk bez tuku
|matný
|Lesk po tuku
|výrazně lepší
|Cena
|159,50 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|2
OVO zlatý třpyt gelové barvy na vajíčka
Gelové barvy OVO Zlatý třpyt od výrobce Druchema patří k nejvýraznějším produktům v testu a zaujmou především netradiční aplikací i výsledným efektem. Barvení probíhá přímo v rukavicích pomocí dlaní, což je o něco náročnější než klasické metody, ale umožňuje vytvářet originální barevné přechody i kombinace. Rukavice jsou součástí balení. Výsledné odstíny jsou velmi syté, rovnoměrné a bez map, přičemž zlatý třpyt dodává vajíčkům atraktivní a výrazný vzhled. Povrch je lesklý už bez další úpravy, po potření tukem se efekt ještě zvýrazní.
|Parametr
|Hodnota
|Název produktu
|OVO Zlatý třpyt
|Typ barvy
|Gelová barva
|Výrobce
|Druchema
|Počet barev v balení
|4 + 1 efekt na vajíčka
|Doporučená teplota vody
|není uvedeno
|Doporučený čas barvení
|není uvedeno
|Reálný čas barvení
|6 min.
|Náročnost přípravy
|střední
|Manipulace během barvení
|nutné barvit s rukavicí
|Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)
|10
|Odpovídá barva obalu
|spíše ano
|Rovnoměrnost barvy
|bez map
|Lesk bez tuku
|lesk
|Lesk po tuku
|lepší
|Cena
|49 Kč
|Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)
|10
Hlavní zjištění testu
- Nejlepší výsledky mají klasické práškové a gelové barvy
- Tablety a pastelové varianty jsou méně syté a často nerovnoměrné
- U většiny barev je nutné vejce během barvení otáčet
- Lesk se téměř vždy výrazně zlepší po potření tukem
- Ne všechny produkty odpovídají barvám uvedeným na obalu
Jak správně připravit vejce před barvením
Aby barvy na vajíčkách vynikly co nejlépe, je důležité nepodcenit samotnou přípravu vajec. Ideální jsou bílá vejce, na kterých odstíny vyniknou výrazněji než na hnědých. Před barvením je důkladně omyjte v teplé vodě s trochou octa nebo jaru. Odstraníte tak mastnotu a nečistoty, které by mohly způsobit nerovnoměrné zabarvení. Vejce je také vhodné nechat chvíli v pokojové teplotě, aby při vaření nepraskla.
Jak správně uvařit vejce na barvení
Správné uvaření je klíčové nejen pro vzhled, ale i manipulaci při barvení:
- Vejce vložte do studené vody, ne do vroucí
- Přidejte lžičku soli nebo octa - sníží riziko prasknutí
- Přiveďte k varu a vařte 8-10 minut natvrdo
- Po uvaření je ihned zchlaďte studenou vodou
Díky rychlému ochlazení se vejce lépe loupou a zároveň se zastaví proces vaření, což zabrání vzniku okraje kolem žloutku.
|
Proč vejce při vaření praskají? Nejčastější chybu děláte ještě předtím, než zapnete sporák
Nejčastější chyby při barvení vajec
Vyvarujte se těchto chyb, které mohou zkazit výsledek:
- Mastná nebo špinavá vejce
- Nedodržení teploty vody
- Příliš krátké barvení
- Neotáčení vajec v lázni
- Použití starých nebo nekvalitních barev
I drobná chyba může způsobit fleky nebo nevýraznou barvu.
|
Velikonoce jsou za dveřmi. Máme pro vás nejlepší tipy na barvení vajíček
Jak dlouho vydrží obarvená vejce a jak je skladovat
Obarvená vejce nejsou jen dekorace, ale často i součást velikonoční hostiny. Pokud je plánujete konzumovat, je důležité myslet na správné skladování:
- Uchovávejte je v lednici při teplotě do 5 °C
- Spotřebujte ideálně do 5–7 dnů
- Pokud byla vejce delší dobu mimo lednici (např. při koledě), raději je nejezte
- Vejce s prasklinou po barvení raději vyřaďte
Díky správnému skladování předejdete zdravotním problémům a zachováte jejich čerstvost.