Test velikonočních barev na vejce: Některé selhaly a jiné překvapily výsledkem

Velikonoce se neobejdou bez barevných vajíček, ale ne všechny barvy slibují stejný výsledek, jaký uvádějí na obalu. Redakce otestovala několik běžně prodávaných velikonočních barev na vejce, aby ověřila, zda odpovídají slibům výrobců. Test probíhal v jednotných podmínkách s použitím bílých vajec a podle přesných návodů uvedených na obalech. Ukázalo se, že zatímco některé barvy dosahují výrazných a rovnoměrných odstínů, jiné za očekáváním výrazně zaostávají.
OVO prášková barva na vajíčka

Prášková barva na vajíčka od značky OVO patří mezi klasiku, která v testu obstála na výbornou. Příprava je jednoduchá a rychlá, manipulace během barvení bezproblémová a výsledný odstín velmi sytý už po několika minutách. Barva se na vejce chytá rovnoměrně, bez nežádoucích map, a odpovídá tomu, co slibuje obal. U zelené barvy se však v praxi ukázalo, že je potřeba nechat vajíčka v lázni o něco déle, aby barva dobře chytla a dosáhla požadované sytosti.Po lehkém potření tukem navíc získají vajíčka výrazný lesk, který ještě zvýrazní celkový efekt.

ParametrHodnota
Název produktuOVO prášková barva
Typ barvyPrášková barva
VýrobceDruchema
Počet barev v balení1
Doporučená teplota vody70 °C
Doporučený čas barvení2-5 min.
Reálný čas barvení4 min.
Náročnost přípravyjednoduchá
Manipulace během barvenísnadná
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)10
Odpovídá barva obaluspíše ano
Rovnoměrnost barvybez map
Lesk bez tukupololesk
Lesk po tukuvýrazně lepší
Cena14,90 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)10

OVO Nature prášková barva na vajíčka

Sada přírodních barev na vajíčka nabízí šetrnější alternativu ke klasickému barvení a zaujme jednoduchou přípravou i přehledným použitím. V balení najdete tři odstíny – žlutý, karmínový a fialový – které lze mezi sebou kombinovat a vytvářet tak další barevné variace. Pro rovnoměrný výsledek je však nutné vajíčka během barvení pravidelně otáčet, i přesto se mohou objevit mírné skvrny. Výsledný efekt lze ovlivnit délkou barvení a po potření tukem získají vajíčka přirozený lesk.

ParametrHodnota
Název produktuOVO Nature
Typ barvyPrášková přírodní barva
VýrobceDruchema
Počet barev v balení3
Doporučená teplota vody70 °C
Doporučený čas barvení2-3 min.
Reálný čas barvení5 min.
Náročnost přípravyjednoduchá
Manipulace během barvenínutné otáčet
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)8
Odpovídá barva obaluspíše ano
Rovnoměrnost barvymírné mapy
Lesk bez tukupololesk
Lesk po tukuvýrazně lepší
Cena62,90 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)9

Anděl Přerov s.r.o. barvy na vajíčka v tabletách

Tablety se dobře rozpouštějí a díky nanášení barvy i pomocí štětce lze vytvářet zajímavé kombinace odstínů i vzorů. Výsledkem jsou spíše jemnější, pastelové barvy, které působí elegantně, ale nemusí být tak syté jako u klasických práškových variant. Pro rovnoměrný efekt je vhodné vejce při barvení průběžně otáčet, jinak se mohou objevit lehké nerovnoměrnosti v odstínu.

ParametrHodnota
Název produktuAnděl Přerov s.r.o. Barvy na vajíčka
Typ barvyTablety
VýrobceAnděl Přerov s.r.o.
Počet barev v balení5
Doporučená teplota vodynení uvedeno
Doporučený čas barvenínení uvedeno
Reálný čas barvení5 min.
Náročnost přípravyjednoduchá
Manipulace během barvenínutné otáčet
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)7
Odpovídá barva obaluspíše ano
Rovnoměrnost barvymírné mapy
Lesk bez tukumatný
Lesk po tukuvýrazně lepší
Cena79 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)6

IRIS-Eierfarben barvy na vajíčka v tabletách

Barvy na vajíčka IRIS od značky Heitmann patří mezi tradiční produkty, které lákají na jednoduché použití a pestrou škálu odstínů. Tablety se snadno rozpouštějí a příprava je rychlá, během testu ale zamrzela nejasnost v návodu - v různých jazykových verzích se liší doporučení ohledně teploty vody, což může vést k horším výsledkům. Samotné barvy jsou spíše méně syté a při barvení je nutné vajíčka otáčet, jinak se mohou objevit mírné mapy. Povrch zůstává bez ošetření spíše matný, po potření tukem se však vzhled výrazně zlepší.

ParametrHodnota
Název produktuIRIS- Eierfarben
Typ barvyTablety
VýrobceHeitmann Eierfarben
Počet barev v balení6
Doporučená teplota vodynení uvedeno
Doporučený čas barvenínení uvedeno
Reálný čas barvení5 min.
Náročnost přípravyjednoduchá
Manipulace během barvenínutné otáčet
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)5
Odpovídá barva obaluspíše ano
Rovnoměrnost barvymírné mapy
Lesk bez tukumatný
Lesk po tukuvýrazně lepší
Cena87 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)5

Pastell Zauber pastelové barvy na vajíčka

Barvy na vajíčka Pastell Zauber od značky Heitmann lákají na jemné pastelové odstíny a kreativní zdobení, v praxi však výrazně zaostaly za očekáváním. Příprava je sice jednoduchá, ale chybí jasné informace o ideální teplotě vody i délce barvení. Výsledné barvy jsou velmi slabé a často neodpovídají odstínům na obalu. Při barvení je nutné vajíčka průběžně otáčet, přesto se objevují výrazné fleky a nerovnoměrné zabarvení. Povrch zůstává bez ošetření matný, po potření tukem se vzhled sice zlepší, celkový dojem ale zůstává spíše podprůměrný.

ParametrHodnota
Název produktuPastell Zauber
Typ barvyTekutá barva
VýrobceHeitmann Eierfarben
Počet barev v balení6
Doporučená teplota vodynení uvedeno
Doporučený čas barvenínení uvedeno
Reálný čas barvení5 min.
Náročnost přípravyjednoduchá
Manipulace během barvenínutné otáčet
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)2
Odpovídá barva obaluspíše ne
Rovnoměrnost barvyvýrazné fleky
Lesk bez tukumatný
Lesk po tukuvýrazně lepší
Cena159,50 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)2

OVO zlatý třpyt gelové barvy na vajíčka

Gelové barvy OVO Zlatý třpyt od výrobce Druchema patří k nejvýraznějším produktům v testu a zaujmou především netradiční aplikací i výsledným efektem. Barvení probíhá přímo v rukavicích pomocí dlaní, což je o něco náročnější než klasické metody, ale umožňuje vytvářet originální barevné přechody i kombinace. Rukavice jsou součástí balení. Výsledné odstíny jsou velmi syté, rovnoměrné a bez map, přičemž zlatý třpyt dodává vajíčkům atraktivní a výrazný vzhled. Povrch je lesklý už bez další úpravy, po potření tukem se efekt ještě zvýrazní.

ParametrHodnota
Název produktuOVO Zlatý třpyt
Typ barvyGelová barva
VýrobceDruchema
Počet barev v balení4 + 1 efekt na vajíčka
Doporučená teplota vodynení uvedeno
Doporučený čas barvenínení uvedeno
Reálný čas barvení6 min.
Náročnost přípravystřední
Manipulace během barvenínutné barvit s rukavicí
Sytost barvy (1 nejméně –10 nejvíce)10
Odpovídá barva obaluspíše ano
Rovnoměrnost barvybez map
Lesk bez tukulesk
Lesk po tukulepší
Cena49 Kč
Celkové hodnocení (1 nejméně –10 nejvíce)10

Hlavní zjištění testu

  • Nejlepší výsledky mají klasické práškové a gelové barvy
  • Tablety a pastelové varianty jsou méně syté a často nerovnoměrné
  • U většiny barev je nutné vejce během barvení otáčet
  • Lesk se téměř vždy výrazně zlepší po potření tukem
  • Ne všechny produkty odpovídají barvám uvedeným na obalu

Jak správně připravit vejce před barvením

Aby barvy na vajíčkách vynikly co nejlépe, je důležité nepodcenit samotnou přípravu vajec. Ideální jsou bílá vejce, na kterých odstíny vyniknou výrazněji než na hnědých. Před barvením je důkladně omyjte v teplé vodě s trochou octa nebo jaru. Odstraníte tak mastnotu a nečistoty, které by mohly způsobit nerovnoměrné zabarvení. Vejce je také vhodné nechat chvíli v pokojové teplotě, aby při vaření nepraskla.

Jak správně uvařit vejce na barvení

Správné uvaření je klíčové nejen pro vzhled, ale i manipulaci při barvení:

  • Vejce vložte do studené vody, ne do vroucí
  • Přidejte lžičku soli nebo octa - sníží riziko prasknutí
  • Přiveďte k varu a vařte 8-10 minut natvrdo
  • Po uvaření je ihned zchlaďte studenou vodou

Díky rychlému ochlazení se vejce lépe loupou a zároveň se zastaví proces vaření, což zabrání vzniku okraje kolem žloutku.

Nejčastější chyby při barvení vajec

Vyvarujte se těchto chyb, které mohou zkazit výsledek:

  • Mastná nebo špinavá vejce
  • Nedodržení teploty vody
  • Příliš krátké barvení
  • Neotáčení vajec v lázni
  • Použití starých nebo nekvalitních barev

I drobná chyba může způsobit fleky nebo nevýraznou barvu.

Jak dlouho vydrží obarvená vejce a jak je skladovat

Obarvená vejce nejsou jen dekorace, ale často i součást velikonoční hostiny. Pokud je plánujete konzumovat, je důležité myslet na správné skladování:

  • Uchovávejte je v lednici při teplotě do 5 °C
  • Spotřebujte ideálně do 5–7 dnů
  • Pokud byla vejce delší dobu mimo lednici (např. při koledě), raději je nejezte
  • Vejce s prasklinou po barvení raději vyřaďte

Díky správnému skladování předejdete zdravotním problémům a zachováte jejich čerstvost.

