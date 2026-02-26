Právě to dnes zažívají tisíce Čechů. Jak ukázal redakční test MF DNES, ceny stejného ubytování se mohou lišit nejen mezi jednotlivými rezervačními portály, ale dokonce i podle toho, na jakém zařízení je zákazník hledá. „Rozdíl může činit i dvacet procent,“ říká ekonom Petr Král, který se specializuje na zahraniční trhy a na testu se podílel. „Je evidentní, že rezervační společnosti podporují mobilní aplikace a rezervace přes mobil obecně a že testují, kolik je uživatel ochoten zaplatit,“ doplňuje.
Redakce prověřila 12 používaných ubytovacích portálů od globálních hráčů až po domácí servery. Výsledek? Řada nesrovnalostí. Kromě her s cenami například zarážejí i různé rezervační podmínky, storna, odlišné popisy stejných kapacit na oficiálních webech a na portálech, nedostatečné filtry či zmatky s jazykovými a lokálními mutacemi.
„Díky testu jsme si rozšířili obzory o rezervačních portálech. K některým z nich už se v budoucnu nevrátíme,“ říká Andrea Slámová. Testeři postupovali metodou mystery shopping, chovali se tedy jako běžní zákazníci a podle zadaných kritérií náhodně a zcela dle vlastního uvážení vybírali k porovnání hotelové pokoje či apartmány.
„To není sleva, ale cenová hra. Zákazník má pocit výhodné koupě, i když ve skutečnosti platí víc.“