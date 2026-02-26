Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Alena Daňková
Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než budou všechny dobré nabídky pryč.“ Dcera Míša si sedá k notebooku, syn Honzík bere do ruky mobil. Hledají stejný apartmán – a narážejí na první paradox. Na počítači je ubytování se slevou, na mobilu o několik tisíc levnější a na oficiálním webu stojí apartmán ještě méně než obě „výhodné“ nabídky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Právě to dnes zažívají tisíce Čechů. Jak ukázal redakční test MF DNES, ceny stejného ubytování se mohou lišit nejen mezi jednotlivými rezervačními portály, ale dokonce i podle toho, na jakém zařízení je zákazník hledá. „Rozdíl může činit i dvacet procent,“ říká ekonom Petr Král, který se specializuje na zahraniční trhy a na testu se podílel. „Je evidentní, že rezervační společnosti podporují mobilní aplikace a rezervace přes mobil obecně a že testují, kolik je uživatel ochoten zaplatit,“ doplňuje.

Premiové testy

Redakce prověřila 12 používaných ubytovacích portálů od globálních hráčů až po domácí servery. Výsledek? Řada nesrovnalostí. Kromě her s cenami například zarážejí i různé rezervační podmínky, storna, odlišné popisy stejných kapacit na oficiálních webech a na portálech, nedostatečné filtry či zmatky s jazykovými a lokálními mutacemi.

„Díky testu jsme si rozšířili obzory o rezervačních portálech. K některým z nich už se v budoucnu nevrátíme,“ říká Andrea Slámová. Testeři postupovali metodou mystery shopping, chovali se tedy jako běžní zákazníci a podle zadaných kritérií náhodně a zcela dle vlastního uvážení vybírali k porovnání hotelové pokoje či apartmány.

„To není sleva, ale cenová hra. Zákazník má pocit výhodné koupě, i když ve skutečnosti platí víc.“

ekonom Petr Král k Vrbo.com

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

ilustrační snímek

Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček,...

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát

AI ve škole

Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu...

Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

ilustrační snímek

Plné žejdlíky a kus flákoty tu zákazníkům nabízeli již v časech, kdy se jezdívalo koňmo a vládly...

Nejčtenější

Změna PET lahví podle EU. Do roku 2030 poroste recyklovaná složka

ilustrační snímek

PET lahve se opět změní. Více recyklace, méně nevyužitého odpadu, to je hlavní smysl další chystané novinky. Po víčkách, které nejdou oddělit a cvrnkají při pití zákazníky do nosu, se změní i design...

Nefunguje vám doma WiFi tak, jak má? Na vině může být maličkost

Chytrá domácnost Samsung

Problém se slabým nebo žádným signálem WiFi trápí čas od času každého. Pokud ale přetrvává a připojení kabelem (LAN) funguje, bude na vině nejspíš umístění routeru. Kam ho dát, aby měl co největší...

Chcete platit za elektřinu méně? Klíčem jsou aktuální ceny na trhu

Advertorial
Měli jsme vizi světa, kde ceny energií určuje trh a ne dodavatelé, říkají...

Díky změně v obchodování s elektřinou už domácnosti nemusejí doplácet na roční cenové odhady a vysoké marže u „fixů“ nebo tarifů na dobu neurčitou, ale mohou za elektřinu platit tolik, kolik opravdu...

Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího...

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

26. února 2026

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

26. února 2026

Investice do mladší pleti: Vyplatí se domácí LED terapie?

Vypadá to, že péče o pleť poslední roky nezná hranic, což potvrzuje i...

Jemné vrásky, ztráta pružnosti a unavený vzhled přicházejí často dřív, než bychom čekali. Pokud tento proces ignorujeme, pokožka postupně ztrácí schopnost regenerace a běžná kosmetika přestává...

25. února 2026  11:45

Proč záclony mizí z moderních interiérů a jaké typy rolet a žaluzií je nahrazují?

Římské rolety

Mladá generace dává přednost minimalistickým řešením. Klasické záclony a bytové textilie pak ustupují moderním řešením, jako jsou římské a blackout rolety, plisé žaluzie či automatizované stínění....

25. února 2026  8:30

Auto po zimě: Proč je sůl největší nepřítel a kde nechat umýt podvozek

ilustrační snímek

Zima je pryč, ale škody zůstávají. Pokud jste po měsících jízdy na posolených silnicích nechali auto bez důkladného umytí podvozku, riskujete korozi, drahé opravy i problémy na STK. Silniční sůl...

25. února 2026

Výběr matrace není jen o pohodlí. Rozhodují věk, kila i poloha

Matrace Moravia

Výběr matrace není jen otázkou pohodlí. Pokud při nákupu ignorujete věk a tělesnou hmotnost, můžete během pár let řešit bolesti zad, proleženiny i zbytečně vyhozené tisíce korun. Správná matrace má...

24. února 2026  11:45

Perete se s teploměrem? Tenhle trik na sklepávání vás zachrání

Ilustrační snímek

Znají to hlavně rodiče malých dětí. Od doby, co jsou rtuťové teploměry zakázané, se při každé nemoci kolem sebe ohánějí galiovými teploměry, jako by zaháněli zlé duchy. Důvod je přitom prozaičtější:...

24. února 2026  8:30

Zadržujete vodu v těle? Těchto 10 potravin může výrazně ulevit od otoků

Lednička, domácí tetris. Víte, které potraviny v ní máte zbytečně?

Oteklé nohy večer po práci, nafouklé břicho, prsteny, které najednou nejdou sundat. Zadržování vody v těle není jen estetický problém. Pokud ho dlouhodobě ignorujete, může se promítnout do vyššího...

24. února 2026

Energošmejdi opět útočí, upozorňuje úřad. Loni rozdal rekordní pokuty

ilustrační snímek

Energetický regulační úřad (ERÚ) v loňském roce udělil dodavatelům a zprostředkovatelům za protispotřebitelské praktiky rekordní pokuty v celkové výši 18,5 milionu korun. Jedna ze společností navíc...

23. února 2026  10:28

Jaký zvlhčovač vzduchu je pro vás ideální? Nezáleží jen na výkonu

Zimní zahrada je místo odpočinku a relaxace.

Výběr správného zvlhčovače vzduchu je klíčový pro zdravou domácnost, bezproblémový spánek a prevenci onemocněních dýchacích cest. Čím se při výběru řídit, jaké typy zvlhčovačů jsou na trhu a který z...

23. února 2026  8:30

Jak vybrat správné víno k rybě a k masu: průvodce pro laiky

Sklenka vína se vám může zdát jako dobrý nápad. Pozor ale! Pokud se vám...

Špatně zvolené víno dokáže znehodnotit i pečlivě připravenou večeři. Můžete investovat několik stovek korun do kvalitní láhve a přesto mít pocit, že to nefunguje – víno chutná kysele, jídlo ztrácí...

23. února 2026

Moderní lékárnička pro alergiky: Proč začít s přípravou už v únoru

Alergie (ilustrační foto)

Zatímco většina lidí v únoru stále řeší zimní bundy a lyžařskou sezonu, pro statisíce Čechů začíná nejnáročnější období roku. První silné alergeny, jako jsou líska a olše, se letos kvůli mírným zimám...

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.