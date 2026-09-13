Pokud chtěli naši slovanští předci naznačit, jak hluboce si váží svých hostů či blízkých, nabídli jim symboly života, bezpečí, pohostinnosti a úcty – chléb a sůl.
Kdybychom stejné gesto ze samé lásky projevili vůči potomkům, zasloužili bychom výchovný políček. Podstrkovat sůl dětem? Nikdy! Dávno to není vzácnost, každý z nás jí denně spolyká přes 16 gramů. To je, prosím pěkně, šest kilogramů za rok. Není divu, že pak třetinu dospělých Čechů trápí vysoký krevní tlak. Přitom pečivo je považováno za jeden z klíčových zdrojů soli.
Aktuální test 15 celozrnných výrobků ukázal, že solí pekaři v řadě případů opravdu nešetřili. Kterému pečivu se při přípravě svačin raději vyhnout a co naopak do školních brašen mohou rodiče s klidným svědomím zabalit?
I když společnost deklaruje, že výrobek obsahuje ve 100 gramech výrobku 1,1 gramu soli, skutečnost je odlišná – laboratoř jí našla 2 gramy.