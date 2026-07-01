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Test prostředků proti klíšťatům: repelenty fungují, bylinná kosmetika je k ničemu

Magdalena Nová
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
13 fotografií
Pochutnávalo si už na krvi dinosaurů, dnes se spokojí i s menším úlovkem, z apetitu však klíště mnoho neztratilo. Pokud spolu s ním nechcete inkasovat i infekční choroby, používejte účinné repelenty. Pomáhají i ty, které jsou založeny na původně přírodních látkách. Test iDNES.cz také zjišťoval, jakým prostředkům se naopak vyhnout.

Žádné oči, jen čidlo na předním páru končetin, které dokáže detekovat teplotu, jemné chvění vzduchu i obsah vydechovaného oxidu uhličitého. K tomu důmyslné a výkonné sací ústrojí opatřené chobotkem se zpětnými háčky, čelistmi a makadly. A samozřejmě ochranným štítkem krytá zřasená nádrž, jejíž objem může narůst i na třistanásobek.

Premiové testy

Monstrum, které ve vysokém rozlišení připomíná slintajícího vesmírného Vetřelce, má ve skutečnosti sotva pár milimetrů. O to nebezpečnější a zákeřnější ovšem je.

Seznamte se: Ixodes ricinus neboli klíště obecné, hladový parazit, který nás neohrožuje ani tak svou nenasytností jako patogeny, které přenáší. Hlavně viry klíšťové encefalitidy a bakteriemi lymské boreliózy. Pro představu: Původce virového zánětu mozku a mozkových blan přenášejí až čtyři procenta klíšťat, spirochéty rodu Borrelia může mít v trávicím traktu dokonce každé druhé. Třeba na pražském Petříně – v parku v absolutním centru milionové metropole – je podle kvalifikovaných odhadů infikováno 40 procent klíšťat.

Výrazné aroma je velký eufemismus – hustý olejnatý přípravek připomíná pachem dochucovadlo do polévky, které z kůže nevyvane ani po hodině.

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