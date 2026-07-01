Žádné oči, jen čidlo na předním páru končetin, které dokáže detekovat teplotu, jemné chvění vzduchu i obsah vydechovaného oxidu uhličitého. K tomu důmyslné a výkonné sací ústrojí opatřené chobotkem se zpětnými háčky, čelistmi a makadly. A samozřejmě ochranným štítkem krytá zřasená nádrž, jejíž objem může narůst i na třistanásobek.
Monstrum, které ve vysokém rozlišení připomíná slintajícího vesmírného Vetřelce, má ve skutečnosti sotva pár milimetrů. O to nebezpečnější a zákeřnější ovšem je.
Seznamte se: Ixodes ricinus neboli klíště obecné, hladový parazit, který nás neohrožuje ani tak svou nenasytností jako patogeny, které přenáší. Hlavně viry klíšťové encefalitidy a bakteriemi lymské boreliózy. Pro představu: Původce virového zánětu mozku a mozkových blan přenášejí až čtyři procenta klíšťat, spirochéty rodu Borrelia může mít v trávicím traktu dokonce každé druhé. Třeba na pražském Petříně – v parku v absolutním centru milionové metropole – je podle kvalifikovaných odhadů infikováno 40 procent klíšťat.
Výrazné aroma je velký eufemismus – hustý olejnatý přípravek připomíná pachem dochucovadlo do polévky, které z kůže nevyvane ani po hodině.