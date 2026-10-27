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Test plnotučného mléka: Vyhrály selské a Pilos z Lidlu, jedno z nejdražších pohořelo

Magdalena Nová

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Test MF DNES - mléko | foto: Anna Kristová, MAFRAMAFRA

Češi jsou prý přivyklí na poněkud fádní chuť trvanlivého mléka. Proti gustu žádný dišputát, ale když obchody nabízejí mnohem víc plnotučných variant, tak proč nevyzkoušet také něco čerstvějšího a chutnějšího?

Severské národy jsou rekordmany v pití mléka. A takoví Švédové, kteří ho za rok vypijí kolem 350 litrů, mají už přes třicet laureátů Nobelovy ceny. Proto se nabízí souvislost: Tam, kde pijí víc mléka, získávají víc nobelovek. Existuje na to i odborná studie a statistika přece nelže. Nebo že by?

Ve skutečnosti si experti v analýze jen hezky pohráli s daty a stvořili to, čemu se říká falešná korelace. Prostě dali do souvislosti něco, co vlastně není příčina a důsledek.

Premiové testy

Jistě, byl to vědecký vtípek, ale to neznamená, že pití mléka nepřináší tělu a mysli výrazný prospěch. „Mléko může sloužit jako zdroj tekutin a můžeme ho využít i jako zdroj bílkovin a vápníku. Pokud ho nebudeme pít, nemusíme tím jídelníček ochudit, když do něj pravidelně zařadíme kvalitní mléčné výrobky,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy, proč bychom měli vnímat mléko a výrobky z něj jako samozřejmou součást každodenního menu.

Nejchutnější je pochopitelně plnotučné mléko, které má svými parametry nejblíž k originálu. Redakce iDNES.cz proto nechala v laboratoři otestovat 14 vzorků plnotučného mléka, které si mohou zákazníci koupit v několika variantách: od biomléka po trvanlivé UHT.

V několika případech detekovali porotci silnou pachuť po lepence. Častěji narazili na jinou příchuť – stáje.

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