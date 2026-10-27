Severské národy jsou rekordmany v pití mléka. A takoví Švédové, kteří ho za rok vypijí kolem 350 litrů, mají už přes třicet laureátů Nobelovy ceny. Proto se nabízí souvislost: Tam, kde pijí víc mléka, získávají víc nobelovek. Existuje na to i odborná studie a statistika přece nelže. Nebo že by?
Ve skutečnosti si experti v analýze jen hezky pohráli s daty a stvořili to, čemu se říká falešná korelace. Prostě dali do souvislosti něco, co vlastně není příčina a důsledek.
Jistě, byl to vědecký vtípek, ale to neznamená, že pití mléka nepřináší tělu a mysli výrazný prospěch. „Mléko může sloužit jako zdroj tekutin a můžeme ho využít i jako zdroj bílkovin a vápníku. Pokud ho nebudeme pít, nemusíme tím jídelníček ochudit, když do něj pravidelně zařadíme kvalitní mléčné výrobky,“ vysvětluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy, proč bychom měli vnímat mléko a výrobky z něj jako samozřejmou součást každodenního menu.
Nejchutnější je pochopitelně plnotučné mléko, které má svými parametry nejblíž k originálu. Redakce iDNES.cz proto nechala v laboratoři otestovat 14 vzorků plnotučného mléka, které si mohou zákazníci koupit v několika variantách: od biomléka po trvanlivé UHT.
V několika případech detekovali porotci silnou pachuť po lepence. Častěji narazili na jinou příchuť – stáje.