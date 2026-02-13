Test pesticidů v růžích: Některé tradiční dárky k Valentýnu byly plné chemie

Magdalena Nová
Jedním z atributů svatého Valentýna, patrona všech zamilovaných, jsou růže. Zdánlivě bezchybné květiny, které koupíte v některých květinářstvích, by však světci velkou radost neudělaly. Zůstávají v nich pesticidy, které jim na farmě pomáhaly růst.

Únor má v sobě asi tolik přitažlivosti jako pondělí po návratu z dovolené. Jaro, slunce a teplo v nedohlednu, zato pošmourna na export, tudíž se pocity blaženosti limitně blíží nule. Proto když se přesně v půli měsíce převalí přes květinářství barevná záplava valentýnských růží, měli by pookřát i nejzatvrzelejší škarohlídi.

Jenže jak ukázalo několik zahraničních studií a potvrdil i aktuální test iDNES.cz, ani na růže už není spolehnutí.

Aby totiž na farmách v Latinské Americe či Africe rostly květiny do krásy, nestaly se kořistí škůdců a plísní a vydržely dlouhou cestu za zákazníky, pomáhají si zemědělci při pěstování pesticidy. Mnohdy i takovými, jejichž používání unijní legislativa nepovoluje. Na cestu do Evropy tak vyrážejí květiny s výbavou pozůstatků po jejich rozkladu, takzvaných reziduí pesticidů.

Holýma rukama vázala květiny a přikusovala sušenku. Příště by to chtělo aspoň rukavice, protože v zářivě žlutých růžích se našlo 43 různých reziduí pesticidů.

titulek

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček,...

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu...

Test tuzemských perlivých vín: Itálii se vyrovnají. Až na vzorky s chutí plastu či gumy

ilustrační snímek

Chryzantémy, letní jabloň z dětství u prarodičů, rozkvetlá větvička, hruškový kompot, ale také...

Elektrokola jsou lepší, efektivnější a umějí řadit sama. Ale prodeje váznou

Trek Powerfly+ 8 Gen 5

VIDEO Český trh s elektrokoly je hodně specifický, naprosto na něm dominují horská kola. Našinci si...

Test výčepních desítek: Kvalita piva se zlepšila, přesto jejich chuť často kazí vady

Test výčepních piv

Připravit desítku, která jen nezažene žízeň, ale bude taky chutnat, je pro sládka těžší úkol než...

Kam vyrazit v Česku na pivo? Velký průvodce a test slavných hospod

ilustrační snímek

Plné žejdlíky a kus flákoty tu zákazníkům nabízeli již v časech, kdy se jezdívalo koňmo a vládly...

TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát

AI ve škole

Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu...

Mazlíčci čtenářů iDNES.cz jsou lékem na únorový splín. Potěšte se fotogalerií

Hope Dream Zlatá kudrnka

Sníh, ledový vítr, málo sluníčka a zima mohou i náladu poslat pod bod mrazu. Kdo však zimní splín neřeší, jsou naši čtyřnozí kamarádi. Vybrali jsme pro vás téměř stovku opravdu povedených čtenářských...

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

Konec zabijaček v Čechách? V oblibě jsou stále více pseudozabijačky, líčí řezník

Premium
ilustrační snímek

Jeden z největších zimních kulinářských zážitků je na ústupu. Nemůže za to zlý Brusel, jak by se snad mohlo zdát s ohledem na lavinu tamějších „bohulibých“ nápadů, ale naše vlastní lenost, píše...

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

Kreditní karta jako dobrý sluha: Jak využít cashback při nákupu elektroniky

Ilustrační snímek

Při nákupu nového telefonu, notebooku nebo televize většina z nás automaticky sahá po platební kartě. Málokdo se však pozastaví nad tím, že volba mezi debetní a kreditní může znamenat rozdíl několika...

12. února 2026

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

11. února 2026

Necháváte si na mobilu pořád zapnutou WiFi? Riskujete útok i rychlé vybití

V mrazech je lépe používat telefon venku co nejkratší dobu.

Necháváte si neustále zapnutou WiFi na mobilu? Možná se tím vystavujete zbytečnému riziku. Váš smartphone se totiž pořád aktivně dotazuje okolí a hledá sítě, které zná z minulosti, čímž o vás...

11. února 2026  8:30

Zimní únava vs. deprese: Jak poznat rozdíl a kdy jít k lékaři

ilustrační snímek

S příchodem krátkých dní, šedé oblohy a mrazivého počasí se v české společnosti pravidelně otevírá téma, které bylo dříve často bagatelizováno jako pouhá lenost či nedostatek pevné vůle. Odborníci...

11. února 2026

3 doplňky stravy, které zlepší paměť, zpomalí stárnutí a pomohou shodit kila

Spojte příjemné s užitečným. Namísto po prášku sáhněte po partnerovi či...

Pokud vás trápí zhoršující se paměť nebo se bojíte předčasného stárnutí, zaměřte se na potravinové doplňky, které osvěží mozek a zlepší soustředění. Blahodárně působí na zdraví celého těla a pomohou...

10. února 2026  8:30

Veletrh For Pasiv 2026 v Praze: Na co se zaměřit, pokud plánujete stavět

Ukázka pasivního domu

Rostoucí ceny energií a přísnější normy mění české stavebnictví. Veletrh For Pasiv 2026, který proběhne od 12. do 14. února v Letňanech, nabídne ucelený pohled na nízkoenergetické bydlení. V...

10. února 2026

Je váš iPhone bezpečný? Přinášíme seznam těch, kterým končí podpora

iPhone 11 Pro a iPhone 12 Pro

Používáte iPhone starší než 7 let? Pak už nemáte záruku, že bude podporovat nejnovější operační systém iOS 26, který Apple představil loni. Ale i mladší modely s ním mohou mít problém, nebude vám na...

9. února 2026  8:30

Cestování s dětmi na hory: Jak přežít dlouhou cestu autem bez stresu

Před cestou na hory si nechejte zkontrolovat auto, projděte povinnou výbavu a...

Rodinná cesta na hory prověří nejen trpělivost rodičů, ale i připravenost auta. Několikahodinová jízda s dětmi klade vyšší nároky na bezpečnost, organizaci i komfort celé posádky. Podceněná výbava se...

9. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Energetický štítek na pračce (ilustrační foto)

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak srazit účty za elektřinu, je nahrazení stávajících spotřebičů. Nejvíce „žerou“ staré lednice, sušičky nebo bojlery – poradíme, kdy se zamyslet nad výměnou, někdy...

8. února 2026  8:30

Jak ušetřit v zimě na energiích: Rychlá opatření pro radiátory

Radiátor.

Ceny energií v zimě často rostou ne proto, že by lidé topili víc, ale proto, že topí špatně. Radiátory představují klíčový koncový prvek topného systému. Pokud nepracují správně, část vyrobeného...

8. února 2026

