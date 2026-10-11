Je to pohodlné, často levnější, a navíc velmi diskrétní, shodli se ve společném průzkumu serveru Ordinace.cz a online lékárny Lékárna.cz zákazníci, kteří se nebojí nakupovat volně prodejné léky, potravinové doplňky, drogerii nebo veterinární přípravky na síti.
A že takových Čechů je! Když totiž přepravní společnost DPD analyzovala nákupní chování svých evropských klientů, zjistila, že si lékárenské zboží pořizuje online téměř každý druhý z nás, přesně 48 procent. Ve zbytku kontinentu to přitom není ani třetina zákazníků.
Jenže nám chybí konzultace s živým lékárníkem, oponovali v průzkumu ti, kteří zatím nákup v lékárně se zásilkovým výdejem, jak zní oficiální definice, neriskovali.
Proto se redakce iDNES.cz po šesti letech vrátila k testu online lékáren – nejen aby zjistila, nakolik je nákup komfortní, bezpečný a drahý, ale také, aby ověřila, zda se dočká od farmaceutů odborné rady.
Jejich stránky minete jen stěží – jsou laděné do červena a nebojí se explicitních obrázků, takže vás ilustrace kožních potíží budou ještě dlouho pronásledovat.