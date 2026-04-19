K snídani dvě deci pomerančového džusu, do školy půl litru šťávy do lahve, oběd zapít slazeným čajem z jídelny, po vyučování povzbudit ducha malinovkou a večer zazdít celodenní náročný program limonádou s kofeinem.
Blahopřejeme školákům, kteří se v pitném režimu poznali. Za patnáct hodin bdělosti dokázali do těla dopravit zhruba 130 gramů úplně zbytečných cukrů, což je přesně o 130 gramů cukru víc, než by si odborníci na zdravou výživu přáli, a o 100 gramů víc, než by byli ochotni tolerovat.
„Slazené nápoje by rozhodně neměly být pravidelnou součástí pitného režimu dětí, pro ně je na prvním místě nejvhodnější pitná voda, slabě a středně mineralizované minerálky a ochucené vody bez přidaného cukru a sladidel, případně naředěné stoprocentní ovocné a zeleninové šťávy nebo neslazené ovocné a některé bylinné čaje,“ rekapituluje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy nabídku, z níž by se mělo skládat každodenní nápojové menu školou povinných dětí a dospívajících.
Rozhodně by nás k nákupu neměly inspirovat informace o množství vitaminů, které jsou do nápoje přidány.