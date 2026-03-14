Díky mlsným kozám pasáčka Kaldiho, které takhle jednou v 9. století posvačily na pastvě v etiopské provincii Kaffa neznámé plody a ještě po západu slunce údajně tančily na zadních, víme, že kávová zrna nejsou ďáblovo dílo, jak si tehdy mysleli habešští mniši, nýbrž dar vpravdě božský.
Čechům to není nutné zdůrazňovat, protože podle průzkumu společnosti Nielsen z roku 2024 jich sedm z deseti popíjí minimálně jeden lahodný nápoj s obsahem kofeinu, tělu prospěšných antioxidantů, flavonoidů, lignanů a dalších biologicky aktivních látek každý den. Většinou si ho sice dopřejí doma či v práci, ale nastupující kávová generace mezi 15 a 24 lety přípravu raději svěří odborníkům.
Těm se říká baristé a jejich úkolem není jen „uvařit kafe“. Dva takové odborníky přizvala redakce iDNES.cz také k aktuálnímu testu: Petra Holatu, jednoho z provozovatelů kavárny a cukrárny Alchymista v Praze 7 a zástupce Asociace výběrové kávy, a Zbyňka Vojtěška, dvojnásobného českého šampiona v cup tastingu, soutěži, v níž o titulu rozhoduje vytříbený cit pro chuť kávy.
Kávovar, s nímž se tu pracuje, by potřeboval vyčistit, espresso proto bylo zatuchlé, olejnaté, bez jakékoli chuti, natož nějak zajímavé. Také použitá kávová zrnka už pamatovala lepší časy.