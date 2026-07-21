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Mastná až blátivá, po přípravě ztvrdla. Ani vítěz testu grilovacích klobás neoslnil

Magdalena Nová

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ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

V Norimberku klobásy grilují nejraději na bukovém dříví, to my se spokojíme i s méně vytříbeným otopem. Na obou stranách Šumavy ale chceme, aby byly klobásy z kvalitního vepřového masa a bez aditiv. Redakce otestovala několik balení norimberských a bavorských grilovacích klobás. Které jsou nejchutnější? A liší se klobásy vyrobené v Česku od těch německých?
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Kdysi patřilo k nezbytné letní výbavě ohniště, seříznutý klacek, na něm zapíchnutý buřt, parta, kytara a písně bratrů Nedvědů. Jenže pokrok se nedá zastavit, a tak jsme táborák vyměnili za gril, větve nahradilo jednorázové nádobí a Stánky na levnou krásu hledáme na Spotify. Rodina a parta zůstaly, a jak ukazuje aktuální průzkum společnosti Košík.cz, jsme věrni i různým uzenkám a klobásám.

„Češi už se nebojí experimentovat, zkoušejí nové prémiové druhy masa a dalších potravin a jsou kreativnější třeba i ve výběru uzenin,“ popisuje proměnu našich chutí obchodní ředitel online supermarketu Košík.cz Jan Navrátil. Ne že bychom na špekáčky, slavný český vynález, úplně zanevřeli, stále častěji se však poohlížíme, co nám může na oheň nabídnout klobásová velmoc v sousedství, totiž Bavorsko. Jejich grilovacích klobás, jimž říkají bratwürste, je tolik druhů, že na důkladnou degustační sondáž by nejspíš jedna grilovací sezona nestačila.

Ty nejslavnější z Norimberku, jejichž kvalitu a recepturu chrání od roku 2003 i Evropská unie, se na začátku prázdnin rozhodla otestovat také redakce iDNES.cz. K šesti nefalšovaným Nürnberger Rostbratwürste s logem chráněného zeměpisného označení na obalu přidala ještě čtyři „obyčejné“ bavorské klobásy – stejně bledé, kořeněné, útlé a podle etikety i se stejným obsahem masa. Jen holt vyrobené českými řezníky.

U nás ani v Německu se nešetřilo na mase, tuku či soli.

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