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Test farmářských trhů: Kde berou karty, kvůli kterým si přivstat a kam se netrmácet


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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V létě nastává čas koupit na trhu něco čerstvého a zdravého. Redakce iDNES.cz se v testu zaměřila na porovnání farmářských, selských a jiných sezonních trhů po celém Česku, na nichž sedláci, řemeslníci a výrobci nabízejí vlastní produkci. Pod drobnohledem se tak ocitla nabídka od čerstvého ovoce a zeleniny přes maso, mléko a mléčné výrobky po zavařeniny, kysané zelí, hrnečky nebo proutěné košíky.
Premiové testy

Domácí obvykle nabídku „svých“ sadařů, zelinářů, řezníků nebo košíkářů znají, jenže o prázdninách mají Češi toulavé boty a zavítají i do neprozkoumaných regionů. A takový povedený farmářský trh může být nejen zajímavou turistickou atrakcí, ale také možností, kde nakoupit čerstvé potraviny na přípravu večeře a svačin na druhý den.

Proto se redaktoři snažili vybrat v každém kraji takové trhy, na které se vyplatí zajet z širšího okolí nebo kam mohou zavítat turisté, kteří budou bloumat po přírodních krásách a památkách.

Někde nabízejí unikátní službu, totiž průvodce po trzích. Jinde funguje i mykologická poradna.

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