Domácí obvykle nabídku „svých“ sadařů, zelinářů, řezníků nebo košíkářů znají, jenže o prázdninách mají Češi toulavé boty a zavítají i do neprozkoumaných regionů. A takový povedený farmářský trh může být nejen zajímavou turistickou atrakcí, ale také možností, kde nakoupit čerstvé potraviny na přípravu večeře a svačin na druhý den.
Proto se redaktoři snažili vybrat v každém kraji takové trhy, na které se vyplatí zajet z širšího okolí nebo kam mohou zavítat turisté, kteří budou bloumat po přírodních krásách a památkách.
Někde nabízejí unikátní službu, totiž průvodce po trzích. Jinde funguje i mykologická poradna.