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Test cukráren: Za sladké nebe v ústech zaplatíte čtyřicet korun, ale i dvě stovky


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Ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Léto se chystá na zasloužený odpočinek, děti do školy a rodiče zpět ke všedním povinnostem. Bolestné oslazené cukrem na závěr prázdnin si tak zaslouží všichni bez výjimky. Kde vám pro takovou příležitost nabídnou nejlepší věnečky, zmrzlinu vyrobenou na míru, poctivé indiánky nebo likérovou špičku, o které se vám bude zdát?

Může vypadat třeba jako starosvětský vídeňský podnik. Nebo jako ztřeštěný cukrkandlový kabinet, hypermoderní fabrika, dobře utajená pohádková zahrada, přímořské bistro či štuky a křišťálovými lustry načechraný luxus. Dokonce může být prvotřídní cukrárna zakrytá lešením.

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Jakmile však vkročíte dovnitř, to nejdůležitější musí být vidět a cítit hned ode dveří: zákusky, dezerty, dorty či chlebíčky, nad nimiž se vám sbíhají sliny, ať počítáte každou utrženou kalorii, nebo raději nosíte kalhoty v pase na gumu.

V Česku bylo přitom před deseti lety odhadem pět tisíc cukráren a kaváren, od té doby se nejspíš počet míst, kde seženete něco sladkého ke kávě, zdvojnásobil, možná až ztrojnásobil. Tudíž určit mezi nimi tu nejlepší by bylo prázdné gesto.

Interiér je působivý stejně jako nabídka zákusků, jenže za pultem vládl v době návštěvy spíš chaos a obsluha se taky úplně nepřetrhla. Na pohled byly vybrané dezerty nádherné, ale v ústech žádné blaho nenastalo.

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