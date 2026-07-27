Spolu s oslavami 30. výročí privátní značky Parkside si Lidl připravil další akci na oblíbené nářadí. Už od tohoto čtvrtka 30. července najdete ve všech prodejnách Lidl Parkside multifunkční nářadí PMFW 310 I6 za poloviční cenu.
Nářadí můžete použít prakticky na cokoliv. Díky oscilační technologii si poradí s řezáním, dělením, škrábáním i broušením různých materiálů. Oceníte ho tedy, ať už pracujete se dřevem, s plastem nebo kovem.
Na webových stránkách Lidl.cz si navíc drží velmi dobré hodnocení. Zákazníci mu udělili hned 4,6 z 5 hvězdiček, 91 procent ho navíc doporučuje. Nejčastěji chválí především poměr ceny a výkonu.
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Od sušenek až po nejprodávanější nářadí v Evropě. Parkside z Lidlu slaví 30 let
Šest rychlostí a bohaté příslušenství
Multifunkční nářadí pohání motor s příkonem 310 wattů. Vybrat si můžete až z šesti nastavitelných rychlostních stupňů, počet kmitů se pohybuje mezi 15 000 až 21 000 za minutu.
Díky univerzálnímu upnutí můžete k nářadí použít i běžně dostupné nástavce. Ty navíc můžete nasadit v různých směrech, takže si přístroj snadno přizpůsobíte podle toho, jakou práci právě potřebujete provést.
Výrobce myslel i na pohodlí při práci. Nářadí má ergonomický tvar, protiskluzový měkký povrch, robustní kovovou hlavu a jedno přídavné držadlo pro lepší vedení. Tělo přístroje je navíc vyrobeno z 56 procent recyklovaného materiálu ABS.
V balení najdete také:
- praktický kufřík na uložení
- odsávací zařízení pro připojení vysavače
- dva ponorné pilové listy
- segmentový pilový list
- nerezovou škrabku
Nechybí ani delta brusná deska a dalších osmnáct brusných listů pro opracování dřeva a kovu. Nářadí tak můžete použít hned po vybalení, aniž byste museli dokupovat další základní vybavení.
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SROVNÁNÍ Je Parkside PMFW 310 I6 nejlepší?
Výše zmíněné multifunkční nářadí však není zdaleka jediným modelem v nabídce. Lidl nabízí ještě dva dražší modely, a to konkrétně aku multifunkční nářadí PAMFWS 12 A1 a multifunkční nářadí PPFMW 550 A1 z prémiové řady Parkside Performance.
|Parkside PMFW 310 I6
|Parkside PAMFWS 12 A1
|Parkside Performance PPFMW 550 A1
|Cena
|399,90 Kč (799,90)
|999,90 Kč
|999,90 Kč
|Výkon
|310 W
|Aku 12 V / 2 Ah
|550 W
|Provoz
|Síťový kabel
|Akumulátor
|Síťový kabel
|Rychlost
|15 000–21 000 min⁻¹
|Nastavitelný počet kmitů
|8 000–21 000 min⁻¹
|Hmotnost
|2,15 kg
|1,2 kg
|2,9 kg
|Hodnocení
|91 % doporučuje
|89 % doporučuje
|95 % doporučuje
Parkside PAMFWS 12 A1 zaujme hlavně ty kutily, kteří chtějí pracovat bez kabelu. Model je součástí systému PARKSIDE X 12 V Team, takže ho můžete nabíjet ze stejného akumulátoru jako třeba aku reproduktor s Bluetooth PBL 40 A1. Oproti akčnímu modelu ovšem nabízí nižší výkon a menší množství příslušenství.
Prémiový model Parkside Performance PPFMW 550 A1 už cílí spíše na náročnější kutily. Robustnější konstrukce se může pochlubit motorem s výkonem 550 wattů a vyšší účinností řezání. Na druhou stranu je těžší a vyplatí se vám jen tehdy, pokud ho plánujete používat častěji.
Akce platí ve všech prodejnách Lidl jen do neděle 2. srpna 2026.