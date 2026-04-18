Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Veronika Reicheltová
  11:45
Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla jsou nenahraditelné.

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají svá úskalí. | foto: Shutterstock

Obsah

Co je lepší na skleník, sklo nebo polykarbonát?

Bytelné skleníky, které bývaly chloubou kdejakého zahrádkáře, postupně nahradila levnější řešení z plastu. Polykarbonát byl svého času symbolem moderního zahradničení. Ukázalo se však, že po několika sezónách začínají levné plastové desky žloutnout, křehnout a kvůli usazeným řasám v komůrkách ztrácejí průhlednost.

Proč mít skleník ze skla?

Skleněné skleníky jsou sice finančně i konstrukčně náročnější variantou, ale pro ty, kdo zahradničení myslí vážně, jsou řešením, která přetrvá generace.

  • Sklo se na rozdíl od plastu nemění, nezežloutne ani nezkřehne, takže si zachovává svou maximální propustnost světla po celou dobu své existence.
  • Díky své vyšší hmotnosti navíc sklo dodává celému objektu mimořádnou stabilitu, která je klíčová pro ochranu úrody před silným nárazovým větrem či letními bouřkami.

Tvar skleníku má vliv na dopadání slunečního světla.

Jak dlouho vydrží skleník?

Návrat ke sklu není jen otázkou estetiky, ale i praktičnosti. Moderní skleněné tabule dokážou sluneční paprsky rozptýlit tak, aby nedošlo k popálení rostlin, což byla dříve hlavní výhoda polykarbonátu.

  • Současné zahradní sklo (často s tzv. „hammer“ povrchem) disponuje schopností lámat a rovnoměrně rozptylovat dopadající paprsky. Tím odpadá dřívější nutnost pracného stínění vápnem a rostliny jsou chráněny před spálením stejně efektivně jako u polykarbonátu.
  • Sklo díky své váze dodává konstrukci stabilitu, kterou při stále častějších letních bouřkách a nárazech větru oceníte.
  • Zatímco lehké polykarbonátové skleníky občas končí u sousedů, skleněná klasika stojí pevně na svých základech.

Jaké jsou typy skleníků?

Při výběru lze volit mezi několika základními typy konstrukcí, které se liší svou robustností a účelem.

  • Dominantní postavení mají trvalé skleníky ze skla, často s betonovým základem.
  • Další oblíbenou variantou zahrádkářů jsou skleníky z polykarbonátu.
  • Lehké a mobilní foliovníky jsou ideální pro sezónní pěstování plodové zeleniny.
  • Nabídku uzavírají praktická pařeniště, která slouží jako efektivní nízké řešení pro jarní předpěstování sazenic a ochranu mladých rostlin před mrazíky.

Porovnání: Který skleník je nejlepší?

Jak vybrat správný skleník?
VlastnostSkleněný skleníkPolykarbonátový skleníkFóliovníkPařeniště
Životnost20–50 a více let5–15 let (podle kvality)1–5 let (plachta trhá)10–20 let (dle materiálu)
Propustnost světlaTrvalá, téměř 90 %Časem klesá (žloutnutí)Nižší, fólie matníVysoká (sklo/polykarbonát)
Odolnost větruVysoká (těžká konstrukce)Nízká až středníVelmi nízkáVysoká (nízký profil)
ÚdržbaSnadné mytí, sklo nestárnePlast křehne, špiní seNutná výměna fólieMinimální
CenaNejvyšší investiceStřední (hobby modely)NízkáNízká až střední
MontážNáročná, nutné základySnadnější, svépomocíVelmi snadná a rychláSnadná
Hlavní účelTrvalá stavba, profi pěstováníLehké zahradničeníSezónní pěstování, mobilitaPředpěstování, nízká zelenina

Jaký je rozdíl mezi skleníkem a fóliovníkem?

Hlavní rozdíl spočívá v konstrukci a životnosti, kdy skleník je pevnou, estetickou stavbou ze skla či polykarbonátu určenou k dlouholetému užívání. Fóliovník představuje lehké a cenově dostupné řešení s konstrukcí potaženou plachtou, která je sice mobilní, ale podléhá rychlejšímu opotřebení a mechanickému poškození.

  • Skleník díky své stabilitě lépe izoluje a odolává nepřízni počasí.
  • Fóliovník slouží spíše k sezónnímu pěstování a rychlému zakrytí záhonů.

Pařeniště si můžete vyrobit například ze starých oken.

Na co je dobré pařeniště?

Pařeniště je ideálním pomocníkem pro jarní urychlení vegetace a předpěstování sazenic, protože díky svému nízkému profilu dokáže skvěle akumulovat teplo ze země i ze slunce.

  • Slouží především k pěstování nízké zeleniny, jako jsou saláty, ředkvičky, kedlubny nebo bylinky, které chrání před přízemními mrazíky a prudkým deštěm.
  • Kromě jarního startu ho využijete i na podzim pro prodloužení sklizně nebo jako bezpečné místo pro otužování mladých rostlin před jejich přesazením na volný záhon.
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.