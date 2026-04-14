Proč je praní v pračce riskantní disciplína?
Mnoho výrobců obuvi, od značek jako Adidas a Nike až po české výrobce typu Baťa, uvádí na štítcích jasné varování:Neprat v pračce. Důvod je prostý: kombinace horké vody, mechanického tření a chemických látek v pracích prostředcích narušuje strukturu lepidel, která drží botu pohromadě. Agresivní odstřeďování navíc může poškodit tlumicí systémy v podrážce, jako jsou vzduchové kapsle nebo gelové vložky.
Pračka je ale často jediným efektivním řešením proti zašlé špíně a bakteriím způsobujícím zápach. Klíčem k úspěchu je především znalost materiálů a dodržení technologického postupu, který minimalizuje rizika.
Které boty do pračky patří a které nikoliv?
Než otevřete dvířka pračky, musíte vědět, s čím pracujete. Ne každá bota přežije koupel v bubnu.
Co do pračky rozhodně nepatří:
- Kožená a semišová obuv: Voda kůži zbavuje přirozených olejů. Po uschnutí bota ztvrdne, popraská a ztratí tvar.
- Formální a společenská obuv: Lakovky nebo oblekové boty jsou na praní v pračce příliš křehké.
- Boty s lepenými detaily a flitry: Levnější obuv, kde dominuje lepidlo nad šitím, se v horké vodě doslova rozpadne.
- Funkční outdoorová obuv s membránou: Běžný prací prášek může ucpat póry membrány a bota ztratí svou prodyšnost a nepromokavost. Zde je nutné použít speciální přípravky.
Co můžete s opatrností vyprat:
- Plátěné tenisky (kecky): Klasické plátěnky snesou pračku nejlépe.
- Syntetická sportovní obuv: Běžecké boty z umělých vláken a síťoviny jsou relativně odolné.
- Domácí obuv a textilní sandály: Pokud nejsou zdobeny korálky nebo jemnou krajkou.
Příprava před samotným praním: Klíčový krok
Většina škod nevzniká během praní, ale kvůli špatné přípravě. Nikdy neházejte boty do pračky tak, jak jste je právě zuli v předsíni.
- Hrubé nečistoty: Vezměte starý kartáček na zuby nebo jemný kartáč a odstraňte z podrážky kamínky, bláto a zaschlou hlínu. Písek v pračce funguje jako brusný papír a může poškodit nejen botu, ale i ložiska pračky.
- Vytáhněte tkaničky a vložky: Tkaničky perte zvlášť (ideálně v malém síťovaném sáčku), aby se nezamotaly do bubnu. Vložky se často perou samostatně v ruce, protože v pračce mají tendenci se kroutit a ztrácet anatomický tvar.
- Dezinfekce: Pokud boty zapáchají, můžete je předem vystříkat roztokem vody a bílého octa nebo použít speciální sprej na textil.
Nastavení pračky: Zapomeňte na vysoké otáčky
Pokud vaše pračka nemá přímo program „Obuv“, musíte ji nastavit ručně. Zde je zlaté pravidlo: Nízká teplota a minimální mechanické namáhání.
Teplota
Nikdy nepřekračujte 30 stupňů Celsia. Moderní prací gely jsou účinné i při nízkých teplotách. Teplota 40 stupňů Celsia a více už bohužel rozpouští většinu obuvnických lepidel.
Program a otáčky
Zvolte program na jemné prádlo nebo ruční praní. Důležité je vypnout nebo radikálně snížit otáčky odstřeďování. Ideální je nastavit maximálně 400 až 600 otáček za minutu. Vysoké otáčky způsobují, že boty narážejí do stěn bubnu silou, která může deformovat tvar.
Ochrana pračky i bot
Boty vždy vložte do speciálního pytle na praní prádla. Stejně dobře poslouží i starý povlak na polštář. Aby boty v bubnu nelétaly a nedělaly hluk, přidejte k třeba pár starých světlých ručníků nebo prostěradlo. Ty poslouží jako tlumiče nárazů.
|Typ obuvi
|Teplota
|Otáčky
|Prací prostředek
|Plátěné tenisky
|30 °C
|max. 600
|Tekutý gel
|Běžecké (syntetika)
|30 °C
|max. 400
|Gel na sportovní oděvy
|Syntetické sandály
|30 °C
|0 až 400
|Univerzální gel
|Boty s membránou
|30 °C
|0
|Přípravek na membrány
|Kožené boty
|Neprat
|Neprat
|Speciální emulze
Co do pračky (ne)nalít: Pozor na aviváž
Používejte výhradně tekuté prací gely. Prášek se v botách a jejich záhybech špatně rozpouští a může na nich zanechat nevzhledné bílé mapy, kterých se budete jen těžko zbavovat.
Zapomeňte na aviváž. I když chcete, aby boty voněly, aviváž narušuje strukturu syntetických vláken a u sportovní obuvi může zcela zničit jejich funkční vlastnosti. Raději je po vyprání nastříkejte deodorantem do obuvi.
Sušení: ideální je obyčejný papír
Praní skončilo, ale boty ještě nejsou zachráněny. Špatné sušení je druhým nejčastějším důvodem zničení obuvi.
- Nikdy nepoužívejte sušičku: Horký vzduch v sušičce je pro boty rozsudkem smrti. Guma zkřehne a podrážka se odlepí.
- Žádné radiátory: Přímý kontakt s topným tělesem způsobuje nerovnoměrné vysychání, což vede k deformaci tvaru a vzniku prasklin.
- Vycpávání papírem: Do mokrých bot dejte čistý bílý balicí papír nebo papírové utěrky. Vyhněte se novinám - tiskařská čerň by mohla obarvit vnitřek boty. Papír absorbuje vlhkost a pomůže udržet tvar.
- Proudění vzduchu: Boty sušte v dobře větrané místnosti, v polostínu. Přímé slunce může způsobit vyblednutí barev.
Ekonomický a praktický pohled: Vyplatí se to?
Cena kvalitních tenisek se pohybuje v rozmezí 1 500 až 4 000 korun. Profesionální čištění v čistírnách obuvi vyjde na 300 až 600 korun. Praní doma v pračce stojí přibližně 10 až 20 korun za elektřinu a prací prostředek.
Domácí praní je určitě velkou úsporou, výsledek ale může nemile překvapit i při dodržení všech postupů. Proto jestli chcete hodit do pračky třeba limitovanou edici sběratelských tenisek, raději neriskujte a zvolte ruční čištění speciálními pěnami a kartáčky.