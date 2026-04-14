Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Autor:
  18:20
Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane nepoužitelný kus zkroucené gumy s rozlepenou podrážkou. Provedeme vás čištěním bot krok za krokem tak, abyste obuv zbavili zápachu i špíny, bez poškození nebo zničení samotné pračky.
ilustrační snímek | foto: GLAMIMetro.cz

Proč je praní v pračce riskantní disciplína?

Mnoho výrobců obuvi, od značek jako Adidas a Nike až po české výrobce typu Baťa, uvádí na štítcích jasné varování:Neprat v pračce. Důvod je prostý: kombinace horké vody, mechanického tření a chemických látek v pracích prostředcích narušuje strukturu lepidel, která drží botu pohromadě. Agresivní odstřeďování navíc může poškodit tlumicí systémy v podrážce, jako jsou vzduchové kapsle nebo gelové vložky.

Pračka je ale často jediným efektivním řešením proti zašlé špíně a bakteriím způsobujícím zápach. Klíčem k úspěchu je především znalost materiálů a dodržení technologického postupu, který minimalizuje rizika.

Je to vznešená profese, říká čistič bot

Které boty do pračky patří a které nikoliv?

Než otevřete dvířka pračky, musíte vědět, s čím pracujete. Ne každá bota přežije koupel v bubnu.

Co do pračky rozhodně nepatří:

  • Kožená a semišová obuv: Voda kůži zbavuje přirozených olejů. Po uschnutí bota ztvrdne, popraská a ztratí tvar.
  • Formální a společenská obuv: Lakovky nebo oblekové boty jsou na praní v pračce příliš křehké.
  • Boty s lepenými detaily a flitry: Levnější obuv, kde dominuje lepidlo nad šitím, se v horké vodě doslova rozpadne.
  • Funkční outdoorová obuv s membránou: Běžný prací prášek může ucpat póry membrány a bota ztratí svou prodyšnost a nepromokavost. Zde je nutné použít speciální přípravky.

Co můžete s opatrností vyprat:

  • Plátěné tenisky (kecky): Klasické plátěnky snesou pračku nejlépe.
  • Syntetická sportovní obuv: Běžecké boty z umělých vláken a síťoviny jsou relativně odolné.
  • Domácí obuv a textilní sandály: Pokud nejsou zdobeny korálky nebo jemnou krajkou.

Příprava před samotným praním: Klíčový krok

Většina škod nevzniká během praní, ale kvůli špatné přípravě. Nikdy neházejte boty do pračky tak, jak jste je právě zuli v předsíni.

  1. Hrubé nečistoty: Vezměte starý kartáček na zuby nebo jemný kartáč a odstraňte z podrážky kamínky, bláto a zaschlou hlínu. Písek v pračce funguje jako brusný papír a může poškodit nejen botu, ale i ložiska pračky.
  2. Vytáhněte tkaničky a vložky: Tkaničky perte zvlášť (ideálně v malém síťovaném sáčku), aby se nezamotaly do bubnu. Vložky se často perou samostatně v ruce, protože v pračce mají tendenci se kroutit a ztrácet anatomický tvar.
  3. Dezinfekce: Pokud boty zapáchají, můžete je předem vystříkat roztokem vody a bílého octa nebo použít speciální sprej na textil.

Nastavení pračky: Zapomeňte na vysoké otáčky

Pokud vaše pračka nemá přímo program „Obuv“, musíte ji nastavit ručně. Zde je zlaté pravidlo: Nízká teplota a minimální mechanické namáhání.

Teplota

Nikdy nepřekračujte 30 stupňů Celsia. Moderní prací gely jsou účinné i při nízkých teplotách. Teplota 40 stupňů Celsia a více už bohužel rozpouští většinu obuvnických lepidel.

Program a otáčky

Zvolte program na jemné prádlo nebo ruční praní. Důležité je vypnout nebo radikálně snížit otáčky odstřeďování. Ideální je nastavit maximálně 400 až 600 otáček za minutu. Vysoké otáčky způsobují, že boty narážejí do stěn bubnu silou, která může deformovat tvar.

Ochrana pračky i bot

Boty vždy vložte do speciálního pytle na praní prádla. Stejně dobře poslouží i starý povlak na polštář. Aby boty v bubnu nelétaly a nedělaly hluk, přidejte k třeba pár starých světlých ručníků nebo prostěradlo. Ty poslouží jako tlumiče nárazů.

Doporučené parametry praní dle typu obuvi
Typ obuviTeplotaOtáčkyPrací prostředek
Plátěné tenisky30 °Cmax. 600Tekutý gel
Běžecké (syntetika)30 °Cmax. 400Gel na sportovní oděvy
Syntetické sandály30 °C0 až 400Univerzální gel
Boty s membránou30 °C0Přípravek na membrány
Kožené botyNepratNepratSpeciální emulze

Co do pračky (ne)nalít: Pozor na aviváž

Používejte výhradně tekuté prací gely. Prášek se v botách a jejich záhybech špatně rozpouští a může na nich zanechat nevzhledné bílé mapy, kterých se budete jen těžko zbavovat.

Zapomeňte na aviváž. I když chcete, aby boty voněly, aviváž narušuje strukturu syntetických vláken a u sportovní obuvi může zcela zničit jejich funkční vlastnosti. Raději je po vyprání nastříkejte deodorantem do obuvi.

Sušení: ideální je obyčejný papír

Praní skončilo, ale boty ještě nejsou zachráněny. Špatné sušení je druhým nejčastějším důvodem zničení obuvi.

  • Nikdy nepoužívejte sušičku: Horký vzduch v sušičce je pro boty rozsudkem smrti. Guma zkřehne a podrážka se odlepí.
  • Žádné radiátory: Přímý kontakt s topným tělesem způsobuje nerovnoměrné vysychání, což vede k deformaci tvaru a vzniku prasklin.
  • Vycpávání papírem: Do mokrých bot dejte čistý bílý balicí papír nebo papírové utěrky. Vyhněte se novinám - tiskařská čerň by mohla obarvit vnitřek boty. Papír absorbuje vlhkost a pomůže udržet tvar.
  • Proudění vzduchu: Boty sušte v dobře větrané místnosti, v polostínu. Přímé slunce může způsobit vyblednutí barev.

Ekonomický a praktický pohled: Vyplatí se to?

Cena kvalitních tenisek se pohybuje v rozmezí 1 500 až 4 000 korun. Profesionální čištění v čistírnách obuvi vyjde na 300 až 600 korun. Praní doma v pračce stojí přibližně 10 až 20 korun za elektřinu a prací prostředek.

Domácí praní je určitě velkou úsporou, výsledek ale může nemile překvapit i při dodržení všech postupů. Proto jestli chcete hodit do pračky třeba limitovanou edici sběratelských tenisek, raději neriskujte a zvolte ruční čištění speciálními pěnami a kartáčky.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Obyčejná kedlubna skrývá překvapivou sílu. Pomáhá hubnout a nastartuje trávení

Ilustrační snímek

Většina z nás ji vnímá jako obyčejnou svačinu z dětství, kterou stačilo oloupat a posypat solí. Přitom kedlubna patří k nutričně nejbohatším plodinám, které dokážeme vypěstovat. Pokud ji ve svém...

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku.

Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí...

14. dubna 2026  11:45

Neobvyklá soutěž hledá nejhorší fotografy. Odměna přesahuje milion korun

Vidět polární záři na Islandu je zážitkem na celý život.

Umíte fotit jen rozostřené šmouhy? Gratulujeme, možná jste právě vyhráli jackpot. Islandská letecká společnost Icelandair spustila kampaň, ve které hledá ty nejhorší fotografy na světě. Vítězi nabízí...

14. dubna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.