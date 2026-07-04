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Temu zničilo konkurenci. Oblíbený obchod s nábytkem vyprodává a končí

Autor:
  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Oblíbená síť prodejen s nábytkem a bytovými dekoracemi zavírá obchody. Některé pobočky jsou již uzavřené, většina by měla skončit do konce července. Podle generálního ředitele by mohly následovat další. Do té doby nabízí velkou část sortimentu se slevou 40 procent.

Německý Depot, který se specializuje na bytové doplňky a dekorace, měl ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 zhruba 400 kamenných poboček. V roce 2024 společnost podala návrh na insolvenci a zmenšila síť poboček na něco málo přes 150 poboček.

Do konce tohoto měsíce by se mělo uzavřít dalších 66. Podle generálního ředitele Depotu Christiana Griese by se však mohly zavřít i další pobočky.

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Část poboček, které čeká uzavření, leží v příhraničních oblastech Německa, kam běžně jezdí nakupovat i Češi. Většina z nich má skončit do konce července, některé už svůj provoz ukončily.

Kterých příhraničních prodejen se uzavření týká?
MěstoAdresa
DrážďanyAltmarkt-Galerie, Altmarkt 25
LipskoPaunsdorf-Center, Paunsdorfer Allee 1
LipskoGrimmaische Straße 9–11
BayreuthMaximilianstraße 62
PassauBahnhofstraße 1
PfarrkirchenMax-Lanz-Straße 2D
ErfurtAnger 21
GeraHeinrichstraße 30 (Arcaden)

V roce 2024 propustila společnost 2 000 zaměstnanců. Podle Griese přijde o práci přibližně 330 zaměstnanců samotných poboček, další změny se pak dotknou i pozic na centrále. Celkový počet zbývajících zaměstnanců však neuvedl.

Důvodem k takto razantním opatřením jsou podle vedení společnosti příliš nízké zisky, cla a rostoucí konkurence, zejména levných online tržišť jako Temu. V provozu zůstanou jen ty pobočky, které jsou dlouhodobě ziskové.

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Kdo si chce odvézt poslední suvenýry se slevou, měl by raději vyrazit co nejdříve. Přesné datum uzavření poboček totiž není oficiálně zveřejněno a může se tak stát, že se uzavřou dříve.

Vyplatí se také počítat s tím, že sleva až 40 procent neplatí celoplošně, ale jen na vybraný sortiment. Nevztahuje se například na nábytek, svítidla, dárkové poukazy nebo již zlevněné zboží.

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