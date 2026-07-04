Německý Depot, který se specializuje na bytové doplňky a dekorace, měl ještě před vypuknutím pandemie Covid-19 zhruba 400 kamenných poboček. V roce 2024 společnost podala návrh na insolvenci a zmenšila síť poboček na něco málo přes 150 poboček.
Do konce tohoto měsíce by se mělo uzavřít dalších 66. Podle generálního ředitele Depotu Christiana Griese by se však mohly zavřít i další pobočky.
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Část poboček, které čeká uzavření, leží v příhraničních oblastech Německa, kam běžně jezdí nakupovat i Češi. Většina z nich má skončit do konce července, některé už svůj provoz ukončily.
|Město
|Adresa
|Drážďany
|Altmarkt-Galerie, Altmarkt 25
|Lipsko
|Paunsdorf-Center, Paunsdorfer Allee 1
|Lipsko
|Grimmaische Straße 9–11
|Bayreuth
|Maximilianstraße 62
|Passau
|Bahnhofstraße 1
|Pfarrkirchen
|Max-Lanz-Straße 2D
|Erfurt
|Anger 21
|Gera
|Heinrichstraße 30 (Arcaden)
V roce 2024 propustila společnost 2 000 zaměstnanců. Podle Griese přijde o práci přibližně 330 zaměstnanců samotných poboček, další změny se pak dotknou i pozic na centrále. Celkový počet zbývajících zaměstnanců však neuvedl.
Důvodem k takto razantním opatřením jsou podle vedení společnosti příliš nízké zisky, cla a rostoucí konkurence, zejména levných online tržišť jako Temu. V provozu zůstanou jen ty pobočky, které jsou dlouhodobě ziskové.
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Kdo si chce odvézt poslední suvenýry se slevou, měl by raději vyrazit co nejdříve. Přesné datum uzavření poboček totiž není oficiálně zveřejněno a může se tak stát, že se uzavřou dříve.
Vyplatí se také počítat s tím, že sleva až 40 procent neplatí celoplošně, ale jen na vybraný sortiment. Nevztahuje se například na nábytek, svítidla, dárkové poukazy nebo již zlevněné zboží.