Teď je ideální čas zasít papriky. Kdo to nestihne, může přijít o velkou část úrody

  5:00
Papriky patří mezi nejoblíbenější plodovou zeleninu v českých zahradách, ale jejich pěstování má jedno úskalí – potřebují dlouhou vegetační dobu. Pokud se se setím opozdíte, plody nemusí do podzimu vůbec dozrát. Právě přelom zimy a jara je proto klíčovým obdobím, kdy zahrádkáři rozhodují o úspěchu celé sezóny.
foto: Profimedia.cz

Proč je správný termín výsevu paprik tak důležitý

Papriky patří mezi teplomilnou zeleninu s dlouhou dobou růstu. Od vysetí semen po první sklizeň může uběhnout klidně i 120 až 150 dní. To znamená, že pokud se s výsevem příliš otálí, rostliny nestihnou vytvořit dostatek plodů, než přijde podzimní ochlazení.

V českých podmínkách se proto papriky téměř vždy předpěstovávají doma nebo ve vytápěném skleníku. Přímý výsev do záhonu by byl příliš pozdní a úroda by byla minimální.

Zahrádkáři, kteří začnou s výsevem včas, mají výraznou výhodu:

  • rostliny jsou silnější a lépe zakořeněné,
  • dříve kvetou a nasazují plody,
  • sklizeň začíná už v létě,
  • celková úroda je vyšší.

Ideální termín výsevu paprik

Pro většinu odrůd paprik platí, že nejlepší doba výsevu připadá na konec ledna až první polovinu března. Přesný termín se ale liší podle toho, kde budou rostliny později růst.

Jak správně vysít papriky krok za krokem

Pěstování paprik ze semen není složité, ale vyžaduje dodržení několika základních pravidel.

1. Výběr kvalitních semen

Používejte čerstvá semena od prověřených výrobců nebo vlastní semena z předchozí sklizně. Starší semena mohou klíčit pomaleji.

2. Správný substrát

Papriky potřebují lehký a propustný substrát určený pro výsev.

Ideální je směs:

  • zahradnického substrátu,
  • perlitu nebo písku,
  • případně kompostu.

Substrát by měl být vlhký, ale ne přemokřený.

3. Hloubka výsevu
Semena se vysévají přibližně 0,5 až 1 cm hluboko. Po zasetí je vhodné nádobu přikrýt fólií nebo víkem, aby se udržela vlhkost.

4. Teplo je klíčové
Papriky klíčí při vyšších teplotách než většina zeleniny.

Ideální podmínky:

  • teplota: 24 až 28 °C,
  • doba klíčení: 7 až 14 dní.

Při nižší teplotě mohou klíčit i tři týdny.

5. Dostatek světla
Jakmile rostliny vyklíčí, potřebují hodně světla. Pokud je světla málo, sazenice se vytahují a jsou slabé.

Proto se doporučuje:

  • umístit je na jižní okno,
  • případně použít pěstební LED osvětlení.

Pikýrování: důležitý krok pro silné rostliny

Jakmile mají sazenice první pravé listy, je čas na pikýrování, tedy přesazení do samostatných květináčů.

Tento krok je důležitý, protože:

  • rostliny získají více prostoru pro kořeny,
  • zesílí a lépe rostou,
  • méně si konkurují o živiny.

Nejčastěji se papriky přesazují do květináčů o velikosti 8 až 10 cm.

Nejčastější chyby při pěstování paprik

Mnoho začínajících zahrádkářů dělá stejné chyby, které mohou snížit úrodu.

Pozdní výsev
Papriky nestihnou vytvořit plody.

Málo světla
Sazenice jsou tenké a slabé.

Přelití
Kořeny mohou začít hnít.

Nízká teplota
Růst rostlin se výrazně zpomaluje.

Příliš hustý výsev
Rostliny si navzájem konkurují a jsou slabší.

Jaké odrůdy paprik se v Česku osvědčily

Čeští zahrádkáři mají k dispozici desítky odrůd. Některé jsou ale pro naše podmínky obzvlášť vhodné.

Mezi oblíbené patří například:

  • Hamík – sladká paprika vhodná do skleníku
  • Amy – raná a velmi výnosná odrůda
  • Slovakia – klasická kapie vhodná i pro venkovní pěstování
  • PCR – tradiční česká odrůda do skleníku

Výběr správné odrůdy může mít velký vliv na výslednou úrodu.

Kdy sazenice přesadit ven

Papriky jsou velmi citlivé na chlad. Proto se ven vysazují až po odeznění jarních mrazů.

V našich podmínkách to obvykle znamená:

  • po 15. květnu (po takzvaných zmrzlých mužích).

Před výsadbou je dobré rostliny postupně otužovat, tedy zvykat je na venkovní podmínky.

Proč se vyplatí začít právě teď

Zkušenější zahrádkáři dobře vědí, že u paprik rozhodují první týdny pěstování. Silné a dobře předpěstované sazenice dokážou během léta vytvořit desítky plodů.

Pokud se výsev stihne v ideálním termínu:

  • rostliny lépe zakoření,
  • rychleji kvetou,
  • úroda přichází dříve,
  • plody mají lepší velikost i chuť.

Naopak pozdní výsev často znamená, že papriky dozrávají až koncem léta nebo na podzim, kdy už je méně slunce.

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

