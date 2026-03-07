Obsah
Proč je správný termín výsevu paprik tak důležitý
Papriky patří mezi teplomilnou zeleninu s dlouhou dobou růstu. Od vysetí semen po první sklizeň může uběhnout klidně i 120 až 150 dní. To znamená, že pokud se s výsevem příliš otálí, rostliny nestihnou vytvořit dostatek plodů, než přijde podzimní ochlazení.
V českých podmínkách se proto papriky téměř vždy předpěstovávají doma nebo ve vytápěném skleníku. Přímý výsev do záhonu by byl příliš pozdní a úroda by byla minimální.
Zahrádkáři, kteří začnou s výsevem včas, mají výraznou výhodu:
- rostliny jsou silnější a lépe zakořeněné,
- dříve kvetou a nasazují plody,
- sklizeň začíná už v létě,
- celková úroda je vyšší.
Ideální termín výsevu paprik
Pro většinu odrůd paprik platí, že nejlepší doba výsevu připadá na konec ledna až první polovinu března. Přesný termín se ale liší podle toho, kde budou rostliny později růst.
Jak správně vysít papriky krok za krokem
Pěstování paprik ze semen není složité, ale vyžaduje dodržení několika základních pravidel.
1. Výběr kvalitních semen
Používejte čerstvá semena od prověřených výrobců nebo vlastní semena z předchozí sklizně. Starší semena mohou klíčit pomaleji.
2. Správný substrát
Papriky potřebují lehký a propustný substrát určený pro výsev.
Ideální je směs:
- zahradnického substrátu,
- perlitu nebo písku,
- případně kompostu.
Substrát by měl být vlhký, ale ne přemokřený.
3. Hloubka výsevu
Semena se vysévají přibližně 0,5 až 1 cm hluboko. Po zasetí je vhodné nádobu přikrýt fólií nebo víkem, aby se udržela vlhkost.
4. Teplo je klíčové
Papriky klíčí při vyšších teplotách než většina zeleniny.
Ideální podmínky:
- teplota: 24 až 28 °C,
- doba klíčení: 7 až 14 dní.
Při nižší teplotě mohou klíčit i tři týdny.
5. Dostatek světla
Jakmile rostliny vyklíčí, potřebují hodně světla. Pokud je světla málo, sazenice se vytahují a jsou slabé.
Proto se doporučuje:
- umístit je na jižní okno,
- případně použít pěstební LED osvětlení.
Pikýrování: důležitý krok pro silné rostliny
Jakmile mají sazenice první pravé listy, je čas na pikýrování, tedy přesazení do samostatných květináčů.
Tento krok je důležitý, protože:
- rostliny získají více prostoru pro kořeny,
- zesílí a lépe rostou,
- méně si konkurují o živiny.
Nejčastěji se papriky přesazují do květináčů o velikosti 8 až 10 cm.
Nejčastější chyby při pěstování paprik
Mnoho začínajících zahrádkářů dělá stejné chyby, které mohou snížit úrodu.
Pozdní výsev
Papriky nestihnou vytvořit plody.
Málo světla
Sazenice jsou tenké a slabé.
Přelití
Kořeny mohou začít hnít.
Nízká teplota
Růst rostlin se výrazně zpomaluje.
Příliš hustý výsev
Rostliny si navzájem konkurují a jsou slabší.
Jaké odrůdy paprik se v Česku osvědčily
Čeští zahrádkáři mají k dispozici desítky odrůd. Některé jsou ale pro naše podmínky obzvlášť vhodné.
Mezi oblíbené patří například:
- Hamík – sladká paprika vhodná do skleníku
- Amy – raná a velmi výnosná odrůda
- Slovakia – klasická kapie vhodná i pro venkovní pěstování
- PCR – tradiční česká odrůda do skleníku
Výběr správné odrůdy může mít velký vliv na výslednou úrodu.
Kdy sazenice přesadit ven
Papriky jsou velmi citlivé na chlad. Proto se ven vysazují až po odeznění jarních mrazů.
V našich podmínkách to obvykle znamená:
- po 15. květnu (po takzvaných zmrzlých mužích).
Před výsadbou je dobré rostliny postupně otužovat, tedy zvykat je na venkovní podmínky.
Proč se vyplatí začít právě teď
Zkušenější zahrádkáři dobře vědí, že u paprik rozhodují první týdny pěstování. Silné a dobře předpěstované sazenice dokážou během léta vytvořit desítky plodů.
Pokud se výsev stihne v ideálním termínu:
- rostliny lépe zakoření,
- rychleji kvetou,
- úroda přichází dříve,
- plody mají lepší velikost i chuť.
Naopak pozdní výsev často znamená, že papriky dozrávají až koncem léta nebo na podzim, kdy už je méně slunce.