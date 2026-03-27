Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

  11:07
Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice. Některé potraviny tak ztrácejí chuť, texturu i drahocenné vitamíny. Změnou pár návyků můžete hodně ušetřit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Od mala vás učili ukládat donesený nákup hned do chladu? Odborníci však opakovaně varují, že pro celou řadu běžných potravin může být nízká teplota doslova likvidační.

Zatímco u některých druhů zeleniny pomáhá chlad zpomalit proces dozrávání, jiné potraviny rychleji zplesniví nebo zcela zvadnou. Jídlo tak často končí v koši a spolu s ním i peníze, které jsme za něj utratili.

Pokud se chcete vyhnout zbytečnému plýtvání a vytěžit z potravin maximum, je na čase přehodnotit, co do lednice skutečně patří a co je lepší schovat jinam.

1. Chleba

Přestože to ne každý dělá, je lepší si tuto chybu připomenout. Ne, chleba do lednice opravdu nepatří, a to z poměrně jednoduchého důvodu. Chlad totiž zrychluje tvrdnutí a vysychání i u čerstvého pečiva.

V ideálním případě byste měli chleba uchovávat v suché a temné skříni, případně v chlebníku. Pokud chcete, aby vám vydržel déle, můžete jej zmrazit a v případě potřeby rozmrazit. Nejenže se vyhnete vyhazování tvrdého pečiva, zároveň ušetříte desítky korun měsíčně.

2. Rajčata

Možná vás to zaskočí, ale faktem je, že byste správně do lednice neměli dávat ani rajčata. Lednice totiž zpomaluje jejich zrání a narušuje procesy, které dávají rajčatům jejich typickou vůni a sladkou chuť. Pokud tedy schováte rajčata do lednice, pamatujte na to, že se sice nezkazí, poměrně rychle však ztratí svou chuť.

Rajčata skladujte při pokojové teplotě, a to stopkou nahoru. Abyste předešli plýtvání, spotřebuje nejprve přezrálé kusy. Čerstvá rajčata pak krájejte až těsně před konzumací.

3. Cibule

Cibule v chladu vlhne a plesniví. Její typické aroma se navíc může šířit i na ostatní potraviny. Nejen z tohoto důvodu se ji doporučuje skladovat v síťovém pytli, ideálně na suchém a tmavém místě.

Nezapomeňte také na to, že byste měli cibuli vždy držet odděleně od brambor. Plyny, které cibule uvolňuje, urychlují klíčení brambor a kazí je.

4. Brambory

Na jednu stranu sice lednice zpomaluje růst bakterií, na druhou však mění škroby v cukry a podporuje klíčení, čímž může výrazně změnit chuť i texturu brambor.

Brambory jsou velmi citlivé na teplotu. Vždy byste je proto měli skladovat ve tmavé spíži, která je dostatečně chladná, ne však příliš moc. Ideálně by měly být uloženy v papírových pytlích nebo bedýnkách.

5. Banány

Banány patří k ovoci, které je nejvíce citlivé na nízké teploty. Pokud je dáte do lednice, slupka zčerná a dužina ztratí typickou texturu.

Banány uchovávejte při pokojové teplotě, ideálně odděleně od ostatního ovoce. Produkují totiž etylén, který urychluje zrání. Pokud je tedy dáte dohromady s jablky nebo hruškami, mohou se rychleji zkazit.

TIP Jak na efektivní uspořádání potravin

Správné uspořádání spíže a lednice dokáže výrazně prodloužit životnost potravin, zachovat jejich chuť a zároveň ušetřit spoustu peněz. Stačí, když se budete držet pár jednoduchých zásad.

Co uložit do lednice:

  • Mléčné výrobky a sýry
  • Maso, ryby, uzeniny
  • Hotová jídla a zbytky
  • Křehké ovoce a zelenina (např. salát, papriky, bylinky)

Potraviny v lednici je dobré rozdělit podle toho, jak jsou citlivé na teplotu. Do horní police by měla přijít hotová jídla a produkty, které nepotřebují vysoký chlad. Střední polici lze využít pro mléčné výrobky, dolní police pak pro maso. Ovoce a zeleninu schovejte do zásuvek.

Co do lednice nepatří:

  • Pečivo
  • Brambory
  • Cibule a česnek
  • Banány a další ovoce citlivé na chlad
  • Těstoviny, rýže a luštěniny

Říká vám něco metoda FIFO (First In, First Out – doslovně přeloženo jako „první dovnitř, první ven“)? Stručně řečeno jde o metodu, kdy potraviny označujete datem nákupu, čerstvé potraviny odkládáte dozadu a nejstarší potraviny spotřebováváte jako první.

Tuto metodu využívají velké obchodní řetězce i fastfoody a skvěle poslouží i v domácnostech. Budete mít lepší přehled o tom, kolik jídla sníte a potraviny se nebudou kazit. Nezapomeňte však zásoby pravidelně kontrolovat.

