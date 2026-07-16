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Jak v létě sekat trávník a nechybovat?
V letních vedrech si špatným sekáním můžeme rychle zdevastovat pěstěný trávník. Během horkých dnů potřebuje tráva husototu a délku více než kdy jindy, listy fungují jako solární panely pro tvorbu energie a zároveň jako přirozený stínicí štít pro kořenový systém.
Pokud trávník v létě sestříhnete „na ježka“, způsobíte rostlinám šok:
- Ztráta stínu pro kořeny: Obnažená půda pod přímým sluncem bleskově ztrácí vlhkost, což vede k okamžitému žloutnutí a usychání stébel.
- Otevření prostoru pro plevel: Semena pampelišek, sedmikrásek a bodláků dostanou přímý zásah světla a tepla. Oslabený nízký trávník jim nedokáže konkurovat.
- Ztráta hlubokých kořenů: Krátká stébla znamenají, že rostlina zkrátí i své kořeny. V suchém létě pak trávník nedosáhne na vodu v hlubších vrstvách půdy a nepomůže mu ani každodenní zalévání.
Ideální výška letního střihu by se měla pohybovat mezi 5 až 6 centimetry. Platí zde pravidlo jedné třetiny: nikdy nezkracujte trávu o více než třetinu její aktuální výšky během jednoho sečení.
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Fenomén jménem mech: Proč se mu v létě daří víc než trávě?
Mech není příčinou špatného stavu trávníku, je pouze jeho symptomem. Objevuje se tam, kde tráva kvůli nepříznivým podmínkám ustoupila: především v kyselé půdě (pH pod 6), stínu a vlhku. České půdy mají kvůli kyselým dešťům a dlouhodobému hnojení silný sklon k překyselení.
Jakmile pH půdy klesne, tráva ztrácí schopnost efektivně přijímat živiny, slábne a uvolňuje místo mechu. Zde se opět dostáváme k chybě s nízkým sekáním: když trávník v horku oslabíte nízkým řezem, půda zůstane obnažená a po letních bouřkách mech bleskově obsadí prázdná místa.
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Záchrana za pár korun Vápno nad všechno
Místo drahých selektivních herbicidů a chemických přípravků proti mechu z hobby marketů sáhněte po osvědčené klasice: mletém vápenci (uhličitanu vápenatém) nebo zahradnickém vápnu. Stojí doslova pár desítek korun.
Vápnění neutralizuje kyselost půdy. Jakmile zvýšíte pH půdy do neutrální oblasti (kolem 6,5 až 7), prostředí se stane pro mech toxickým, začne hnědnout a odumírat. Naopak pro trávu je optimální pH klíčem k tomu, aby dokázala ze země plně odčerpat dusík, fosfor a draslík.
Jak správně aplikovat vápno:
- Dávkování: Pro běžnou údržbu stačí 100 až 150 gramů mletého vápence na jeden metr čtvereční.
- Načasování: Ideální dobou pro vápnění je srpen a září. Důležité je hlídat si předpověď, aby po aplikaci přišel déšť, který vápno spláchne do půdy.
- Pozor na kombinování: Nikdy neaplikujte vápno ve stejný den jako dusíkatá hnojiva. Nechte mezi nimi rozestup minimálně tři týdny, jinak cenný dusík vyprchá v podobě amoniaku.
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Přehledně Letní péče o trávník
|Činnost
|Správný postup
|Častá chyba
|Výsledek správného postupu
|Letní sečení
|Výška sečení 5–6 cm, zkrácení maximálně o třetinu. Sekat k večeru.
|Sekání těsně nad zemí na poledním slunci.
|Odolná zelená tráva, chráněné kořeny, méně odparu vody.
|Boj s mechem
|Aplikace mletého vápence, cílená úprava pH půdy.
|Používání drahých mechobijců bez řešení kyselé půdy.
|Mech přirozeně ustoupí a půda je připravená na živiny.
|Závlaha
|Vydatná zálivka 1 až 2× týdně brzy ráno.
|Každodenní lehké pokropení během horkého odpoledne.
|Voda prosákne do hloubky, podporuje hluboký kořenový systém.
|Hnojení
|Letní draslíkatá hnojiva pro odolnost vůči suchu (3 týdny po vápnění).
|Hnojení dusíkem během vln veder nebo hnojení společně s vápnem.
|Rovnoměrný zdravý růst a vysoká odolnost stébel vůči suchu.
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Průvodce Jak zachránit trávník teď hned?
- Zvyšte výšku sečení: Okamžitě nastavte sekačku na 5 až 6 cm. Nože musí být dokonale ostré, aby stébla netrhaly a ty pak nežloutly.
- Zalévejte méně často, ale vydatně: Trávník potřebuje prolít do hloubky, nikoliv jen lehce zvlhčit na povrchu (to jen podporuje růst plevelů a plísní).
- Vápněte v pravý čas: Pokud na trávníku zápasíte s mechem, naplánujte aplikaci mletého vápence na přelom srpna a září.
- Dosev a regenerace: Jakmile na konci léta opadnou největší tropické teploty, vyčešte odumřelý mech, na holá místa nasypte regenerační travní semeno a jemně jej utlačte.