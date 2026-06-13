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Proč lékárenská mast často vyhrává nad luxusní kosmetikou?
Většina luxusních krémů, které vidíte v reklamách, láká na exotické ingredience a revoluční formule. Když se však podíváte na složení, často zjistíte, že hlavní účinnou látkou je starý dobrý Tocopherol, vitamín E. Problém je v tom, že v běžné kosmetice ho bývá jen zlomek procenta.
Naproti tomu lékárenské speciality, jako je právě Vitamín E mast, nabízejí extrémně vysokou, obvykle pětiprocentní koncentraci. To je množství, které v běžném krému z drogerie prakticky nenajdete. Mast se nesnaží o hezký obal ani parfemaci; jejím jediným cílem je doručit pleti čistý antioxidant v dávce, která skutečně dokáže opravit poškozenou kožní bariéru.
Vitamín mládí: Jak funguje vitamín E v pokožce
Vitamín E je nejsilnější přirozený antioxidant v lidské kůži. Jeho hlavním úkolem je chránit buňky před volnými radikály a oxidativním stresem, což jsou hlavní viníci předčasného stárnutí a vzniku vrásek.
Dermatologové tuto mast doporučují jako záchrannou brzdu pro pleť, která je:
- Dehydrovaná a povadlá: Vitamín E obnovuje elasticitu kolagenových vláken.
- Namáhaná: Po slunění, mrazu nebo vlivem městského smogu.
- Zralá: Vyplňuje jemné linky tím, že v pokožce dlouhodobě uzamyká vlhkost.
Srovnání Lékárenská mast vs. krém z drogerie
|Parametr
|Vitamín E mast (5 %)
|Luxusní hydratační krém
|Cena
|cca 90 – 130 Kč
|cca 1 200 – 3 800 Kč
|Koncentrace vit. E
|Vysoká (5 %)
|Nízká (zpravidla pod 1 %)
|Vůně a barva
|Bez parfemace a barviv
|Často silně parfemováno
|Účinek na pleť
|Hloubková oprava bariéry
|Okamžitý pocit jemnosti (silikony)
|Dostupnost
|Lékárna (např. Dr. Max, lékárenské masti)
|Drogerie, Parfumerie
Návod Jak mast správně používat jako noční kúru
Vitamín E mast je hutná a výživná. Aby fungovala jako žehlička na vrásky a neucpávala póry, je třeba dodržet jednoduchý rituál:
- Aplikujte na vlhkou pleť: Tohle je nejdůležitější pravidlo. Vitamín E v mastném základu potřebuje vodu, aby se vpil dovnitř. Nanášejte ho hned po umytí obličeje, dokud je pleť ještě orosená, nebo použijte květinovou vodu ve spreji.
- Místo nočního krému: Stačí množství o velikosti hrášku. Zahřejte ho v prstech a jemně vklepejte do obličeje, krku a dekoltu.
- Lokální péče: Pokud vás trápí vrásky kolem očí nebo hluboká nosoretní rýha, naneste tam o něco silnější vrstvu.
- Kúra pro ruce: Stejně zázračně funguje i na hřbety rukou, které často prozrazují věk dříve než obličej.
Výsledek po 14 dnech Co očekávat?
Už po první noci si všimnete, že pleť není ráno papírová a napnutá. Vitamín E totiž působí jako tmel mezi kožními buňkami. Po dvou týdnech pravidelného používání se textura pleti sjednocuje, mizí suchá místa a jemné mimické vrásky jsou méně viditelné díky hloubkové hydrataci.
Pro koho je tato péče ideální?
Mast je ideální pro každého, koho trápí suchá, citlivá nebo unavená pleť. Je to skvělý pomocník pro ženy 30+, které chtějí začít s účinnou prevencí vrásek, i pro zralou pleť, která vyžaduje intenzivní výživu. Opatrní by měli být pouze lidé s velmi mastnou pletí a aktivním akné. Pro ty je vhodnější vitamín E ve formě lehkého séra.