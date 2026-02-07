Tahle dírka v lednici není výrobní chyba. Proč se nesmí změnit ve smrdutý kanál?

Ledničku otevíráme mnohokrát denně, důležitému detailu ale věnujeme pozornost málokdy. Malá dírka nebo otvor v zadní stěně, k němuž vede odtokový žlábek, má přitom zásadní vliv na chod lednice. Čistota otvoru pro odtok kondenzované vody rozhoduje nejen o hygienickém stavu lednice, ale i o kvalitě chlazení a bezpečnosti uskladněných potravin.
Vodní kapky vznikají v lednici přirozeně – po odpaření vody při zchlazení uskladněného jídla. I když dodržujete zásadu, že pokrmy dáváte do chladničky až po vychladnutí, vodě v prostoru lednice se zcela zabránit nedá. K tomu, aby se uvnitř nehromadila a nezpůsobovala námrazu, netěsnosti nebo podhoubí pro růst škodlivých patogenů, je potřeba ji odvést pryč. A právě k tomu slouží odtokový otvor pro kondenzát.
Co se stane, když se ucpe odtokový kanál?
Jeho primární funkcí je odvod přebytečné vody a udržení správného prostředí uvnitř lednice. Co ale hrozí, když se ucpe?
V odtokovém kanálku se mohou nahromadit nečistoty, zpravidla jemné částečky potravin, případně i úlomky jejich obalů. Kanálek se pak ucpe, neplní svou funkci a ve žlábku se hromadí voda. To s sebou nese několik nepříjemných důsledků:
- vzniká platforma pro množení bakterií,
- lednice po otevření zapáchá,
- chlazení je méně účinné – část energie se spotřebuje na chlazení přebytečné vody,
- zvyšuje se vlhkost v lednici, což vede k většímu riziku zkažení jídla,
- vznikající pára a následně vodní kapky nemají kam odtéci, mohou namrzat kolem těsnění dvířek a znemožňovat jejich dovření.
Pokud máte pocit, že se vaší lednice týká některý z výše uvedených problémů, zkontrolujte nejprve odtokový kanálek.
Jak čistit odtokový kanálek v lednici
Čistotu otvoru pro odtok kondenzátu se vyplatí pravidelně kontrolovat, nejlépe aspoň jednou měsíčně.
Při zanesení může být první pomocí vatová tyčinka, párátko či špejle nebo úzký kartáček určený pro čištění kovových a skleněných brček. Když to nestačí, zkuste tenký drátek, ideálně na konci zahnutý. Nemáte doma drátky? Zkuste improvizovat: hodí se též kosmetické očko, jemný háček na háčkování, tenká pinzeta pro vytažení ulpívajících kousků.
Na dočištění a dezinfekci můžete použít ocet. Použít můžete vinný i jablečný, pro úklidové činnosti se ale nejvíc hodí bílý. Má vyšší koncentraci kyseliny octové, což mu dodává větší čistící sílu. Navíc díky jeho průzračné konzistenci nezhrozí, že by vám po něm na bílém povrchu zbyly žlutavé nebo nahnědlé fleky.
Co dělat při větším znečistění?
Pokud jste péči o odtokový kanálek dlouho zanedbávali, může vaše lednice potřebovat důkladnější úklid: odmrazení, vytření všech polic a stěn nejlépe octovou vodou, a také nekompromisní vyhození potravin, u kterých slizký povrch žaluje o nedostatečné hygieně. Lednici před zapnutím vytřete co nejvíc do sucha.
A do budoucna pamatujte na pravidelnou očistu odtokového otvoru.